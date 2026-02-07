FURDUNÇO

Mete dança, Raul! Bloco Marculino e Seus Belezas homenageia Raul Seixas no Furdunço

Pai do rock e do carnaval. Desfile acontece neste sábado no pré-Carnaval e reforça a proposta alternativa e cultural do evento, lembrando que o baiano roqueiro também teve seu papel na folia

Moyses Suzart

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 05:00

Marculino e seus Belezas Crédito: Divulgação

Nunca cometa o erro de dizer que Raul Seixas e carnaval não combinam. Só porque ele era rock, não quer dizer que a carne dele também não era de carnaval, como dos Novos Baianos e outras celebridades baianas. Raulzito produziu, inclusive, a música "Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua", de Sérgio Sampaio, um clássico momesco.Dito isto, bem que o famoso Toca Raul também poderia ser um grito de carnaval, né? Mas é. No melhor pré-carnaval do planeta e da Bahia, o que dá no mesmo, o Furdunço terá, pelo quarto ano seguido, um bloco que leva o rock de Raul para o Circuito Orlando Tapajós, trecho que liga Ondina à Barra em sentido inverso ao circuito Dodô. É “Toca Raul” até o ‘talo’!

Com mais de uma década de estrada, a Marculino e Seus Belezas construiu sua identidade a partir de um tributo consistente, respeitoso e, ao mesmo tempo, autoral a Raul Seixas, um dos artistas mais complexos, inquietos e atemporais da música brasileira. Apesar de ser o pai do rock brasileiro, Raul também cantou brega, baião, bolero, samba, marchinha de carnaval, entre outros ritmos que se encaixam perfeitamente na folia. Raulzito extrapolou rótulos e estilos e o bloquinho sem corda Marculino e Seus Belezas vai provar isto. É nesse cenário que a banda reafirma uma relação que vai além da simples participação artística.

O grupo se apresenta no dia 7 de fevereiro, com concentração marcada para às 16h, um território fértil para propostas alternativas, blocos independentes e manifestações culturais que escapam do formato tradicional dos grandes camarotes.

Além de revisitar canções consagradas de Raul, a Marculino e Seus Belezas se propõe a manter viva a essência transgressora raulseixista, aquela que provoca, instiga e convida o público a pensar enquanto dança. No repertório, diferentes fases da carreira de Raul são percorridas, respeitando a originalidade do artista, mas com a marca própria da banda, que imprime energia, presença cênica e uma conexão direta com quem acompanha o trio pelas ruas. A expressão “Toca Raul!”, tão recorrente em shows pelo país, ganha ali um significado concreto no circuito.

Durante o percurso, além do tributo, a Marculino e Seus Belezas apresenta também composições autorais, fortemente influenciadas pela musicalidade e pela poética filosófica de Raul Seixas, mas atravessadas por vivências próprias, inquietações contemporâneas e reflexões existenciais. Maluquice pura, como tem que ser. As músicas dialogam com o presente sem perder o fio condutor da crítica, da liberdade e da irreverência, elementos centrais tanto na obra de Raul quanto na trajetória da banda.

A formação atual da Marculino e Seus Belezas reúne Marculino, nome artístico de Marcus Vinícius Melo, nos vocais e violão; Adil Jr., nos teclados; Dan Raulzito, no baixo; Rodolfo Azuos, na guitarra; e Reni Almeida, na bateria. A banda se define como um ajuntamento construído na base da irmandade, da convivência e da permanência artística, valores que se refletem tanto no palco quanto fora dele. E muita festa também.

A trajetória do grupo também é marcada pela presença constante em festas populares, homenagens especiais a Raul Seixas e ações beneficentes, Nos últimos anos, a banda consolidou ainda mais seu espaço no cenário do rock ao integrar, pelo segundo ano consecutivo, o circuito dos MotoRockFests, ampliando seu alcance e público.

Ainda duvida que Raul é carnaval? Pois bem. Em 1978, Raul gravou um especial de carnaval para o Fantástico, da Globo, junto com Wanderleia. Raulzito também tem uma marchinha de carnaval perfeita para quem só odeia uma coisa na folia: que ela acabe. “Eu vou brincar o ano inteiro neste carnaval, não vou deixar que a cinza venha e suje o meu quintal…”. Toca Raul, Furdunço!

Serviço

O quê: Marculino e Seus Belezas no Furdunço 2026

Quando: 7 de fevereiro

Horário de concentração: 16h

Onde: Circuito Orlando Tapajós (Ondina–Barra)

Mais informações: @marculinoeseusbelezas