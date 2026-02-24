Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Censo dos fetiches: brasileiros preferem sexo anal; nordestinos se destacam no exibicionismo

Dados foram divulgados pela plataforma Sexlog, que tem mais de 23 milhões de usuários

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:31

Sexo anal foi a escolha de 73,6% (163 mil+) dos usuários e lidera as preferências de fetiches entre brasileiros
Sexo anal foi a escolha de 73,6% (163 mil+) dos usuários e lidera as preferências de fetiches entre brasileiros Crédito: Pexels

Sete em cada dez brasileiros elegeram o sexo anal como seu fetiche preferido. O número foi divulgado pela plataforma Sexlog, maior site de sexo e swingo da América Latina, que tem mais de 23 milhões de usuários, nesta terça-feira (24) e faz parte do Censo dos Fetiches 2025. O resultado seguiu uma tendência de anos anteriores e continuou sendo a preferência de mais de 70% dos novos cadastros, além de ter mantido a liderança em todas as regiões, estados e grandes cidades. 

Os dados foram calculados a partir das escolhas feitas pelos 1,7 milhão de novos usuários na etapa de cadastro da plataforma. Neste momento, é possível selecionar interesses e fetiches que representam fantasias, curiosidades e repertórios individuais. Segundo a Sexlog, os dados ajudam a entender não apenas o que é mais popular, mas também o que se repete como padrão cultural. 

Os resultados do Censo dos Fetiches no Brasil em 2025

Sexo anal foi a escolha de 73,6% (163 mil+) dos usuários e lidera as preferências de fetiches entre brasileiros por Pexels
Orgia foi a segunda escolha mais frequente e aparece em 52,4% (116 mil+) dos cadastros por Pexels
Em terceiro lugar, vem o cuckold (prática consensual em que uma pessoa tem fetiche por ver o parceiro ou a parceira com outra pessoa) — 46,9% (104 mil+) por Pexels
Em quarto lugar, o fetiche por dotados foi citado por 44,9% (99 mil+) dos participantes por Pexels
Entre os usuários de estados do Nordeste, um destaque foi a preferência pelo exibicionismo (40,6%); por Pexels
Voyeurismo foi. quinto fetiche mais comum, para 44,8% (99 mil+) dos usuários por Freepik
Homens ainda são maioria, mas a presença de mulheres e casais têm crescido na plataforma por Pexels
1 de 7
Sexo anal foi a escolha de 73,6% (163 mil+) dos usuários e lidera as preferências de fetiches entre brasileiros por Pexels

O Top 5 do Brasil

O ranking nacional indica os cinco fetiches mais selecionados em 2025, mas um mesmo usuário pode escolher múltiplas opções. Assim, as porcentagens não se excluem.

  1. Sexo anal — 73,6% (163 mil+)
  2. Orgia — 52,4% (116 mil+)
  3. Cuckold (prática consensual em que uma pessoa tem fetiche por ver o parceiro ou a parceira com outra pessoa) — 46,9% (104 mil+)
  4. Dotado — 44,9% (99 mil+)
  5. Voyeurismo — 44,8% (99 mil+)

Ainda de acordo com a plataforma, o Top 5 ajuda a explicar uma característica marcante do erotismo brasileiro, que busca mais o voyeurismo do que o exibicionismo. 

Assim, fantasias que envolvem observação, dinâmica coletiva e narrativa relacional ganham força nesse cenário, a exemplo de orgias, cuckold (também chamado ‘fetiche do corno’) e voyeurismo. Esse mesmo padrão aparece quando se observam fetiches que vêm logo na sequência do ranking nacional, como gang bang e dupla penetração, ambos acima de 44%.

Diferenças regionais 

Apesar de o ranking geral ser bastante consistente, há particularidades de acordo com a região do país. Entre os destaques regionais observados no levantamento: 

Centro-Oeste: alto interesse em sexo no mesmo ambiente (49,3%) e menage feminino com mulheres bissexuais (46,9%).

Nordeste: destaque para o exibicionismo (40,6%);

Norte: destaque na escolha por menage masculino com homens bissexuais (24%)

Sudeste: o sexo a dois (72,8%) é a principal preferência;

Sul: lidera no menage feminino com mulheres bissexuais (47,8%).

Sexo seguro

Sexo por Divulgação
Sexo por Shutterstock
Sexo entre homens por Freepik
Sexo por Divulgação
Sexo por Shutterstock
Sexo por Shutterstock
Sexo por Shutterstock
Sexo por Reprodução
Relacionamento entre homens por Freepik
1 de 9
Sexo por Divulgação

Estados e cidades: onde estão os maiores polos de cadastro

Os estados com mais cadastrados ainda são os estados tradicionalmente mais populosos, incluindo a Bahia.

Top 5 Estados

  • São Paulo
  • Rio de Janeiro
  • Minas Gerais
  • Paraná
  • Bahia

No recorte de capitais e polos urbanos, o Top 10 em volume absoluto de 2025 é liderado por:

  • São Paulo (SP): 97.611
  • Rio de Janeiro (RJ): 52.779
  • Fortaleza (CE): 31.991
  • Manaus (AM): 27.019
  • Belo Horizonte (MG): 25.948
  • Recife (PE): 25.612
  • Salvador (BA): 23.777
  • Curitiba (PR): 22.459
  • Goiânia (GO): 22.315
  • Brasília (DF): 20.095

A idade do fetiche

Quando observada a faixa etária, o fetiche no Brasil é majoritariamente vivido por adultos jovens, com domínio daqueles entre 25 a 34 anos (40% a 46% da base, dependendo da região). Em seguida, estão as pessoas com idades entre 35 a 44 anos (25% a 28%) e 18 a 24 anos (19% a 21%).

O padrão do Top 10 nacional ajuda a ler tendências por idade:

  • 18 a 24 tendem a expressar curiosidade e experimentação, com alto interesse por fetiches imagéticos e coletivos, como orgia e voyeurismo.
  • 25 a 34 são o grupo que aparece como a faixa vista como mais “equilibrada” pela plataforma: mantém sexo anal como líder, mas combina repertório visual (dotado, dupla penetração) com fantasias de contexto (cuckold, voyeurismo).
  • 35 a 44 reforça fetiches ligados a papéis, negociação e narrativa relacional, como cuckold, dominação e submissão, que aparecem com força no Top 10.

Perfil: homens ainda são maioria, mas casais crescem e ampliam o repertório

Os homens ainda são maioria, mas tem crescido a participação relevante de mulheres e casais, especialmente em regiões como Sudeste e Nordeste. Quando é uma escolha do casal, o desejo frequentemente vem acompanhado de linguagem de acordo, limites e roteiros mais bem definidos.

O que o Censo revela

De acordo com o Sexlog, o Censo dos Fetiches não é só uma lista de preferências e revela que o Brasil mostra um desejo cada vez mais consciente, negociado e curioso.O conjunto de dados também evidencia como o imaginário coletivo brasileiro se organiza ao redor de três pilares:

  • Fantasias que cabem a dois (e mantêm o vínculo como centro)
  • Fantasias de observação e contexto (ver, ser visto, dividir o ambiente)
  • Fantasias de narrativa relacional (como o cuckold, cada vez mais normalizado)

Mais recentes

Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô
Imagem - O "crime" de envelhecer: O que o caso de Roberto Carlos revela sobre o etarismo no Brasil

O "crime" de envelhecer: O que o caso de Roberto Carlos revela sobre o etarismo no Brasil
Imagem - Bahia tem uma prova de corrida a cada dois dias; veja o calendário oficial de 2026

Bahia tem uma prova de corrida a cada dois dias; veja o calendário oficial de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final
01

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
02

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
03

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - 'Amigo, companheiro e fiel': quem é o influenciador morto na frente da família na Calçada
04

'Amigo, companheiro e fiel': quem é o influenciador morto na frente da família na Calçada