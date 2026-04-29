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Dinheiro no bolso: Saiba quais signos terão sorte nos negócios até o final da semana (29 de abril a 2 de maio)

Sob a influência da Lua Crescente, signos lideram o ranking da prosperidade e colhem frutos de decisões estratégicas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:24

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou os últimos dias plantando esforços e aguardando uma resposta concreta no trabalho, a quarta-feira chega como o divisor de águas que você precisava. A Lua Crescente em Libra traz o equilíbrio perfeito entre a diplomacia e a ação, destravando negociações que pareciam empacadas. Para quem trabalha com vendas, contratos ou parcerias, o céu dá o sinal verde: a hora de brilhar e ver o dinheiro entrar é agora.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Para os geminianos, a energia é de "tiro certeiro". As decisões rápidas tomadas hoje tendem a gerar reconhecimento imediato e ganhos que podem vir de onde você menos espera. Já os librianos, que jogam em casa com a Lua em seu signo, estão com o magnetismo no ápice. É o dia ideal para usar aquele seu charme diplomático em reuniões importantes ou entrevistas de emprego, sua fala vale ouro hoje e as pessoas estarão prontas para te ouvir.

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Capricórnio também entra na lista dos vitoriosos, mas com um convite à discrição. Suas oportunidades de hoje são promissoras, desde que você mantenha o pé no chão e não se deixe levar pela empolgação momentânea. O planejamento que você fez lá atrás começa a mostrar resultados sólidos, provando que a paciência é, sim, uma forma de sorte. Foque no longo prazo e assine os papéis com a certeza de quem sabe onde quer chegar.

A dica de ouro para os próximos dias é não deixar as oportunidades passarem por medo de arriscar. Com a Lua Cheia batendo à porta, tudo o que for iniciado com estratégia agora tende a crescer com uma força impressionante. Organize suas metas, revise seus orçamentos e prepare-se: o universo está finalmente enviando o retorno que o seu esforço merece.

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