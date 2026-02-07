Acesse sua conta
A nova fantasia: 15 livros que estão renovando o gênero com vozes diversas

Lista inclui obras de autores com origens chinesas, japonesas, paquistanesas e etíopes, além de brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 05:00

A nova fantasia: 15 livros que estão renovando o gênero com vozes diversas
A nova fantasia: 15 livros que estão renovando o gênero com vozes diversas Crédito: Pexels

Se tem um gênero literário que tem se reinventado nos últimos anos, é a fantasia. E não se trata apenas da romantasia, subgênero que mistura o fantástico e o romance e tem dominado listas de mais vendidos. Aqui, é fantasia de fato.

Ela está cada vez mais diversa, menos branca e menos masculina. Com o alcance de novas vozes nas plataformas digitais, mesmo o mercado editorial tradicional tem investido bastante em obras que representam diversidade de histórias e origens. Aqui, separamos 15 indicações recentes que mostram essa nova cara da fantasia.

Conheça 15 livros de fantasia escritos pelas novas e diversas vozes do gênero

Viúva de ferro, de Xiran Jay Zhao (Intrínseca). Em Huaxia, a maior honra concedida a uma garota é sua escolha para a função de piloto-concubina, servas conectadas a pilotos homens para juntos fornecerem energia vital às crisálidas. Essa conexão mental tão intensa e poderosa entre piloto e concubina com frequência leva as jovens à morte. Aos dezoito anos, Wu Zetian se alista como concubina com apenas um objetivo em mente: vingança. Seu plano é matar o piloto que tirou a vida de sua irmã, mas a situação toma um rumo brutal e inesperado, e Zetian recebe um título muito temido: Viúva de Ferro, uma mulher que, ao contrário do esperado, suga a energia dos homens nas crisálidas e os leva à morte. por Divulgação
Tiranos celestiais (Viúva de Ferro — vol. 2), de Xiran Jay Zhao (Intrínseca). Na aguardada continuação do premiado best-seller Viúva de Ferro, Xiran Jay Zhao narra os desdobramentos da guerra e a luta de Wu Zetian para manter seu poder recém-adquirido. Após perdas terríveis e decisões drásticas, a Viúva de Ferro enfim alcança uma posição de liderança em Huaxia. por Reprodução
Inimigo mortal, de Tigest Girma (Galera). Uma herdeira perdida deve se infiltrar numa sociedade misteriosa e viver com o vampiro que ela suspeita ter matado sua família e sequestrado sua irmã. por Reprodução
Monstros celestiais, de Aiden Thomas (Galera). Segundo livro da duologia Portadores do Sol. Aqui, Teo precisa salvar o Reino de Sol após condená-lo a uma noite eterna ao recusar um sacrifício. Com deusas libertadas e caos instalado, ele, Aurelio e Niya atravessam os perigosos Los Restos para recuperar o sol. por Reprodução
Fogo neles, de Kamilah Cole (Galera). Faron é capaz de desafiar até os deuses que a abençoaram para salvar a irmã das mãos do império inimigo, dominado por dragões. por Reprodução
Quatro reinos corrompidos, de Mai Corland (Galera). Os melhores traidores de Yusan estão de volta em Quatro reinos corrompidos. Após serem vítimas da própria armadilha, as Cinco Lâminas precisam tomar uma decisão: arriscar tudo ou aceitar a tentadora (e muito suspeita) oferta de trégua? Na sequência de Cinco lâminas partidas, o jogo da traição se tornou uma corrida contra o tempo, e a vingança nunca foi tão perigosa. por Reprodução
Alchemised, de SenLinYu (Intrínseca): a história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos. por Divulgação
Lendários, de Tracy Deonn (Intrínseca). Partir parecia a fuga perfeita para Bree Matthews. Na verdade, a única fuga possível. Após perder a mãe, tudo que a menina de dezesseis anos quer é se manter longe das lembranças e das palavras carregadas de ressentimento na última discussão que tiveram. Por isso, Bree decide entrar em um programa da Universidade da Carolina do Norte para estudantes de excelência acadêmica. Um novo começo, distante da pessoa que ela era antes de tudo desmoronar.Mas então, em seu primeiro dia no novo lar, Bree vê um demônio, e essa descoberta aterrorizante a conduzirá até os Lendários, membros de uma ordem secreta formada por descendentes dos cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur, jovens responsáveis por caçar e destruir essas criaturas demoníacas e proteger a humanidade. por Reprodução
Marcada com sangue (Vol. 2 Lendários), de Tracy Deonn. Na sequência do best-seller Lendários , Bree precisa lidar com os poderes conflituosos herdados de seus ancestrais e com uma atração irresistível que pode pôr tudo a perder. por Reprodução
Juramentados (Vol. 3 Lendários), de Tracy Deonn. Terceiro volume da série best-seller de Tracy Deonn, Juramentados  entrelaça temas como identidade e legado à ambiguidade das dinâmicas de poder. Após uma intensa batalha para controlar seus poderes e definir o próprio destino, Bree Matthews está sozinha. Para manter a si mesma ― e aqueles que ama ― em segurança, ela se exilou da Ordem dos Lendários, cortou suas conexões ancestrais e se afastou de todos. por Reprodução
Herdeiras de pedra e ar, de Mar Freitas (Galera). Duas nações à beira da guerra. Duas mulheres de mundos opostos, destinadas a se odiar. Herdeiras de pedra e ar é uma romantasia em que o jogo político entre reinos rivais vai colocar impérios de joelhos. por Reprodução
Eu guardo meu exoesqueleto dentro de mim, de Marisa Crane (Planeta). Uma distopia ambientada em um futuro próximo dos Estados Unidos, onde o Estado substitui a prisão por um sistema de punição baseado em estigmas visíveis: pessoas condenadas passam a carregar “sombras extras”, marcas permanentes da culpa. por Reprodução
Luzes do Norte, de Giu Domingues (Galera). Uma aventura intensa e cheia de reviravoltas, com uma protagonista que se recusa a jogar pelas regras dos outros. Entre ursos assustadores, florestas nevadas, mistérios e intrigas, Dimitria tem uma única missão: proteger Aurora van Vintermer. Custe o que custar. por Reprodução
Herança, de Sabaa Tahir (Galera). Retorne ao universo da série best-seller Uma Chama Entre as Cinzas, de Sabaa Tahir, e reencontre personagens queridos! Em Herança, os destinos de Aiz, Sirsha e Quil se entrelaçam em uma história sobre poder, amor, traição e as consequências de uma ganância desenfreada. A jornada pode custar tudo ― suas vidas e seus corações. Literalmente. por Reprodução
Cabeça na nuvem, de Renan Carvalho (Planeta). Max tem a habilidade que quase ninguém possui: a  consciência S  – um poder raríssimo capaz de  reprogramar a Nuvem , o universo digital onde tudo é possível. Quando Patrono, o novo programa administrador, entra em colapso e assume a forma de um perigoso vilão, milhões de crianças ficam presas nesse mundo virtual. Entre elas está o irmão mais novo de Max, e o garoto acaba se tornando a única esperança de trazê-las de volta. por Reprodução
