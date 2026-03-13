Marca de caldos e escola: como ficam negócios de Ivete Sangalo e Daniel Cady após separação

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Felipe Sena
Publicado em 13 de março de 2026 às 23:15
Após cerca de duas décadas juntos, Ivete Sangalo e Daniel Cady construíram alguns projetos e negócios juntos. Entre eles, o mais recente, está o Vero Brodo, marca de caldos naturais, em parceria com Rafael Vaz, CEO da Global Fruit.
Como o bom e velho ditado, “amigos, amigos, negócios à parte”, a separação de Ivete e Daniel nada muda na sociedade e operação do negócio, de acordo com a coluna GENTE, de Valmir Moratelli, da revista Veja.
Ivete Sangalo & Daniel Cady
Daniel explicou em entrevista a Veja, em 2024, que a ideia de criar o Vero Brodo se deu porque não sabia cozinhar, detalhando que quase tudo na culinária começa com um “bom caldo”. Por isso, contratou um chef de cozinha para que lhe ensinasse a cozinhar, do básico. “Graças a Deus, hoje tenho o privilégio de escolher a empresa com quem trabalho e escolher o que vou falar”, detalhou na época.
Quando estavam juntos, Ivete e Daniel chegaram a fazer uma propaganda juntos sobre a Vero Brodo. A Vero Brodo é uma linha de caldos 100% naturais, funcionais e artesanais feitos de ossos ou vegetais, sem conservantes, aditivos ou realçadores de sabor artificiais.
Outro empreendimento de Ivete Sangalo e Daniel Cady é a escola Ybá, fundada pelo nutricionista. O espaço prioriza o contato das crianças com a natureza e promove experiências que unem desenvolvimento emocional, cognitivo e ambiental.
Em 2025, além da educação infantil, a escola passou a oferecer o Ensino Fundamental, ampliando sua proposta para acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Segundo descrição no site da escola, todos os ambientes são “estrategicamente planejados, integrados ao cotidianos didático-pedagógico”.
O projeto arquitetônico da escola é assinado pelo escritório Bettí Arquitetura, e se destaca por espaços amplos, integrados e pensados para estimular o aprendizado de maneira leve e natural. A instituição tem sala de dança, quintal para atividades de jardinagem, playground, espaço com mesas para oficinas e atividades manuais e áreas abertas que estimulam a conexão com o meio ambiente. Quanto à instituição, não se sabe se a sociedade continuará sendo gerida da mesma forma após o divórcio.
Além dos negócios, Ivete tem um patrimônio imobiliário de luxo, como mansão a beira-mar em Praia do Forte, na Bahia, um apartamento de alto padrão no Corredor da Vitória, em Salvador, mansão às margens do Rio São Francisco, sendo construída na Bahia, além de uma propriedade, em Orlando, nos EUA.