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Sabrina Sato vence prêmio de Ícone de Moda e rouba cena com look super cavado

Apresentadora foi homenageada em premiação em São Paulo e apostou em produção ousada assinada por Pedro Lourenço

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:55

Sabrina Sato venceu prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo
Sabrina Sato venceu prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo Crédito: Lusca

Sabrina Sato voltou a provar por que segue entre os nomes mais influentes da moda brasileira. Na noite desta segunda-feira (28), a apresentadora marcou presença em uma das principais premiações fashion do calendário paulistano e saiu consagrada como Ícone de Moda do Ano de 2025, título definido por votação popular.

A cerimônia reuniu personalidades como Camila Pitanga, Bella Campos e Adriane Galisteu, mas foi Sabrina quem concentrou parte dos holofotes ao surgir com um visual exclusivo pensado especialmente para a ocasião.

Para a noite especial, Sabrina Sato escolheu um look criado por Pedro Lourenço. A peça trouxe construção que remete à palha, recortes estratégicos na cintura e silhueta marcada, reforçando a estética ousada e contemporânea que se tornou marca registrada da artista.

Sabrina Sato vence prêmio de Ícone de Moda

Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca
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Sabrina Sato venceu o prêmio de Ícone de Moda e chamou atenção com look exclusivo por Lusca

A escolha chamou atenção pela mistura entre sofisticação, sensualidade e originalidade, características que acompanham Sabrina em eventos de moda, Carnaval e grandes aparições públicas.

O prêmio consolida mais uma vez a apresentadora como referência de estilo dentro e fora do Brasil. Nos últimos anos, Sabrina transformou cada aparição em um acontecimento visual, com produções que costumam dominar redes sociais e repercutir entre especialistas do setor.

Entre TV, Carnaval, campanhas publicitárias e presença constante em eventos de luxo, Sabrina mantém influência rara no entretenimento e na moda, transitando com força entre diferentes públicos.

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