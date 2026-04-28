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A praia eleita 7 vezes a melhor do mundo fica no Nordeste e bate fácil destinos disputados como Maldivas e Caribe

Descubra por que este santuário intocado foi eleito sete vezes o melhor do planeta e prepare o bolso: saiba como driblar a logística complexa e quais são os custos para conhecer o Sancho em 2026

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:00

Localizada em Fernando de Noronha, a praia superou destinos como Maldivas no ranking do TripAdvisor
Localizada em Fernando de Noronha, a praia superou destinos como Maldivas no ranking do TripAdvisor Crédito: Wikimedia Commons

Eleita pela sétima vez como a melhor do planeta pelo ranking Travelers' Choice Best of the Best, do TripAdvisor, a Baía do Sancho consolidou-se como o destino número um para viajantes que buscam a definição de beleza natural.

Localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, a cerca de 354 km da costa pernambucana, a praia supera destinos icônicos como Maldivas e Caribe graças à sua preservação e águas cristalinas.

Para quem planeja conhecer esse paraíso, o segredo está no planejamento. Diferente de outras praias famosas, o Sancho exige fôlego, respeito às regras ambientais e uma logística específica que começa antes mesmo do embarque.

Fernando de Noronha

Baía de Sancho por Wikimedia Commons
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Baía de Sancho por Wikimedia Commons

O desafio do acesso

Chegar à areia branca e às águas esverdeadas da Baía do Sancho é, por si só, uma aventura. O acesso terrestre é feito através do Posto de Informação e Controle (PIC) Golfinho-Sancho.

Após percorrer uma trilha suspensa de madeira — acessível para pessoas com mobilidade reduzida —, o visitante encara o maior obstáculo: uma escadaria vertical de mais de 200 degraus encravada em uma fenda na rocha.

O trajeto é íngreme e exige atenção, sendo necessário guardar celulares e objetos nas mochilas para garantir a segurança no passo a passo.

Para quem prefere evitar o esforço físico ou viaja com crianças e idosos, o acesso pelo mar é a alternativa ideal.

Passeios de barco autorizados partem da região central da ilha e permitem o mergulho nas águas da baía, muitas vezes acompanhado pela observação de golfinhos que habitam a região.

Natureza e história

A ausência de barracas, restaurantes ou vendedores ambulantes é o que mantém o Sancho intocado. A região é um santuário de reprodução para tartarugas marinhas e golfinhos, além de oferecer um dos melhores pontos de snorkeling do Brasil, especialmente no canto direito da praia, onde as rochas concentram uma vida marinha vibrante.

Mas a ilha não vive apenas de natureza. O passado de Fernando de Noronha é marcado por ocupações militares e o uso como presídio político durante o Estado Novo.

A Vila dos Remédios, núcleo urbano histórico próximo, ainda preserva o traçado urbanístico do século XVIII e as estruturas que davam suporte ao antigo sistema carcerário, oferecendo uma camada cultural profunda para quem explora o arquipélago além das praias.

Planejamento e custos: quanto custa o paraíso?

Visitar a melhor praia do mundo exige o pagamento de duas taxas principais. A primeira é o ingresso do Parque Nacional Marinho, que custa R$ 192 para brasileiros e R$ 384 para estrangeiros (valores atualizados em novembro de 2025), com validade de dez dias.

Além disso, há a Taxa de Preservação Ambiental (TPA), cobrada pelo governo estadual, que gira em torno de R$ 101,33 por dia de permanência na ilha.

Dicas essenciais para o viajante

Para quem busca águas cristalinas para mergulho, a melhor época é nos meses de agosto e setembro são ideais. Entre dezembro e março, o mar fica mais agitado devido ao swell, dificultando o snorkeling.

Como não há comércio na praia, a recomendação é levar água, lanches e, crucialmente, sacos para recolher todo o lixo gerado.

Os preços variam drasticamente, com pousadas a partir de R$ 425 até opções de luxo que ultrapassam R$ 2000 por diária. Meses como abril e junho costumam apresentar tarifas mais baixas.

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