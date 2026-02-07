A nova fantasia: 15 livros que estão renovando o gênero com vozes diversas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 05:00
Se tem um gênero literário que tem se reinventado nos últimos anos, é a fantasia. E não se trata apenas da romantasia, subgênero que mistura o fantástico e o romance e tem dominado listas de mais vendidos. Aqui, é fantasia de fato.
Ela está cada vez mais diversa, menos branca e menos masculina. Com o alcance de novas vozes nas plataformas digitais, mesmo o mercado editorial tradicional tem investido bastante em obras que representam diversidade de histórias e origens. Aqui, separamos 15 indicações recentes que mostram essa nova cara da fantasia.
Conheça 15 livros de fantasia escritos pelas novas e diversas vozes do gênero