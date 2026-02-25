Acesse sua conta
Da comédia romântica à romantasia: 18 livros de romance para ler em 2026

Há desde lançamentos deste ano até títulos bem conhecidos na área

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:05

Da comédia romântica à romantasia: 18 livros de romance para ler em 2026
Da comédia romântica à romantasia: 18 livros de romance para ler em 2026 Crédito: Pexels

Se você quer ler mais em 2026 e é fã de romances, a boa notícia é que esse é um dos gêneros com mais opções para leitores. O gênero literário mais vendido do mundo ainda pode ser dividido em subgêneros diversos, a exemplo da romantasia, do dark romance e do romance esportivo. 

No caso dos romances, não é incomum que os leitores escolham um título a partir das tropes principais da obra - ou seja, pelas premissas literárias ou clichês de um determinado gênero. Aqui, separamos 18 indicações de romances ideais para ler no fim de semana ou mesmo para conhecer ao longo do ano. Há desde lançamentos deste ano até títulos bem conhecidos na área. 

Conheça 18 livros de romance para ler em 2026

Prometa que vai se lembrar de mim, de Abby Jimenez (Arqueiro). O homem perfeito não existe, mas Xavier chega bem perto: um veterinário alto e lindo com uma gatinha fofa no colo. Mas então ele faz um comentário que deixa Samantha furiosa e se torna apenas mais um homem babaca entre tantos. Se tem uma coisa que ela ama é humilhar caras assim. A menos, é claro, que ele admita que errou... e que se revele muito interessante. por Reprodução
Tudo vai ficar bem, de Jojo Moyes (Intrínseca). Narra a história de Lila Kennedy, cuja vida perfeita desmorona quando seu marido pede o divórcio depois que ela publica um livro sobre relacionamentos inabaláveis. Enfrentando luto, a casa em ruínas e a volta do pai biológico, Lila precisa reconstruir sua vida. por Reprodução
Rivalidade ardente - Heated Rivalry, de Rachel Reid (Alt). O romance esportivo hot que inspirou a série de TV Heated Rivalry, distribuída no Brasil pela HBO MAX. A estrela do hóquei profissional Shane Hollander não é apenas absurdamente talentoso: ele também tem uma reputação impecável. O hóquei é sua vida. Agora que é o capitão do time Montreal Voyageurs, ele não deixará que nada coloque seu trabalho em risco — muito menos o cara russo sexy cujo corpo atlético tira seu sono. O capitão do Boston Bears, Ilya Rozanov, é tudo o que Shane não é. Autoproclamado rei do gelo, é tão arrogante quanto talentoso. Ninguém consegue vencê-lo — exceto Shane. Os dois construíram suas carreiras em cima dessa rivalidade lendária, mas quando saem da pista de gelo, o calor entre eles é inegável. por Reprodução
A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Beckett é um militar americano endurecido pelos horrores que já testemunhou na guerra. A não ser pela amizade sincera que tem com Ryan, um soldado de sua unidade, e com a cachorra Bagunça, ele perdeu a fé no amor e na humanidade. Até que Ryan o convence a se corresponder com sua irmã, Ella, que está do outro lado do mundo, em Telluride, no Colorado. Mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, Beckett encontra refúgio nas cartas que os dois trocam e fica totalmente encantado por ela. por Reprodução
Romance: Uma vida e tanto, de Emily Henry (Verus). Dois escritores competem pela chance de contar a incrível história de uma mulher com uma vida e tanto. por Reprodução
Patinando no amor, de Lynn Paynter (Intrínseca). Nova comédia romântica de Lynn Painter, autora do fenômeno Melhor do que nos filmes , Patinando no amor  se aventura no mundo dos romances esportivos com o reencontro inesperado de dois melhores amigos de infância. por Reprodução
Amor em Roma, de Sarah Adams (Intrínseca). Depois de anos alimentando sua imagem de “princesa do pop”, Amelia Rose, conhecida por sua legião de fãs como Rae Rose, está completamente esgotada. No auge do desespero, ela decide se inspirar na única pessoa que nunca a decepcionou: Audrey Hepburn. Seguindo os passos de A Princesa e o Plebeu , um de seus filmes favoritos protagonizados pela atriz, Amelia foge no meio da noite a caminho de Roma… no caso, a opção mais próxima ― uma cidadezinha chamada Roma no Kentucky.Quando seu carro quebra na frente da casa de Noah Walker, o sujeito ranzinza e musculoso deixa claro que não tem tempo nem paciência para lidar com celebridades. por Reprodução
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Será que todos merecem uma segunda chance? É o que mais deseja Kenna Rowan, na luta para recuperar os pedaços estilhaçados de sua antiga vida após um trágico acidente ter colocado tudo a perder. por Reprodução
Corte de Espinhos e Rosas (Acotar), de Sarah J. Maas (2015): uma caçadora humana é arrastada para o perigoso mundo das fadas após matar um feérico transformado em lobo. Considerada a primeira romantasia. por Reprodução
Tudo que deixamos inacabado, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Aos 28 anos, Georgia Stanton é obrigada a recomeçar a vida depois de um doloroso divórcio. Ao voltar para a casa da família no Colorado, ela se vê cara a cara com o autor best-seller Noah Harrison, que está na cidade para fechar um contrato e terminar o último livro da bisavó dela, uma famosa escritora. Ele é tão arrogante em pessoa quanto nas entrevistas, e Georgia não concorda que ele seja a escolha perfeita para essa tarefa. por Reprodução
Sem juízo, de Elsie Silver (Arqueiro). Theo Silva é um peão de rodeio que está sempre metido em confusão. Além disso, é um notório conquistador. E Winter sabe exatamente o que ele quer quando olha para ela.Mas Winter está saindo de um casamento tóxico e jurou ficar longe dos homens para sempre. Então, para ela, Theo é só uma tentação com potencial de virar dissabor. Não dá para confiar no sujeito. Porém menos ainda resistir a ele. por Reprodução
Binding 13, de Chloe Walsh (Bloom Brasil). Johnny Kavanagh é uma força da natureza no rúgbi. Preparado para o estrelato, ele está em disparada, e nada vai entrar em seu caminho. Nem mesmo a aluna nova na Tommen. Aquela garota tímida e de olhos tristes, que esconde muitas feridas. E que o distrai como nenhuma outra. A vida nunca foi fácil para Shannon Lynch. Vítima de bullying e agressão, ela chega no colégio no meio do ano letivo rezando por um novo começo. Em seu primeiro dia, conhece o famoso Johnny Kavanagh. De repente a jovem que só queria levar uma vida discreta se vê em um turbilhão de sentimentos pelo cara mais popular da escola ― e com isso conquista mais inimigos. por Divulgação
As coisas que nunca superamos, de Lucy Score (Alta Novel). Naomi Witt está em fuga. Não apenas do noivo e uma igreja cheia de convidados, mas de toda a sua vida. Mas, se perguntar a ela, Naomi está indo ao resgate de sua afastada e desregrada gêmea, Tina, em Knockemout, uma cidade onde as pessoas nem sempre são educadas e os conflitos são resolvidos à moda antiga… com socos e cerveja. Geralmente nessa ordem.É uma pena que a gêmea do mal de Naomi não tenha mudado nada. Depois de pôr as mãos no carro e no dinheiro da irmã, Tina deixa para trás algo inesperado: a sobrinha que Naomi não sabia que tinha. Agora ela está sem carro, sem dinheiro, sem planos e é responsável por uma criança de 11 anos. por Divulgação
O mar que me levou a você, de Pedro Rhuas (Seguinte). Nascido em uma lendária família de surfistas, Matias Mendonza sempre esteve ligado ao mar. As ondas são sua bússola quando ele se sente perdido — o que acontece com mais frequência do que sua fama de bad boy deixa transparecer. De volta à praia de Canoa Quebrada para mais uma temporada perfeita no Ceará, ele precisa decidir se seguirá os passos da mãe no surfe profissional ou se trabalhará no Hippie, o charmoso hostel dos pais.Mas, antes que faça sua escolha, o mar tem uma última surpresa: Júlio, o garoto misterioso com quem seu destino se entrelaça quando uma onda enorme os aproxima. por Reprodução
Noiva, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Neste primeiro romance paranormal de Ali Hazelwood, uma aliança perigosa entre uma vampira e um lobisomem acaba se tornando um tórrido caso de amor. por Reprodução
Um amor problemático de verão, de Ali Hazelwood (Arqueiro). Maya Killgore tem 23 anos e ainda está descobrindo o que quer da vida.Conor Harkness tem 38, e Maya não consegue parar de pensar nele.É um clichê tão grande que o coração dela quase não aguenta: homem mais velho e mulher mais nova, empresário rico e estudante falida, melhor amigo do irmão e a garota na qual ele nunca reparou. por Reprodução
Rei da Preguiça, de Ana Huang (Arqueiro). Herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo, Xavier Castillo tem tudo ao seu alcance. Sem interesse em assumir o império da família, passa os dias em férias eternas, rodeado de amigos, música, bebida e mulheres que o adoram... exceto por uma: Sloane, sua assessora de imprensa.Nada o diverte mais do que irritá-la. Porém, quando uma tragédia os obriga a conviver mais de perto, Xavier se depara com um futuro incerto e se dá conta de que a única pessoa imune ao seu charme é também a única que ele deseja. por Divulgação
Fisgados pelo amor, de Tessa Bailey (Intrínseca). Fox Thornton está acostumado com sua reputação de conquistador. Sexy e despreocupado, todo mundo sabe que com ele a diversão é garantida ― seja na cama ou fora dela ―, e é assim que gosta de ser lembrado. Até conhecer Hannah Bellinger. Ela é imune ao charme e aos atributos físicos do pescador, mas parece valorizar a sua… personalidade. Por mais que ache tudo isso muito estranho, ele realmente gosta de Hannah e não quer colocar em risco aquela conexão, então só lhe resta ficar mesmo na amizade. por Divulgação
Prometa que vai se lembrar de mim, de Abby Jimenez (Arqueiro). O homem perfeito não existe, mas Xavier chega bem perto: um veterinário alto e lindo com uma gatinha fofa no colo. Mas então ele faz um comentário que deixa Samantha furiosa e se torna apenas mais um homem babaca entre tantos. Se tem uma coisa que ela ama é humilhar caras assim. A menos, é claro, que ele admita que errou... e que se revele muito interessante.

