Censo dos fetiches: brasileiros preferem sexo anal; nordestinos se destacam no exibicionismo

Thais Borges
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:31
Sete em cada dez brasileiros elegeram o sexo anal como seu fetiche preferido. O número foi divulgado pela plataforma Sexlog, maior site de sexo e swingo da América Latina, que tem mais de 23 milhões de usuários, nesta terça-feira (24) e faz parte do Censo dos Fetiches 2025. O resultado seguiu uma tendência de anos anteriores e continuou sendo a preferência de mais de 70% dos novos cadastros, além de ter mantido a liderança em todas as regiões, estados e grandes cidades.
Os dados foram calculados a partir das escolhas feitas pelos 1,7 milhão de novos usuários na etapa de cadastro da plataforma. Neste momento, é possível selecionar interesses e fetiches que representam fantasias, curiosidades e repertórios individuais. Segundo a Sexlog, os dados ajudam a entender não apenas o que é mais popular, mas também o que se repete como padrão cultural.
Os resultados do Censo dos Fetiches no Brasil em 2025
O Top 5 do Brasil
O ranking nacional indica os cinco fetiches mais selecionados em 2025, mas um mesmo usuário pode escolher múltiplas opções. Assim, as porcentagens não se excluem.
Ainda de acordo com a plataforma, o Top 5 ajuda a explicar uma característica marcante do erotismo brasileiro, que busca mais o voyeurismo do que o exibicionismo.
Centro-Oeste: alto interesse em sexo no mesmo ambiente (49,3%) e menage feminino com mulheres bissexuais (46,9%).
Nordeste: destaque para o exibicionismo (40,6%);
Norte: destaque na escolha por menage masculino com homens bissexuais (24%)
Sudeste: o sexo a dois (72,8%) é a principal preferência;
Sul: lidera no menage feminino com mulheres bissexuais (47,8%).
Sexo seguro
Estados e cidades: onde estão os maiores polos de cadastro
Os estados com mais cadastrados ainda são os estados tradicionalmente mais populosos, incluindo a Bahia.
Top 5 Estados
No recorte de capitais e polos urbanos, o Top 10 em volume absoluto de 2025 é liderado por:
A idade do fetiche
Quando observada a faixa etária, o fetiche no Brasil é majoritariamente vivido por adultos jovens, com domínio daqueles entre 25 a 34 anos (40% a 46% da base, dependendo da região). Em seguida, estão as pessoas com idades entre 35 a 44 anos (25% a 28%) e 18 a 24 anos (19% a 21%).
O padrão do Top 10 nacional ajuda a ler tendências por idade:
Perfil: homens ainda são maioria, mas casais crescem e ampliam o repertório
Os homens ainda são maioria, mas tem crescido a participação relevante de mulheres e casais, especialmente em regiões como Sudeste e Nordeste. Quando é uma escolha do casal, o desejo frequentemente vem acompanhado de linguagem de acordo, limites e roteiros mais bem definidos.
O que o Censo revela
De acordo com o Sexlog, o Censo dos Fetiches não é só uma lista de preferências e revela que o Brasil mostra um desejo cada vez mais consciente, negociado e curioso.O conjunto de dados também evidencia como o imaginário coletivo brasileiro se organiza ao redor de três pilares: