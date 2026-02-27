Acesse sua conta
Fantasia em alta: 15 livros para apostar nas leituras de 2026

Uma lista para quem gosta de sistemas de magia diferentes, universos complexos e boas histórias

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06:00

Fantasia em alta: 15 livros para apostar nas leituras de 2026
Fantasia em alta: 15 livros para apostar nas leituras de 2026 Crédito: Freepik

Um dos gêneros que mais cresce no Brasil e no mundo, hoje, a fantasia tem se reinventado com novos autores e autoras, além de ter ganhado novos subgêneros. Para quem gosta de sistemas de magia diferentes, universos complexos e boas histórias, as opções são inúmeras.

Aqui, separamos 15 indicações de fantasias recentes - inclusive com lançamentos dos últimos meses - que são perfeitas para quem quer ler mais neste ano de 2026 ou simplesmente está precisando sair da ressaca literária.

Conheça 15 livros de fantasia para ler em 2026

A ordem dos mantos prateados, de L. K. Steven (Galera). Da autora de Nossos destinos eternos , best-seller nº 1 do New York Times , chega uma nova série de fantasia irresistível. Em A ordem dos mantos prateados , uma detetive implacável deve se infiltrar em uma gangue de magos das trevas. Magia e desejo se entrelaçam ao prazer e à dor. Lançamento em 9 de março. por Reprodução
Warbreaker: O sopro dos deuses, de Brandon Sanderson (Trama). Esta é a história de duas irmãs e princesas de Idris: uma treinada com liberdades, a outra para se casar e salvar seu povo. por Divulgação
Viúva de ferro, de Xiran Jay Zhao (Intrínseca). Em Huaxia, a maior honra concedida a uma garota é sua escolha para a função de piloto-concubina, servas conectadas a pilotos homens para juntos fornecerem energia vital às crisálidas. Essa conexão mental tão intensa e poderosa entre piloto e concubina com frequência leva as jovens à morte. Aos dezoito anos, Wu Zetian se alista como concubina com apenas um objetivo em mente: vingança. Seu plano é matar o piloto que tirou a vida de sua irmã, mas a situação toma um rumo brutal e inesperado, e Zetian recebe um título muito temido: Viúva de Ferro, uma mulher que, ao contrário do esperado, suga a energia dos homens nas crisálidas e os leva à morte. por Divulgação
Monstros celestiais, de Aiden Thomas (Galera). Segundo livro da duologia Portadores do Sol. Aqui, Teo precisa salvar o Reino de Sol após condená-lo a uma noite eterna ao recusar um sacrifício. Com deusas libertadas e caos instalado, ele, Aurelio e Niya atravessam os perigosos Los Restos para recuperar o sol. por Reprodução
Mistborn: O império final, de Brandon Sanderson (Trama).  Certa vez, um herói surgiu para salvar o mundo. Ele fracassou. por Divulgação
Katábasis, de R. F. Kuang (Intrínseca). Dois doutorandos rivais precisam embarcar em uma jornada até o Inferno para salvar a alma de seu orientador por Divulgação
Fogo neles, de Kamilah Cole (Galera).  Faron é capaz de desafiar até os deuses que a abençoaram para salvar a irmã das mãos do império inimigo, dominado por dragões. por Reprodução
Espelhos de água, de Samantha Sotto Yambao (Galera).  Hana herda uma casa de penhores onde se vendem arrependimentos. Porém, em certa manhã, tudo dá errado e ela embarca em uma jornada mágica que a fará repensar a vida. Espelhos de água é um romance que navega entre sonhos, memórias e a busca por redenção. por Divulgação
Trono de Vidro, de Sarah J. Maas (Galera). Conta a história de Celaena Sardothien, uma assassina de 18 anos condenada a trabalhos forçados nas minas de sal de Endovier. Para ganhar a liberdade, ela aceita competir para se tornar a assassina do rei tirano de Adarlan, lutando contra ladrões e guerreiros enquanto descobre segredos malignos no castelo por Divulgação
Lendários, de Tracy Deonn (Intrínseca). Partir parecia a fuga perfeita para Bree Matthews. Na verdade, a única fuga possível. Após perder a mãe, tudo que a menina de dezesseis anos quer é se manter longe das lembranças e das palavras carregadas de ressentimento na última discussão que tiveram. Por isso, Bree decide entrar em um programa da Universidade da Carolina do Norte para estudantes de excelência acadêmica. Um novo começo, distante da pessoa que ela era antes de tudo desmoronar.Mas então, em seu primeiro dia no novo lar, Bree vê um demônio, e essa descoberta aterrorizante a conduzirá até os Lendários, membros de uma ordem secreta formada por descendentes dos cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur, jovens responsáveis por caçar e destruir essas criaturas demoníacas e proteger a humanidade. por Reprodução
Yumi e o pintor de pesadelos: Uma história Cosmere, de Brandon Sanderson (2025): duas pessoas de culturas totalmente diferentes precisam trabalhar juntas para salvar o mundo de um desastre iminente. por Divulgação
O Silmarillion, de J. R. R. Tolkien (2019) O Silmarillion é o relato dos Dias Antigos da Primeira Era do mundo criado por J.R.R. Tolkien. por Divulgação
A Guerra da Papoula, de R. F. Kuang (Intrínseca). Em A Guerra da Papoula, R.F. Kuang constrói com maestria um universo de deuses e monstros inspirado na Segunda Guerra Sino-Japonesa, na história militar da China no século XX e na ascensão de Mao Tsé-Tung ao poder. por Reprodução
Alchemised, de SenLinYu (Intrínseca): a história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos. por Divulgação
Cinco lâminas partidas, de Mai Corland (Galera).Uma ladra, um capanga, um espião, uma assassina, um nobre e um príncipe exilado. Todos mentem. por Divulgação
