LITERATURA

Fantasia em alta: 15 livros para apostar nas leituras de 2026

Uma lista para quem gosta de sistemas de magia diferentes, universos complexos e boas histórias

Thais Borges

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06:00

Fantasia em alta: 15 livros para apostar nas leituras de 2026 Crédito: Freepik

Um dos gêneros que mais cresce no Brasil e no mundo, hoje, a fantasia tem se reinventado com novos autores e autoras, além de ter ganhado novos subgêneros. Para quem gosta de sistemas de magia diferentes, universos complexos e boas histórias, as opções são inúmeras.

Aqui, separamos 15 indicações de fantasias recentes - inclusive com lançamentos dos últimos meses - que são perfeitas para quem quer ler mais neste ano de 2026 ou simplesmente está precisando sair da ressaca literária.