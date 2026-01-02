Acesse sua conta
Só calhamaço: confira 15 livros com mais de 500 páginas para encarar em 2026

Há títulos de fantasia, romantasia, romance, clássicos internacionais e nacionais

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 05:00

Ano novo, meta de leitura nova. Se você quer encarar desafios literários em 2026, que tal desenterrar aquele calhamaço que está há anos esperando na estante? Ou aquele ebook que comprou há muitas temporadas, mas que acabou deixando para depois por ser ‘grande demais'?

Se você quer ir além dos livros com até 100 páginas ou daqueles curtinhos que ficam na casa das 200, pode se aventurar nos títulos com mais de 500 páginas. Aqui, separamos algumas indicações de diferentes gêneros para quem quer fazer uma leitura mais demorada. Entre eles, há títulos de fantasia, romantasia, romance, clássicos internacionais e nacionais.

Confira 15 'calhamaços' (livros com mais de 500 páginas) para encarar em 2026

Alchemised, de SenLinYu (Intrínseca, 2025). 960 páginas. A história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos. por Divulgação
Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves (Record, 2004). 952 páginas. A fascinante história de uma africana em busca do filho perdido que se tornou um clássico da literatura contemporânea. por Divulgação
Mistborn: O império final, de Brandon Sanderson (Trama, 2025). 716 páginas.  Certa vez, um herói surgiu para salvar o mundo. Ele fracassou. por Divulgação
Quicksilver, de Callie Hart (Rocco, 2025). 560 páginas. Ao se deparar com a Morte em pessoa, Saeris sem querer reabre um portal entre mundos e é transportada para Yvelia, o gélido reino dos feéricos. por Divulgação
Livro Binding 13, de Chloe Walsh (Bloom Brasil, 2025). 704 páginas. A vida nunca foi fácil para Shannon Lynch. Vítima de bullying e agressão, ela chega no colégio no meio do ano letivo rezando por um novo começo. Em seu primeiro dia, conhece o famoso Johnny Kavanagh.  por Divulgação
Quarup, de Antonio Callado (José Olympio, 2017). 574 páginas. Conta a história de Nando, um padre jovem e ingênuo que sonha reconstruir no Xingu uma civilização comunista semelhante à que existiu nas Missões jesuíticas do sul do Brasil.  por Reprodução
O mundo de Sofia, de Jostein Gaarder (Seguinte, 2012). 568 páginas. Às vésperas de seu aniversário de quinze anos, Sofia Amundsen começa a receber bilhetes e cartões-postais bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a Sofia quem é ela e de onde vem o mundo. por Reprodução
Os miseráveis, de Victor Hugo (Martin Claret, 2014). 1511 páginas. Narra a emocionante história de Jean Valjean ― o homem que, por ter roubado um pão, é condenado a dezenove anos de prisão. por Reprodução
Uma vida pequena, de Hanya Yanagihara (Record, 2016). 784 páginas. Quando quatro amigos de uma pequena faculdade de Massachusetts se mudam para Nova York em busca de uma vida melhor, eles se veem falidos, sem rumo e amparados apenas por sua amizade e por suas ambições. por Reprodução
Anna Kariênina, de Liev Tolstói (Companhia das Letras, 2017). 808 páginas. Religião, família, política e classe social são postas à prova no trágico percurso traçado por uma aristocrata casada que, ao se envolver em um caso extraconjugal, experimenta as virtudes e as agruras de um amor profundamente conflituoso. por Reprodução
De sangue e cinzas, de Jennifer L. Armentrout (Galera, 2021). 588 páginas. Prestes a completar 19 anos, Poppy se prepara para sua Ascensão. Quer dizer, Poppy é preparada para sua Ascensão, já que, como tudo mais em sua vida, ela não tem opção senão Ascender. Sendo a Donzela, ela será entregue aos deuses de qualquer forma, seja lá o que isso signifique. por Divulgação
Warbreaker: O sopro dos deuses, de Brandon Sanderson (Trama, 2024). 692 páginas. Esta é a história de duas irmãs e princesas de Idris: uma treinada com liberdades, a outra para se casar e salvar seu povo. por Divulgação
Cidade da Lua Crescente: Casa de Terra e Sangue, de Sarah J. Maas (Galera, 2020). 896 páginas. Bryce Quinlan tinha a vida perfeita - trabalhava duro o dia todo e festejava noite adentro -, até que um demônio assassina alguns de seus melhores amigos, deixando-a destruída e mudando sua vida para sempre. por Divulgação
As coisas que nunca superamos, de Lucy Score (Alta Novel, 2023). 512 páginas. Knox Morgan não tolera drama especialmente na forma de uma noiva fugida e desamparada. Naomi Witt está em fuga. Não apenas do noivo e uma igreja cheia de convidados, mas de toda a sua vida.  por Divulgação
O despertar da lua caída, de Sarah A. Parker (Harlequin, 2024). 560 páginas. Nesse mundo corrompido, as luas brilham com a memória daqueles que se foram. E é com o despertar de uma delas que a mudança começará. por Divulgação
1 de 15
Alchemised, de SenLinYu (Intrínseca, 2025). 960 páginas. A história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos. por Divulgação

