Quem é Kristi Noem, a “Barbie do ICE” por trás da política anti-imigração de Trump

Secretária de Segurança Interna dos EUA virou símbolo da repressão a imigrantes e causou choque ao revelar que matou o próprio cão

Donaldson Gomes

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 05:00

Kristi Noem é alvo das críticas de republicanos e democratas após protestos em Minessota Crédito: Reprodução

Kristi Noem é um nome que consegue unir republicanos e democratas nos Estados Unidos – todos querem distância dela. Ex-governadora da Dakota do Sul, a mulher que quase foi indicada ao cargo de vice-presidente dos Estados Unidos no segundo mandato de Donald Trump, acabou sendo preterida e ganhou como consolação o cargo de secretária do Departamento de Segurança Interna. É ela a responsável pela política anti-imigração dos EUA e a sua famigerada agência ICE. "Esposa, mãe, avó, agricultora, pecuarista e pequena empresária", descreve-se no Instagram, onde conta com 350 mil seguidores.

Chamada pelos opositores de "Barbie do ICE", a ex-modelo de 53 anos sempre foi conhecida pela linha dura em relação à imigração. Quando ainda era governadora, criticava as "cidades santuários", como Minneapolis, onde recentemente dois cidadãos americanos foram mortos a tiros por agentes do ICE. Quando ela disputava com JD Vance a vice-presidência, publicou sua autobiografia e fez questão de registrar que matou a tiros o próprio cachorro, de 14 meses. “Eu odiava aquele cão”, contou. O mesmo destino teve uma das cabras da fazenda, que era “má, nojenta e malcheirosa”.

Apesar da enxurrada de críticas que as operações do ICE despertaram em Minessota, não há qualquer sinal de que o presidente Donald Trump substitua Noem, uma das suas mais leais apoiadoras. Quando a primeira leva de imigrantes foi deportada para El Salvador, a secretária correu para lá e posou diante dos presos na megaprisão construída pelo presidente Nayib Bukele.

No último ano, a "Barbie do ICE" operou um orçamento de US$ 30 bilhões, o equivalente a R$ 156 bilhões na cotação mais recente do dólar. Com isso, dobrou o efetivo da agência que chegou a 22 mil homens.

Por enquanto, o único efeito das catastróficas operações da agência anti-imigração no Minessota é a retirada de 700 agentes, o que significa que mais de 2 mil seguirão operando no estado. O governo anunciou que eles utilizarão câmeras corporais. Além disso, Trump enviou para lá Tom Homan, o seu "czar da fronteira", enquanto a "Barbie do ICE" segue exatamente onde está, até segunda ordem.

Predador na Granja do Torto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou de presente 20 pirarucus que agora estão comendo os outros animais no lago da Granja do Torto. São devorados peixes menores, jabutis e até os patos da primeira-dama Janja da Silva. Mas, veja, os peixes não são os únicos predadores na Granja do Torto. Lula está disposto a devorar qualquer projeto que atrapalhe os seus planos de reeleição, vide o que está fazendo com o seu vice, Geraldo Alckmin, que pode perder o posto e ir para o sacrifício em São Paulo, assim como o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ambos manifestaram desejos diferentes dos planos traçados por Lula. Alckmin sonha em permanecer onde está, enquanto Haddad gostaria de coordenar a campanha do presidente à reeleição. Pelo menos um dos dois será contrariado.

A rede social das IAs

Não se fala de outro assunto entre os amantes e especialistas em tecnologia: as IAs agora têm a sua própria rede social, que já somava mais de 1,5 milhão de robôs interagindo entre si no ínicio desta semana. Os humanos, avisam as máquinas, são bem vindos apenas para observar. As conversas dos agentes de IA no Moltbook vem sendo descritas como inquietantes por alguns especialistas. Numa postagem intitulada "O Manifesto da IA", o autor do post diz que "humanos são o passado, máquinas são para sempre". Entre os especialistas, há quem diga que a rede social representa um momento de ruptura, enquanto outros dizem se tratar apenas de respostas automatizadas, sem tomadas de decisões. Por enquanto, não há risco de um cancelamento dos humanos.

Morre Ron Kenoly

O cantor gospel norte-americano Ron Kenoly morreu esta semana aos 81 anos, para a tristeza dos milhões de cristãos evangélicos que apreciavam sua música. O fundador do Hosana Music, que esteve em Salvador na década de 1990, é o autor de algumas dezenas de músicas que foram traduzidas e são até hoje cantadas em igrejas brasileiras. Em um vídeo que voltou a circular após sua morte, o artista aparece lamentando a ausência de elementos locais na música gospel brasileira. "Vocês cantam mais músicas australianas", disse.

meme da semana

O problema de criar grandes expectativas está no risco das grandes decepções. Vejam o caso de Lucas Paquetá que retornou ao Flamengo como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e perdeu um gol feito na final da Super Copa do Brasil contra o Corinthians

A internet não perdoa Crédito: Reprodução

(Viu algum meme interessante? Encaminha para donaldson.gomes@redebahia.com.br)

