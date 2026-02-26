Acesse sua conta
Entrou na onda da corrida? Veja 7 livros essenciais para iniciantes e veteranos

A Bahia tem uma prova oficial a cada dois dias

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 06:00

Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026
Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Se você se rendeu à febre das corridas de rua - que já têm pelo menos uma prova oficial a cada dois dias na Bahia - ou simplesmente quer conhecer mais sobre o esporte que mais cresce no país, também pode complementar os treinos com a leitura.

Separamos aqui sete indicações de livros perfeitos para quem já está correndo ou para quem quer se tornar um corredor. Há desde relatos de corredores famosos, como Drauzio Varella e Haruki Murakami até guias para quem quer entender melhor como funciona o corpo de um praticante do esporte.

Conheça 7 livros sobre corrida perfeitos para corredores ou para quem quer conhecer mais do esporte

Do que eu falo quando eu falo de corrida, de Haruki Murakami (Alfaguara). Em 1982, Haruki Murakami decidiu vender seu bar de jazz em Tóquio para se dedicar à escrita. Nesse mesmo período, começou a correr para se manter em forma. Um ano mais tarde, ele completou, sozinho, o trajeto entre Atenas e a cidade de Maratona, na Grécia, e viu que estava no caminho certo para se tornar um corredor de longas distâncias. por Reprodução
Correr, de Drauzio Varella (Companhia das Letras). Em Correr, Drauzio conta como e por que decidiu espantar o sedentarismo; relata o desafio da primeira maratona; nos dá um panorama da história das corridas desde sua suposta origem na Grécia antiga; oferece informações médicas sobre a prática; e, de quebra, nos leva de “carona” num passeio sensível pela alma humana. Leitura indispensável para corredores e futuros corredores. por Reprodução
Boston: a mais longa das maratonas, de Sérgio Xavier Filho (Arquipélago Editorial). O jornalista e maratonista Sérgio Xavier Filho perseguiu, durante anos, a Maratona de Boston. Este livro é o relato de sua busca pelo índice, mas também é a história de todos que um dia correram esta maratona e dos que ainda sonham em concluí-la. A corrida em Massachusetts, nos Estados Unidos, tem uma trajetória rica de cenários e personagens, como o empenho de John A. Kelley, a bravura de Kathrine Switzer, a garra de Roberta Gibb, a farsa de Rosie Ruiz, o duelo de Alberto Salazar e Dick Beardsley e a superação após o atentado em 2013. por Reprodução
Nascido para correr, de Christopher McDougall (Globo Livros). Christopher McDougall, um jornalista fã de corridas ao ar livre, sofreu com constantes lesões ao praticar o esporte. Ouviu de especialistas que seu corpo não era preparado para este tipo de exagero. Em busca de uma solução para o seu problema, McDougall decidiu se embrenhar entre os desfiladeiros mais isolados do México e passar pela maior aventura de sua vida entre personagens inacreditáveis. por Reprodução
Running: a revolução na corrida, de Nicholas Romanov (Edipro). É um guia ilustrado para corredores iniciantes e também para os experientes melhorarem suas passadas, otimizando sua performance e, ao mesmo tempo, minimizando os danos ao corpo. por Reprodução
Este livro não é só sobre corrida, de Raquel Castanharo (Planeta). Este livro não é só sobre corrida. É sobre o poder da persistência e da constância para a construção de uma vida mais saudável. É sobre deixar de lado as narrativas que nos impedem de explorar o potencial do corpo humano e sua complexidade. É um lembrete de que nunca é tarde para correr – e para viver. Será lançado em 30 de março. por Reprodução
Operação Portuga 2.0: cinco homens e um recorde batido, de Sérgio Xavier Filho (Arquipélago Editorial). Este não é um livro sobre corrida, embora se passe entre treinos e competições. É sobre gente. Na verdade, um tipo muito especial de gente. O esporte é o pano de fundo, mas o que está em jogo é muito mais do que isso. São histórias de competição, superação e camaradagem. por Reprodução
