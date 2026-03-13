NEGÓCIOS

Marca de caldos e escola: como ficam negócios de Ivete Sangalo e Daniel Cady após separação

Cantora e nutricionista construíram vários projetos juntos

Felipe Sena

Publicado em 13 de março de 2026 às 23:15

Ivete Sangalo e Daniel Cady construíram empreedimentos Crédito: Divulgação | Rafa Mattei e Reprodução

Após cerca de duas décadas juntos, Ivete Sangalo e Daniel Cady construíram alguns projetos e negócios juntos. Entre eles, o mais recente, está o Vero Brodo, marca de caldos naturais, em parceria com Rafael Vaz, CEO da Global Fruit.

Como o bom e velho ditado, “amigos, amigos, negócios à parte”, a separação de Ivete e Daniel nada muda na sociedade e operação do negócio, de acordo com a coluna GENTE, de Valmir Moratelli, da revista Veja.

Ivete Sangalo & Daniel Cady 1 de 25

Daniel explicou em entrevista a Veja, em 2024, que a ideia de criar o Vero Brodo se deu porque não sabia cozinhar, detalhando que quase tudo na culinária começa com um “bom caldo”. Por isso, contratou um chef de cozinha para que lhe ensinasse a cozinhar, do básico. “Graças a Deus, hoje tenho o privilégio de escolher a empresa com quem trabalho e escolher o que vou falar”, detalhou na época.

Quando estavam juntos, Ivete e Daniel chegaram a fazer uma propaganda juntos sobre a Vero Brodo. A Vero Brodo é uma linha de caldos 100% naturais, funcionais e artesanais feitos de ossos ou vegetais, sem conservantes, aditivos ou realçadores de sabor artificiais.

Escola Ybá

Outro empreendimento de Ivete Sangalo e Daniel Cady é a escola Ybá, fundada pelo nutricionista. O espaço prioriza o contato das crianças com a natureza e promove experiências que unem desenvolvimento emocional, cognitivo e ambiental.

Em 2025, além da educação infantil, a escola passou a oferecer o Ensino Fundamental, ampliando sua proposta para acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Segundo descrição no site da escola, todos os ambientes são “estrategicamente planejados, integrados ao cotidianos didático-pedagógico”.

O projeto arquitetônico da escola é assinado pelo escritório Bettí Arquitetura, e se destaca por espaços amplos, integrados e pensados para estimular o aprendizado de maneira leve e natural. A instituição tem sala de dança, quintal para atividades de jardinagem, playground, espaço com mesas para oficinas e atividades manuais e áreas abertas que estimulam a conexão com o meio ambiente. Quanto à instituição, não se sabe se a sociedade continuará sendo gerida da mesma forma após o divórcio.