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Leandro Hassum confunde programação da Record e anuncia atração errada na estreia de ‘Casa do Patrão’

O humorista se atrapalhou ao encerrar o programa ao vivo e precisou corrigir a informação sobre o próximo programa da grade

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:37

Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' Crédito: Divulgação

Leandro Hassum estreou como apresentador do novo reality show da Record, “Casa do Patrão”, na última segunda-feira (27), mas cometeu um equívoco durante a transmissão ao vivo. Ao se despedir do público, o humorista confundiu qual seria a próxima atração na grade da emissora e se corrigiu logo em seguida. O deslize viralizou rapidamente nas redes sociais.

"Bom, gente está ficando por aqui, meu expediente hoje está acabando. Fique agora com o jornal. Tchau, um beijo... É o Jornal da Record, um boletim 24 horas. Um beijão e a gente se encontra amanhã”, disse ele antes de notar o erro. "Desculpe, não é o Jornal da Record. Você vai ficar com 'Chicago Fire'. Beijo e amanhã estamos juntos."

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Sob o comando de Hassum, “Casa do Patrão” reúne 18 anônimos em uma disputa de 81 dias, com prêmio final que pode chegar a R$ 2 milhões. A transmissão é realizada pela Record e pelo Disney+, apresentando uma dinâmica que propõe o revezamento entre três ambientes: a Casa do Patrão, a do Trampo e a da Convivência.

Enquanto a do Patrão, desfrutada pelo vencedor da prova semanal e seus aliados, oferece diversos privilégios, a do Trampo é repleta de tarefas a serem cumpridas pelos participantes designados à função. Já a área de Convivência serve como ponto de interação entre os dois grupos.

Casa do Patrão

Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação
Boninho, Leandro Hassum e equipe em coletiva de imprensa do novo reality 'Casa do Patrão' por Divulgação
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Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação

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Casa do Patrão Leandro Hassum

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