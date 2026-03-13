Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marca de caldos e escola: como ficam negócios de Ivete Sangalo e Daniel Cady após separação

Cantora e nutricionista construíram vários projetos juntos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de março de 2026 às 23:15

Ivete Sangalo e Daniel Cady construíram empreedimentos
Ivete Sangalo e Daniel Cady construíram empreedimentos Crédito: Divulgação | Rafa Mattei e Reprodução

Após cerca de duas décadas juntos, Ivete Sangalo e Daniel Cady construíram alguns projetos e negócios juntos. Entre eles, o mais recente, está o Vero Brodo, marca de caldos naturais, em parceria com Rafael Vaz, CEO da Global Fruit.

Como o bom e velho ditado, “amigos, amigos, negócios à parte”, a separação de Ivete e Daniel nada muda na sociedade e operação do negócio, de acordo com a coluna GENTE, de Valmir Moratelli, da revista Veja.

Ivete Sangalo & Daniel Cady

undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
1 de 25
undefined por Reprodução

Leia mais

Imagem - Daniel Cady abriu mão da fortuna de Ivete Sangalo antes do casamento

Daniel Cady abriu mão da fortuna de Ivete Sangalo antes do casamento

Imagem - Daniel Cady recusa apartamento oferecido por Ivete Sangalo; saiba como ficou partilha de bens

Daniel Cady recusa apartamento oferecido por Ivete Sangalo; saiba como ficou partilha de bens

Imagem - 'Quem é essa aí, papai?': Ivete Sangalo acreditou que Daniel Cady falava com ex em meme viral

'Quem é essa aí, papai?': Ivete Sangalo acreditou que Daniel Cady falava com ex em meme viral

Daniel explicou em entrevista a Veja, em 2024, que a ideia de criar o Vero Brodo se deu porque não sabia cozinhar, detalhando que quase tudo na culinária começa com um “bom caldo”. Por isso, contratou um chef de cozinha para que lhe ensinasse a cozinhar, do básico. “Graças a Deus, hoje tenho o privilégio de escolher a empresa com quem trabalho e escolher o que vou falar”, detalhou na época.

Quando estavam juntos, Ivete e Daniel chegaram a fazer uma propaganda juntos sobre a Vero Brodo. A Vero Brodo é uma linha de caldos 100% naturais, funcionais e artesanais feitos de ossos ou vegetais, sem conservantes, aditivos ou realçadores de sabor artificiais.

Escola Ybá

Outro empreendimento de Ivete Sangalo e Daniel Cady é a escola Ybá, fundada pelo nutricionista. O espaço prioriza o contato das crianças com a natureza e promove experiências que unem desenvolvimento emocional, cognitivo e ambiental.

Em 2025, além da educação infantil, a escola passou a oferecer o Ensino Fundamental, ampliando sua proposta para acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Segundo descrição no site da escola, todos os ambientes são “estrategicamente planejados, integrados ao cotidianos didático-pedagógico”.

O projeto arquitetônico da escola é assinado pelo escritório Bettí Arquitetura, e se destaca por espaços amplos, integrados e pensados para estimular o aprendizado de maneira leve e natural. A instituição tem sala de dança, quintal para atividades de jardinagem, playground, espaço com mesas para oficinas e atividades manuais e áreas abertas que estimulam a conexão com o meio ambiente. Quanto à instituição, não se sabe se a sociedade continuará sendo gerida da mesma forma após o divórcio.

Além dos negócios, Ivete tem um patrimônio imobiliário de luxo, como mansão a beira-mar em Praia do Forte, na Bahia, um apartamento de alto padrão no Corredor da Vitória, em Salvador, mansão às margens do Rio São Francisco, sendo construída na Bahia, além de uma propriedade, em Orlando, nos EUA.

Tags:

Ivete Sangalo Daniel Cady

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Ana Paula bate de frente com produção de reality e fica fora de festa após recusar usar figurino

BBB 26: Ana Paula bate de frente com produção de reality e fica fora de festa após recusar usar figurino
Imagem - Anjo da Guarda envia recado importante para 3 signos neste sábado (14): hora de colocar limites

Anjo da Guarda envia recado importante para 3 signos neste sábado (14): hora de colocar limites
Imagem - BBB 26: Gabriela flagra partes íntimas de Jonas e deixa brother constrangido

BBB 26: Gabriela flagra partes íntimas de Jonas e deixa brother constrangido

MAIS LIDAS

Imagem - Desabafo de Daniel Cady revela rotina em casamento com Ivete Sangalo: 'Passava por cima como rolo compressor'
01

Desabafo de Daniel Cady revela rotina em casamento com Ivete Sangalo: 'Passava por cima como rolo compressor'

Imagem - Daniel Cady abriu mão da fortuna de Ivete Sangalo antes do casamento
02

Daniel Cady abriu mão da fortuna de Ivete Sangalo antes do casamento

Imagem - Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?
03

Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
04

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é