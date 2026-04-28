REALITY SHOW

Leandro Hassum confunde programação da Record e anuncia atração errada na estreia de ‘Casa do Patrão’

O humorista se atrapalhou ao encerrar o programa ao vivo e precisou corrigir a informação sobre o próximo programa da grade

K Kamila Macedo

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:37

Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' Crédito: Divulgação

Leandro Hassum estreou como apresentador do novo reality show da Record, “Casa do Patrão”, na última segunda-feira (27), mas cometeu um equívoco durante a transmissão ao vivo. Ao se despedir do público, o humorista confundiu qual seria a próxima atração na grade da emissora e se corrigiu logo em seguida. O deslize viralizou rapidamente nas redes sociais.

"Bom, gente está ficando por aqui, meu expediente hoje está acabando. Fique agora com o jornal. Tchau, um beijo... É o Jornal da Record, um boletim 24 horas. Um beijão e a gente se encontra amanhã”, disse ele antes de notar o erro. "Desculpe, não é o Jornal da Record. Você vai ficar com 'Chicago Fire'. Beijo e amanhã estamos juntos."

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Sob o comando de Hassum, “Casa do Patrão” reúne 18 anônimos em uma disputa de 81 dias, com prêmio final que pode chegar a R$ 2 milhões. A transmissão é realizada pela Record e pelo Disney+, apresentando uma dinâmica que propõe o revezamento entre três ambientes: a Casa do Patrão, a do Trampo e a da Convivência.

Enquanto a do Patrão, desfrutada pelo vencedor da prova semanal e seus aliados, oferece diversos privilégios, a do Trampo é repleta de tarefas a serem cumpridas pelos participantes designados à função. Já a área de Convivência serve como ponto de interação entre os dois grupos.