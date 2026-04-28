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Apresentadora anuncia morte da mãe, fundadora da Giovanna Baby: ‘A frente do seu tempo’

Mariana Kupfer lamentou a morte da mãe nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:58

Giovanna foi criadora de marca icônica
Giovanna foi criadora de marca icônica Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Mariana Kupfer, de 51 anos, anunciou a morte da mãe, Giovanna Kupfer, fundadora da marca Giovanna Baby, em sua rede social nesta segunda-feira (27). A causa da morte não foi divulgada.

“É assim que vou lembrar de você. Linda, a frente do seu tempo, forte e maravilhosa. Você criou 3 filhas lindas, perdeu sua mãe aos 13 anos e passou a vida dedicada a criar uma marca e mudar o mundo. Sou muito grata por todos os seus ensinamentos, por tudo que fez pelas filhas. Seguiremos unidas e honraremos seu legado”, escreveu Mariana na legenda de uma publicação que traz duas fotos: uma de Giovanna e outra das mãos das duas entrelaçadas.

Mariana Kupfer, Giovanna, Karen e Helena

Mariana relembrou momentos com a mãe as irmãs por Reprodução | Instagram
Mariana relembrou momentos com a mãe as irmãs por Reprodução | Instagram
Mariana relembrou momentos com a mãe as irmãs por Reprodução | Instagram
Mariana relembrou momentos com a mãe as irmãs por Reprodução | Instagram
Mariana relembrou momentos com a mãe as irmãs por Reprodução | Instagram
Mariana relembrou momentos com a mãe as irmãs por Reprodução | Instagram
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Mariana relembrou momentos com a mãe as irmãs por Reprodução | Instagram

“Certa do nosso reencontro um dia. Agora com a certeza de que vc e o papai cuidarão da gente lá de cima. Te amo mãe. Te amo demais. Estou dilacerada, coração destroçado. Mas faremos de tudo pra honrar sua memória. Descanse em paz ❤️”, concluiu. A empresária de 79 anos deixou três filhas. Além de Mariana, ela teve Karen e Helena, todos do casamento com Luiz Kupfer, falecido em decorrência de um câncer no pâncreas, em 1995.

Fundadora da grife de roupas infantis Giovanna Baby, Giovanna Kupfer se mantinha afastada da mídia desde 1995, quando vendeu a marca. Além da criação da loja, a marca é conhecida por uma fragrância de lavanda, criada em 1974 e comercializada até hoje. No início da década de 1990, a atriz Paloma Bernardi, trabalhava como modelo mirim e foi um dos rostos da marca.

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Morte Luto

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