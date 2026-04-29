ASTROLOGIA

Dinheiro no bolso: Saiba quais signos terão sorte nos negócios até o final da semana (29 de abril a 2 de maio)

Sob a influência da Lua Crescente, signos lideram o ranking da prosperidade e colhem frutos de decisões estratégicas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:24

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou os últimos dias plantando esforços e aguardando uma resposta concreta no trabalho, a quarta-feira chega como o divisor de águas que você precisava. A Lua Crescente em Libra traz o equilíbrio perfeito entre a diplomacia e a ação, destravando negociações que pareciam empacadas. Para quem trabalha com vendas, contratos ou parcerias, o céu dá o sinal verde: a hora de brilhar e ver o dinheiro entrar é agora.



O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Para os geminianos, a energia é de "tiro certeiro". As decisões rápidas tomadas hoje tendem a gerar reconhecimento imediato e ganhos que podem vir de onde você menos espera. Já os librianos, que jogam em casa com a Lua em seu signo, estão com o magnetismo no ápice. É o dia ideal para usar aquele seu charme diplomático em reuniões importantes ou entrevistas de emprego, sua fala vale ouro hoje e as pessoas estarão prontas para te ouvir.



Capricórnio também entra na lista dos vitoriosos, mas com um convite à discrição. Suas oportunidades de hoje são promissoras, desde que você mantenha o pé no chão e não se deixe levar pela empolgação momentânea. O planejamento que você fez lá atrás começa a mostrar resultados sólidos, provando que a paciência é, sim, uma forma de sorte. Foque no longo prazo e assine os papéis com a certeza de quem sabe onde quer chegar.

