Dinheiro no bolso: Saiba quais signos terão sorte nos negócios até o final da semana (29 de abril a 2 de maio)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:24
Se você passou os últimos dias plantando esforços e aguardando uma resposta concreta no trabalho, a quarta-feira chega como o divisor de águas que você precisava. A Lua Crescente em Libra traz o equilíbrio perfeito entre a diplomacia e a ação, destravando negociações que pareciam empacadas. Para quem trabalha com vendas, contratos ou parcerias, o céu dá o sinal verde: a hora de brilhar e ver o dinheiro entrar é agora.
O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo
Para os geminianos, a energia é de "tiro certeiro". As decisões rápidas tomadas hoje tendem a gerar reconhecimento imediato e ganhos que podem vir de onde você menos espera. Já os librianos, que jogam em casa com a Lua em seu signo, estão com o magnetismo no ápice. É o dia ideal para usar aquele seu charme diplomático em reuniões importantes ou entrevistas de emprego, sua fala vale ouro hoje e as pessoas estarão prontas para te ouvir.
Capricórnio também entra na lista dos vitoriosos, mas com um convite à discrição. Suas oportunidades de hoje são promissoras, desde que você mantenha o pé no chão e não se deixe levar pela empolgação momentânea. O planejamento que você fez lá atrás começa a mostrar resultados sólidos, provando que a paciência é, sim, uma forma de sorte. Foque no longo prazo e assine os papéis com a certeza de quem sabe onde quer chegar.
A dica de ouro para os próximos dias é não deixar as oportunidades passarem por medo de arriscar. Com a Lua Cheia batendo à porta, tudo o que for iniciado com estratégia agora tende a crescer com uma força impressionante. Organize suas metas, revise seus orçamentos e prepare-se: o universo está finalmente enviando o retorno que o seu esforço merece.