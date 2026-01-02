LITERATURA

Só calhamaço: confira 15 livros com mais de 500 páginas para encarar em 2026

Há títulos de fantasia, romantasia, romance, clássicos internacionais e nacionais

Thais Borges

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 05:00

Só calhamaço: 15 livros com mais de 500 páginas para encarar em 2026 Crédito: Freepik

Ano novo, meta de leitura nova. Se você quer encarar desafios literários em 2026, que tal desenterrar aquele calhamaço que está há anos esperando na estante? Ou aquele ebook que comprou há muitas temporadas, mas que acabou deixando para depois por ser ‘grande demais'?

Se você quer ir além dos livros com até 100 páginas ou daqueles curtinhos que ficam na casa das 200, pode se aventurar nos títulos com mais de 500 páginas. Aqui, separamos algumas indicações de diferentes gêneros para quem quer fazer uma leitura mais demorada. Entre eles, há títulos de fantasia, romantasia, romance, clássicos internacionais e nacionais.