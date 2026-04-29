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Bruna Biancardi quebra o silêncio sobre nomes masculinos para filho com Neymar Jr.

Influenciadora compartilhou sugestões de sua lista pessoal ao interagir com seguidores nas redes sociais

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:33

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie Crédito: Lucas Alves/Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi, esposa de Neymar Jr., revelou nesta quarta-feira (29) quais seriam as possíveis escolhas de nomes caso tivesse um filho do sexo masculino com o atual jogador do Santos.

A declaração ocorreu ao abrir uma "caixinha de perguntas", recurso do Instagram no qual os seguidores podem direcionar questionamentos ao perfil. Em meio a dúvidas sobre viagens, Biancardi foi indagada sobre maternidade: “Se você tivesse um filho menino, qual nome daria?”.

"Na nossa listinha lembro de: Filippo, Henri, Romeo. Mas hoje em dia não sei qual nome gosto, teria que pesquisar”, respondeu a influenciadora.

Neymar é pai de quatro filhos: o primogênito Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com Carol Dantas; Mavie, de 2 anos, e a caçula Mel, de 7 meses, com sua atual esposa, Bruna Biancardi; e Helena, de 1 ano e 7 meses, com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi e Neymar

Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel, e Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Neymar e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
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Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram

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