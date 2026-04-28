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Adeus, ilha na cozinha: a tendência mais barata e adaptável às casas brasileiras e que está dominando os projetos em 2026

Mais barata e adaptável a espaços reduzidos, a península substitui o isolamento das ilhas centrais por integração social e economia de metros quadrados

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 28 de abril de 2026 às 19:00

Imagem Edicase Brasil
Em 2026, o design funcional privilegia a fluidez: entenda por que arquitetos estão trocando as grandes ilhas por penínsulas versáteis e tons quentes na decoração  Crédito: Imagem: Júlia Herman | Projeto: Escritório de arquitetura Isabella Nalon

O sonho da ilha de cozinha central, que dominou as revistas de decoração nos últimos anos, está dando lugar a uma solução mais inteligente e adaptada à realidade das moradias modernas: a península.

Se antes o objetivo era o isolamento total de um módulo central, em 2026 a prioridade é a fluidez, a economia de espaço e a integração social sem barreiras.

Cozinha com península

Projeto de cozinha com península assinado pelo arquiteto Rafael Zalc por Divulgação
Projeto assinado pela arquiteta Bia Hajnal por Divulgação
Cozinha com península e champanheira projetada pelo Studio Tan-gram por Estúdio São Paulo/Reprodução
Cozinha assinada pelo escritório Go UP Arquitetura por Divulgação
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Projeto de cozinha com península assinado pelo arquiteto Rafael Zalc por Divulgação

O fim da "Ilha"? Entenda a mudança

Embora as ilhas ofereçam um ponto central para preparo de alimentos e armazenamento, elas exigem uma metragem quadrada considerável para permitir circulação em todos os seus quatro lados — no mínimo 90 cm de cada lado para evitar estrangulamentos no fluxo.

A península, por outro lado, conecta-se diretamente a uma parede ou à bancada principal, sendo acessível por três lados. Essa característica técnica elimina a necessidade de corredores amplos ao redor de toda a peça, tornando-a a opção ideal para apartamentos compactos e cozinhas integradas.

Funcionalidade e o "Triângulo de Trabalho"

Um dos maiores trunfos da península é a otimização da ergonomia. Ela facilita a organização do chamado triângulo de trabalho (pia, fogão e geladeira), encurtando os deslocamentos de quem cozinha.

Maior mansão do Brasil

Maior mansão do Brasil por Reprodução
Maior mansão do Brasil por Reprodução
Maior mansão do Brasil por Reprodução
Maior mansão do Brasil por Reprodução
Maior mansão do Brasil por Reprodução
Maior mansão do Brasil por Reprodução
Maior mansão do Brasil por Reprodução
Maior mansão do Brasil por Reprodução
Maior mansão do Brasil por Reprodução
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Maior mansão do Brasil por Reprodução

Além disso, a estrutura funciona como um híbrido versátil: é superfície de preparo, mesa de refeições rápidas e, cada vez mais, suporte para o home office improvisado.

Do ponto de vista financeiro, a instalação da península costuma ser mais barata. Como ela utiliza pontos de hidráulica e eletricidade já existentes na parede de apoio, os custos de obra e o tempo de reforma são drasticamente reduzidos em comparação à construção de uma ilha isolada no centro do cômodo.

Estética e materiais para 2026

A tendência visual para este ano enterra as cozinhas "brancas de hospital". O que vemos agora são bases neutras em tons quentes, como o areia e o fendi fosco, combinadas com pontos de cor em azul profundo ou verde petróleo.

Nos materiais, o foco está na durabilidade e no toque natural:

• Tampos: O quartzo, o porcelanato de grande formato e as superfícies ultracompactas (como o Dekton) dominam pela resistência ao calor e facilidade de limpeza.

• Acabamentos: O estilo monolítico, onde a bancada desce até o chão (efeito cascata), traz sofisticação imediata ao ambiente.

• Iluminação: O uso de pendentes lineares instalados entre 70 cm e 90 cm acima da bancada é a regra de ouro para garantir luz de tarefa sem criar sombras cansativas.

Planejamento é a chave

Para quem pretende aderir à tendência, os especialistas alertam: a decisão deve ser pautada na circulação. É essencial garantir que a península não bloqueie a abertura de eletrodomésticos, como a lava-louças ou o forno.

Além disso, o uso de banquetas ergonômicas em couro ou linho e a instalação de torres de tomada embutidas garantem que a cozinha deixe de ser apenas um local de serviço para se tornar o coração social da casa.

A integração inteligente de ambientes não apenas melhora o dia a dia, como também valoriza o imóvel no mercado imobiliário, atraindo compradores que buscam lares práticos e multifuncionais.

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