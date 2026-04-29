Gisele Bündchen em ‘O Diabo Veste Prada 2’? Diretor abre o jogo sobre ausência da modelo

David Frankel revela que modelo foi a única do elenco original a recusar convite por questões de agenda

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:00

Gisele Bündchen fez pequena participação em 'O Diabo Veste Prada" (2006) Crédito: Divulgação

Após o sucesso de “O Diabo Veste Prada”, lançado em 2006, a continuação do longa é uma das estreias mais aguardadas do ano, com lançamento previsto para 30 de abril. Com o retorno dos papéis icônicos de Miranda Priestly, Andy Sachs e Emily Charlton – interpretados pelas atrizes originais Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt –, outros nomes surgiram na expectativa dos fãs, entre eles o de Gisele Bündchen. Contudo, a modelo brasileira não está confirmada no elenco e não foi por falta de tentativa, segundo o diretor.

No primeiro filme, Gisele dá vida a Serena, uma das editoras que trabalha na revista Runway.

O Diabo Veste Prada 2

Sequência de "O Diabo Veste Prada" pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
O diretor David Frankel revelou à revista Entertainment Weekly que desejava contar com o retorno da brasileira para reprisar o papel: "Entramos em contato com Gisele Bündchen, que teve um papel realmente memorável no original", afirmou. Contudo, por questões pessoais, Gisele não pôde participar das gravações. "Quando estávamos filmando no verão passado, ela estava tendo um bebê e, como estava fora da cidade, foi difícil conciliar as agendas”, explicou Frankel.

De acordo com o cineasta, Gisele foi o único nome do longa de 2006 contatado que recusou o convite para retornar em “O Diabo Veste Prada 2”. Em fevereiro de 2025, a modelo deu à luz River, seu terceiro filho e o primeiro fruto de seu relacionamento com Joaquim Valente. Além do caçula, ela é mãe de Benjamin e Vivian, de seu casamento anterior com Tom Brady.

Aguardado pelo público, “O Diabo Veste Prada 2” terá Meryl Streep, Emily Blunt e Anne Hathaway reprisando as personagens Miranda Priestly, Emily Charlton e Andrea Sachs. A estreia está marcada para 30 de abril nos cinemas brasileiros.

