TELEVISÃO

Ex-produtor da Globo detona William Bonner e expõe bastidores da emissora: 'Não consegui perdoá-lo'

Ex-chefe de produção da emissora, Fabrício Marta voltou às redes sociais para relatar conflitos internos e disparou críticas pesadas contra William Bonner

Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:49

Ex-produtor dispara contra Bonner e expõe bastidores tensos da emissora Crédito: Globo/João Cotta

Os bastidores da TV Globo ganharam novo capítulo nesta terça-feira (28). Ex-chefe de produção da emissora, Fabrício Marta voltou a usar as redes sociais para fazer duras acusações contra William Bonner e revelou episódios de tensão vividos durante o período em que trabalhou diretamente com o jornalista.

Segundo relato publicado por Fabrício, um dos momentos mais marcantes aconteceu em uma reunião do Jornal Nacional. Ele afirmou que Bonner teria questionado, em tom elevado, a presença de uma profissional de afiliada da região Norte no encontro editorial. “William Bonner, nunca vou me esquecer do dia em que você foi tomar satisfação com outro chefe, dizendo exatamente assim: ‘por que, diabos, o Fabrício está enfiando essa mulher de afiliada no Norte numa reunião do Jornal Nacional?’”, escreveu o ex-funcionário.

William Bonner 1 de 7

Na sequência, Fabrício ampliou as críticas e afirmou que nunca viu o apresentador ser confrontado dentro da redação. Em tom direto, também questionou a postura adotada por Bonner com colegas de trabalho. “Eu nunca presenciei você ser humilhado na redação. Por que você age assim? (...) Ainda não consegui perdoá-lo por tamanho asco”, declarou.

O ex-produtor ainda citou a jornalista Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe do telejornal, e afirmou que a profissional da afiliada mencionada havia sido convidada oficialmente para participar da reunião.

Saída da Globo após internação

Fabrício Marta tornou pública sua saída da Globo no início de março, após publicar uma carta de desligamento nas redes sociais. No texto, ele afirmou que pediu demissão ainda no hospital, depois de enfrentar problemas de saúde.

Segundo o jornalista, a decisão não teve relação direta com os infartos relatados por ele, mas com discordâncias internas e desgaste profissional dentro da empresa. “Foram dois infartos: um sem cura e outro tratável (...) Minha missão, na Globo, foi encerrada por escolhas mal dimensionadas”, disse.

Ex-funcionário também criticou ambiente interno

Desde a saída, Fabrício tem feito uma série de publicações expondo o clima nos bastidores da emissora. Em outro trecho, ele citou excesso de reuniões, falhas de comunicação, ligações constantes e disputas de ego. “Menos sustos por falta de comunicação, menos mal humor de gente amarga (...) Tudo isso menos tudo isso é paz”, escreveu.