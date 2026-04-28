Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-produtor da Globo detona William Bonner e expõe bastidores da emissora: 'Não consegui perdoá-lo'

Ex-chefe de produção da emissora, Fabrício Marta voltou às redes sociais para relatar conflitos internos e disparou críticas pesadas contra William Bonner

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:49

Ex-produtor  dispara contra Bonner e expõe bastidores tensos da emissora Crédito: Globo/João Cotta

Os bastidores da TV Globo ganharam novo capítulo nesta terça-feira (28). Ex-chefe de produção da emissora, Fabrício Marta voltou a usar as redes sociais para fazer duras acusações contra William Bonner e revelou episódios de tensão vividos durante o período em que trabalhou diretamente com o jornalista.

Segundo relato publicado por Fabrício, um dos momentos mais marcantes aconteceu em uma reunião do Jornal Nacional. Ele afirmou que Bonner teria questionado, em tom elevado, a presença de uma profissional de afiliada da região Norte no encontro editorial. “William Bonner, nunca vou me esquecer do dia em que você foi tomar satisfação com outro chefe, dizendo exatamente assim: ‘por que, diabos, o Fabrício está enfiando essa mulher de afiliada no Norte numa reunião do Jornal Nacional?’”, escreveu o ex-funcionário.

William Bonner

William Bonner por Reprodução / TV Globo
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
1 de 7
William Bonner por Reprodução / TV Globo

Na sequência, Fabrício ampliou as críticas e afirmou que nunca viu o apresentador ser confrontado dentro da redação. Em tom direto, também questionou a postura adotada por Bonner com colegas de trabalho. “Eu nunca presenciei você ser humilhado na redação. Por que você age assim? (...) Ainda não consegui perdoá-lo por tamanho asco”, declarou.

O ex-produtor ainda citou a jornalista Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe do telejornal, e afirmou que a profissional da afiliada mencionada havia sido convidada oficialmente para participar da reunião.

Saída da Globo após internação

Fabrício Marta tornou pública sua saída da Globo no início de março, após publicar uma carta de desligamento nas redes sociais. No texto, ele afirmou que pediu demissão ainda no hospital, depois de enfrentar problemas de saúde.

Segundo o jornalista, a decisão não teve relação direta com os infartos relatados por ele, mas com discordâncias internas e desgaste profissional dentro da empresa. “Foram dois infartos: um sem cura e outro tratável (...) Minha missão, na Globo, foi encerrada por escolhas mal dimensionadas”, disse.

Ex-funcionário também criticou ambiente interno

Desde a saída, Fabrício tem feito uma série de publicações expondo o clima nos bastidores da emissora. Em outro trecho, ele citou excesso de reuniões, falhas de comunicação, ligações constantes e disputas de ego. “Menos sustos por falta de comunicação, menos mal humor de gente amarga (...) Tudo isso menos tudo isso é paz”, escreveu.

Até o momento, William Bonner e a TV Globo não haviam se manifestado publicamente sobre as novas declarações.

Leia mais

Imagem - Bella Campos expõe treta em Vale Tudo, relata climão com Cauã Reymond e diz que se sentiu oprimida

Bella Campos expõe treta em Vale Tudo, relata climão com Cauã Reymond e diz que se sentiu oprimida

Imagem - Sabrina Sato vence prêmio de Ícone de Moda e rouba cena com look super cavado

Sabrina Sato vence prêmio de Ícone de Moda e rouba cena com look super cavado

Imagem - Chimpanzé de Michael Jackson está vivo? Saiba destino de Bubbles após aparecer em filme

Chimpanzé de Michael Jackson está vivo? Saiba destino de Bubbles após aparecer em filme

Mais recentes

Imagem - Gil do Vigor revela ter tentado sair com mulheres nos Estados Unidos: 'Não estava mais me reconhecendo'

Gil do Vigor revela ter tentado sair com mulheres nos Estados Unidos: 'Não estava mais me reconhecendo'
Imagem - A praia eleita 7 vezes a melhor do mundo fica no Nordeste e bate fácil destinos disputados como Maldivas e Caribe

A praia eleita 7 vezes a melhor do mundo fica no Nordeste e bate fácil destinos disputados como Maldivas e Caribe
Imagem - Boninho corta oração de participante da Casa do Patrão: ‘É um jogo, não reunião’

Boninho corta oração de participante da Casa do Patrão: ‘É um jogo, não reunião’