Quer ler mais em 2026? Estes 50 livros de não ficção são um ótimo começo

Separamos indicações que vão desde profundas investigações jornalísticas até clássicos para entender o Brasil e o mundo

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:24

Conheça 50 livros de não ficção para ler em 2026
Conheça 50 livros de não ficção para ler em 2026 Crédito: Pexels

Se você quer ler mais em 2026, mas é do time de leitores que prefere ler livros de não ficção, a boa notícia é que há muitos gêneros nesse mercado, além dos famosos títulos de desenvolvimento pessoal.

Aqui, separamos uma lista com 50 indicações de livros que vão desde profundas investigações jornalísticas até alguns importantes títulos recentes de suas respectivas áreas. Há, ainda, aqueles títulos clássicos, considerados por muitos como obrigatórios para entender o Brasil e o mundo.

50 livros de não ficção para ler em 2026

Holocausto brasileiro, de Daniela Arbex (Intrínseca). Em reportagem consagrada, Daniela Arbex denuncia um dos maiores genocídios do Brasil, no hospital Colônia, em Minas Gerais. No Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, conhecido apenas por Colônia, ocorreu uma das maiores barbáries da história do Brasil. O centro recebia diariamente, além de pacientes com diagnóstico de doença mental, homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, meninas problemáticas, mulheres engravidadas pelos patrões, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento, mendigos, alcoólatras, melancólicos, tímidos e todo tipo de gente considerada fora dos padrões sociais.Essas pessoas foram maltratadas e mortas com o consentimento do Estado, médicos, funcionários e sociedade. por Reprodução
Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda (Companhia das Letras). Nunca será demasiado reafirmar que Raízes do Brasil inscreve-se como uma das verdadeiras obras fundadoras da moderna historiografia e ciências sociais brasileiras. Tanto no método de análise quanto no estilo da escrita, tanto na sensibilidade para a escolha dos temas quanto na erudição exposta de forma concisa, revela-se o historiador da cultura e ensaísta crítico com talentos evidentes de grande escritor. por Reprodução
O pacto da branquitude, de Cida Bento (Companhia das Letras) Diante de dezenas de recusas em processos seletivos, Cida Bento identificou um padrão: por mais qualificada que fosse, ela nunca era a escolhida para as vagas. O mesmo ocorria com seus irmãos, que, como ela, também tinham ensino superior completo. Por outro lado, pessoas brancas com currículos equivalentes ― quando não inferiores ― eram contratadas.Em suas pesquisas de mestrado e doutorado, a autora se dedicou a investigar esse modelo, que se repetia nas mais diversas esferas corporativas, e a desmistificar a falácia do discurso meritocrático. O que encontrou foi um acordo não verbalizado de autopreservação, que atende a interesses de determinados grupos e perpetua o poder de pessoas brancas. por Reprodução
O púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos, de Anna Virginia Balloussier (Todavia). A jornalista  Anna Virginia Balloussier , habituada a conviver com os evangélicos, embora não integre suas fileiras, propõe um novo olhar sobre os crentes e sua fé. Através de entrevistas com personalidades do movimento evangélico, entre lideranças e fiéis anônimos, a autora dá voz a um segmento da população usualmente menosprezado. O livro apresenta uma narrativa histórica da fé evangélica no Brasil ao mesmo tempo que analisa suas convicções religiosas, morais e políticas, marcadas pela diversidade de visões sobre Deus, o diabo e o mundo. por Reprodução
O caso Evandro, de Ivan Mizanzuk (HarperCollins). No início da década de 90, várias crianças desapareceram no Paraná. Em 6 de abril de 1992, na cidade de Guaratuba,litoral do estado, foi a vez do menino Evandro Ramos Caetano, de 6 anos. Poucos dias depois, seu corpo foi encontrado sem mãos, cabelos e vísceras, o que levou à suspeita de que ele fora sacrificado num ritual satânico. Neste livro reportagem, criado a partir da pesquisa feita para a quarta temporada do podcast Projeto Humanos, Ivan Mizanzuk conta como procedimentos investigativos contestáveise denúncias de tortura puseram em xeque a validade não apenas do trabalho policial, mas também das confissões dos supostos culpados. por Reprodução
A vida não é útil, de Ailton Krenak (Companhia das Letras). Em reflexões provocadas pela pandemia de covid-19, o pensador e líder indígena Ailton Krenak volta a apontar as tendências destrutivas da chamada “civilização”: consumismo desenfreado, devastação ambiental e uma visão estreita e excludente do que é a humanidade. por Reprodução
Pele negra, máscaras brancas, de Frantz Fanon (Ubu Editora). Primeiro livro de Frantz Fanon, "Pele negra, máscaras brancas" é um dos textos mais influentes dos movimentos de luta antirracista desde sua publicação, em 1952. Logo de início, se apresenta como uma interpretação psicanalítica da questão negra, tendo como motivação explícita desalienar pessoas negras do complexo de inferioridade que a sociedade branca lhes incute desde a infância. Assim, descortina os mecanismos pelos quais a sociedade colonialista instaura, para além da disparidade econômica e social, a interiorização de uma inferioridade associada à cor da pele – o que o autor chama de "epidermização da inferioridade". Não se compreende a questão negra fora da relação negro-branco. por Reprodução
Coisa de Rico, de Michel Alcoforado (Todavia). Um mergulho na elite brasileira para desvendar os códigos invisíveis da riqueza: não se trata só de ter dinheiro, mas de saber agir, falar e se portar, usando símbolos discretos (roupas, bairros, viagens) que sinalizam pertencimento. por Divulgação
O perigo de uma história única, de Chimamanda Ngozi Adichie (Companhia das Letras). O que sabemos sobre outras pessoas? Como criamos a imagem que temos de cada povo? Nosso conhecimento é construído pelas histórias que escutamos, e quanto maior for o número de narrativas diversas, mais completa será nossa compreensão sobre determinado assunto.É propondo essa ideia, de diversificarmos as fontes do conhecimento e sermos cautelosos ao ouvir somente uma versão da história, que Chimamanda Ngozi Adichie constrói a palestra que foi adaptada para livro. por Reprodução
A morte é um dia que vale a pena viver, de Ana Claudia Arantes (Sextante). Sobre a arte de ganhar existem muitas lições, mas e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso, mas a verdade é que passamos muito tempo da vida em grande sofrimento quando perdemos bens, pessoas, realidades, sonhos. por Reprodução
As veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano (L&PM). Remontando a 1970, sua primeira edição, atualizada em 1977, quando a maioria dos países do continente padecia facinorosas ditaduras, este livro tornou-se um 'clássico libertário', um inventário da dependência e da vassalagem de que a América Latina tem sido vítima, desde que nela aportaram os europeus no final do século XV. por Reprodução
Todo dia a mesma noite: a história não contada da boate Kiss, de Daniela Arbex (Intrínseca). Ao reconstituir de maneira sensível e inédita os acontecimentos da madrugada de 27 de janeiro de 2013, quando a cidade de Santa Maria perdeu de uma só vez 242 vidas, Daniela Arbex constrói uma obra que homenageia as vítimas e dá voz aos envolvidos em um dos episódios mais estarrecedores da história do país. por Reprodução
Os meninos são a cura do machismo, de Nana Queiroz (Record). Depois de trabalhar ao longo de uma década combatendo o machismo, com foco nas mulheres, Nana Queiroz percebeu que, de certa forma, era como se estivesse secando gelo. Como mãe de um homenzinho, viu-se então diante da oportunidade de trabalhar na erradicação desse mal. Os meninos podem ser a cura do machismo. Uma educação feminista amorosa é a vacina contra nossa pandemia patriarcal. Porque ninguém nasce insensível, ninguém nasce agressor, ninguém nasce estuprador ― isso é, na verdade, o que o machismo quer que a gente pense sobre os homens. Que existe alguma natureza perversa que os rebaixa e os leva a agir irracionalmente. por Reprodução
Como as democracias morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (Zahar). Uma análise crua e perturbadora das ameaças às democracias em todo o mundo.Democracias tradicionais entram em colapso? Essa é a questão que Steven Levitsky e Daniel Ziblatt – dois conceituados professores de Harvard – respondem ao discutir o modo como a eleição de Donald Trump se tornou possível. por Reprodução
O mito da beleza, de Naomi Wolf (Rosa dos tempos). Em O mito da beleza, a jornalista Naomi Wolf afirma que o culto à beleza e à juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado e atua como mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e econômica conquistados a partir dos anos 1970. por Reprodução
O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras, de bell hooks (Rosa dos tempos). Com peculiar clareza e franqueza, hooks incentiva leitores a descobrir como o feminismo pode tocar e mudar, para melhor, a vida de todo mundo. Homens, mulheres, crianças, pessoas de todos os gêneros, jovens e adultos: todos podem educar e ser educados para o feminismo. Apenas assim poderemos construir uma sociedade com mais amor e justiça. por Reprodução
Por um feminismo afro-latino-americano, de Lélia Gonzalez (Zahar). Filósofa, antropóloga, professora, escritora, militante do movimento negro e feminista precursora, Lélia Gonzalez foi uma das mais importantes intelectuais brasileiras do século XX, com atuação decisiva na luta contra o racismo estrutural e na articulação das relações entre gênero e raça em nossa sociedade.Com organização de Flavia Rios e Márcia Lima, Por um feminismo afro-latino-americano reúne em um só volume um panorama amplo da obra desta pensadora tão múltipla quanto engajada. por Reprodução
Mulheres, raça e classe (Angela Davis). Começar o livro tratando da escravidão e de seus efeitos, da forma pela qual a mulher negra foi desumanizada, nos dá a dimensão da impossibilidade de se pensar um projeto de nação que desconsidere a centralidade da questão racial, já que as sociedades escravocratas foram fundadas no racismo. Além disso, a autora mostra a necessidade da não hierarquização das opressões, ou seja, o quanto é preciso considerar a intersecção de raça, classe e gênero para possibilitar um novo modelo de sociedade. por Reprodução
O segundo sexo, de Simone de Beauvoir (Nova Fronteira). Em 1949, Simone de Beauvoir publicava na revista Les Temps modernes alguns capítulos de seu próximo livro, O segundo sexo. Pioneiro, o texto causou grande comoção por seu feminismo audacioso e consagrou a autora no panteão da filosofia mundial. por Reprodução
Tudo sobre o amor: novas perspectivas, de bell hooks (Elefante). Neste livro, primeiro volume de sua Trilogia do Amor, a autora procura elucidar o que é, de fato, o amor, seja nas relações familiares, românticas e de amizade ou na vivência religiosa. Na contramão do pensamento corrente, que tantas vezes entende o amor como sinal de fraqueza e irracionalidade, bell hooks defende que o amor é mais do que um sentimento - é uma ação capaz de transformar o niilismo, a ganância e a obsessão pelo poder que dominam nossa cultura. por Reprodução
Pacientes que curam: o cotidiano de uma médica do SUS, de Julia Rocha (Civilização Brasileira). Em Pacientes que curam , a médica Julia Rocha conta seu cotidiano no Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, onde trabalha há dez anos, desde que se formou. por Reprodução
Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente, de Edward W. Said (Companhia de Bolso). Neste livro de 1978, um clássico dos estudos culturais, Edward W. Said mostra que o "Oriente" não é um nome geográfico entre outros, mas uma invenção cultural e política do "Ocidente" que reúne as várias civilizações a leste da Europa sob o mesmo signo do exotismo e da inferioridade. por Reprodução
O que é SUS, de Jairnilson Silva Paim (Editora Fiocruz). A luta pelo direito à saúde e pela consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro tem se expressado a partir da articulação de trabalhadores dos campos da saúde, pesquisadores e militantes dos movimentos sociais nas duas últimas décadas. Este livro busca esclarecer o que é, o que não é, o que faz, o que deve fazer e o que pode fazer o SUS. por Reprodução
Na minha pele, de Lázaro Ramos (Objetiva). Movido pelo desejo de viver num mundo em que a pluralidade cultural, racial, étnica e social seja vista como um valor positivo, e não uma ameaça, Lázaro Ramos divide com o leitor suas reflexões sobre temas como ações afirmativas, gênero, família, empoderamento, afetividade e discriminação. por Reprodução
A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil, de Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias (Todavia). Os autores obtiveram relatos inéditos de integrantes das facções e contam essa história sob um ângulo inédito e revelador. Geridas de dentro dos presídios, as facções criminosas se profissionalizaram. Quem assumiu a dianteira desse processo foi o PCC, responsável por um grau inédito de organização nos presídios brasileiros. por Reprodução
Milicianos: como agentes formados para combater o crime passaram a matar a serviço dele, de Rafael Soares (Objetiva). Em Milicianos , o jornalista Rafael Soares acompanha a história de vários policiais que se tornaram lendas no mundo do crime, e desvenda as engrenagens de grupos como os Galácticos, formado por alunos de uma das melhores turmas do Bope; o Escritório do Crime, consórcio de matadores de aluguel com uma clientela variada, como bicheiros, milicianos, empresários e políticos; e a Liga da Justiça, fundada no final dos anos 1990 e que, sob nova direção, se tornou o Bonde do Ecko, inaugurando uma perigosa parceria entre traficantes e milicianos. por Reprodução
Rota 66: a história da polícia que mata, de Caco Barcellos (Record). Já consagrado pelo público e pela crítica, Rota 66 é um livro onde o autor desmonta a intricada rede que forma o “esquadrão da morte oficial” montado em São Paulo. por Reprodução
A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX, de João José Reis (Companhia das Letras) por Reprodução
Amigos, amores e aquela coisa terrível, de Matthew Perry (Best-seller). O amado astro de Friends nos conduz aos bastidores dessa série de sucesso e narra a luta que enfrentou contra o vício neste sincero livro de memórias. por Reprodução
Análise, de Vera Iaconelli (Zahar). Neste ensaio memorialístico, Vera Iaconelli entrelaça os fios de sua história familiar e de seu processo de análise ao longo da vida, questionando o sentido mesmo do que é ― e o que pode ― a psicanálise. por Reprodução
Traficantes evangélicos, de Viviane Costa (Thomas Nelson Brasil). Traficantes evangélicos é resultado de uma pesquisa que investiga o fenômeno da associação entre traficantes de drogas e a fé evangélica nas comunidades do Rio de Janeiro. Esse fenômeno narcorreligioso carioca instiga perguntas provocantes, como: é possível ser traficante e evangélico? É possível dizer quem são os traficantes evangélicos? Existe um perfil evangélico comum entre os que se autodeclaram cristãos? Qual é a relação da igreja com os traficantes evangélicos? Como o nome de Deus pode ser usado em contextos de violência? Quais textos bíblicos sustentariam essa estrutura? por Reprodução
O caso Altamira, de Ivan Mizanzuk (HarperCollins). Entre 1989 e 1993, vários garotos foram mortos na cidade de Altamira, interior do Pará.As vítimas apresentavam algo em comum: tiveram os órgãos genitais cortados. Em outras palavras, foram emasculadas. Por anos, as investigações não avançavam. Diante de tanto abandono, para as famílias das vítimas não havia dúvida: pessoas poderosas estavam por trás dos crimes. Mas por que eles aconteciam? por Reprodução
Presos que menstruam, de Nana Queiroz (Record). Grande reportagem sobre o cotidiano das prisões femininas no Brasil, um tabu neste país, Nana Queiroz alcança o que é esperado do futuro do jornalismo: ao ouvir e dar voz às presas (e às famílias delas), desde os episódios que as levaram à cadeia até o cotidiano no cárcere, a autora costura e ilumina o mais completo e ambicioso panorama da vida de uma presidiária brasileira. por Reprodução
Eu, Christiane F., 13 anos, drogada, prostituída, de , de Christiane Vera Felscherinow, Kai Hermann e Horst Rieck. Christiane é uma adolescente inteligente e sensível. Como muitas garotas de sua idade, ela tem interesse por garotos, se preocupa com a aparência, tenta se enturmar e vive tensões com a mãe ausente. Contudo, por trás dessa fachada, esconde-se uma jovem mergulhada no vício em heroína. Sua derrocada parece ser inevitável diante de uma sociedade indiferente ao sofrimento e às frustrações da juventude. por Reprodução
Império da dor: A ascensão e queda de uma das mais poderosas famílias americanas e seu criminoso império farmacêutico, de Patrick Radden Keefe (Intrínseca). Um retrato grandioso e devastador de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, cuja reputação e fortuna erguidas com o Valium foram destruídas pelo OxyContin. por Reprodução
Parditude: um guia para te resgatar do limbo racial, de Beatriz Bueno (Planeta). Ser pardo no Brasil é habitar um limbo: não ser claro o suficiente para escapar do racismo, nem escuro o bastante para que esse racismo seja reconhecido e acolhido por uma comunidade negra. Em Parditude, Beatriz Bueno mergulha nessa experiência ambígua, revelando as dores, as contradições e a beleza de existir na encruzilhada racial brasileira. por Reprodução
E eu, não sou intelectual?, de Bárbara Carine (Planeta). Em uma espécie de manual de sobrevivência acadêmica, a escritora, pesquisadora e ativista Bárbara Carine apresenta caminhos possíveis para pensar uma intelectualidade emancipadora, e não limitadora, de nossos saberes. por Reprodução
Revoltas escravas no Brasil, de João José Reis e Flávio dos Santos Gomes (Companhia das Letras). Catorze ensaios sobre as lutas da resistência escrava no Brasil analisam as maiores insurreições contra o regime escravocrata e investigam suas causas, protagonistas e consequências. por Reprodução
Estou feliz que minha mãe morreu, de Jennette McCurdy (nVersos). Um comovente e hilário livro de memórias da estrela Jennette McCurdy sobre suas lutas como ex-atriz infantil – incluindo distúrbios alimentares, vícios e o complicado relacionamento com sua mãe autoritária – e como retomou o controle de sua vida. por Reprodução
A mulher em mim, de Britney Spears (Buzz). Extraordinariamente escrita de forma sincera, direta e humorada, a inovadora autobiografia de Britney Spears esclarece o poder duradouro da música e do amor ― e a importância de uma mulher contar a sua própria história, em seus próprios termos, finalmente. por Reprodução
Longe do ninho, de Daniela Arbex (Intrínseca). Cinco anos após o incêndio no Ninho do Urubu que vitimou dez garotos e continua sem responsabilização, a premiada jornalista Daniela Arbex lança livro emocionante com informações inéditas sobre o que ocorreu naquela madrugada. por Reprodução
Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia, de João José Reis (Companhia das Letras). Em Ganhadores , o historiador João José Reis reconstitui a história dos negros de ganho, ou ganhadores, protagonistas de uma insólita greve que paralisou o transporte na capital baiana durante vários dias em 1857. por Reprodução
Sobre a violência, de Hannah Arendt (Civilização Brasileira).  O Ocidente, especialmente a Europa, procurava reerguer-se da recém-finda Segunda Guerra, mas, a tônica mundial ainda era de conflito com as guerras pela independência nos países africanos, a emergência de ditaduras na América do Sul, a guerra do Vietnã e a ameaça atômica. por Reprodução
Interseccionalidade, de Carla Akotirene (Pólen). Neste volume, a autora Carla Akotirene discute o conceito de interseccionalidade como forma de abarcar as interseções a que está submetida uma pessoa, em especial a mulher negra. O termo define um posicionamento do feminismo negro frente às opressões da nossa sociedade cisheteropatriarcal branca, desfazendo a ideia de um feminismo global e hegemônico como diretriz única para definir as pautas de luta e resistência. por Reprodução
Isto não é um cachimbo, de Michel Foucault (Paz e Terra). As reflexões acerca da linguagem, da representação, da semelhança e da similitude são temas que o filósofo já se debruçava desde A palavra e as coisas (1966). Aqui, elas alcançam uma espécie de suspensão do lugar-comum entre a imagem e a linguagem e se desdobram para interessantes realizações. por Reprodução
Pedagogia do oprimido, de Paulo Freire (Paz e Terra). Ancorado em situações concretas, este livro desvela as relações que sustentam uma ordem injusta, responsável pela violência dos opressores e pelo medo da liberdade que os oprimidos sentem. É um livro radical, sobre o conhecer solidário, a vocação ontológica, o amor, o diálogo, a esperança e a humildade. por Reprodução
Calibã e a bruxa, de Silvia Federici (Elefante). As acadêmicas feministas desenvolveram um esquema interpretativo que lança bastante luz sobre duas questões históricas muito importantes: como explicar a execução de centenas de milhares de “bruxas” no começo da Era Moderna, e por que o surgimento do capitalismo coincide com essa guerra contra as mulheres. Segundo esse esquema, a caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua própria função reprodutiva, e preparou o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor. por Reprodução
Necropolítica, de Achille Mbembe (N-1 Edições). Um ensaio que expande a ideia de biopoder, propondo que o poder contemporâneo opera cada vez mais através da gestão da morte, criando "mortos-vivos" submetidos a condições de vida precárias, onde o Estado decide quem vive e quem morre, especialmente através da violência, controle e abandono de populações. por Reprodução
O roubo do Enem: a história por trás do vazamento da principal prova do país, de Renata Cafardo (Record). Reformulado por Fernando Haddad, então ministro da Educação, o Enem passaria a substituir processos seletivos das mais concorridas universidades federais em 2009, tornando-se o maior vestibular realizado no país. Porém, 72 horas antes do primeiro dia de prova, chegou à redação do jornal O Estado de S. Paulo a notícia de que a prova havia sido furtada e estava sendo oferecida a alguns dos principais meios de comunicação. por Reprodução
Era dos Extremos, de Eric Hobsbawn (Companhia das Letras). Ensaio histórico panorâmico em que o célebre historiador inglês desenvolve a tese de que o século XX teve início com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e terminou com a derrocada da União Soviética, em 1991. por Reprodução
