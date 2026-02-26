EDUCAÇÃO

Últimos dias: inscrições para o Pré-Vestibular Social terminam nesta terça (3)

Curso é gratuito e tem foco na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

Thais Borges

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:22

Equipe do pré-vestibular Social é formada por estudantes e egressos da Ufba Crédito: Divulgação

Estudantes que querem concorrer a uma das vagas do Pré-Vestibular Social, iniciativa que oferece preparação gratuita e de excelência para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), podem se inscrever até a próxima terça-feira (3), para a edição 2026. As inscrições são por meio da plataforma Sympla, neste link.

O edital com as informações e orientações sobre o processo seletivo está disponível na bio do projeto no Instagram (@prevestibularsocial). Os organizadores reforçam que é importante ler atentamente todas as orientações do documento para garantir a efetivação da inscrição.

As aulas terão início no dia 6, sempre de segunda a sexta-feira, no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A grade curricular contempla as quatro grandes áreas avaliadas pelo Enem— Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens — além de um Curso de Redação estruturado para desenvolver competências argumentativas e repertório sociocultural, com acompanhamento contínuo e foco nos temas mais recorrentes do exame. O conteúdo programático inclui desde a base conceitual até abordagens aprofundadas, alinhado às exigências atuais da prova.

Criado e mantido por estudantes e egressos da Ufba, o Pré-Vestibular Social é um projeto de extensão comprometido com a democratização do acesso ao ensino superior público.