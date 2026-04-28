LUTO

Apresentadora anuncia morte da mãe, fundadora da Giovanna Baby: ‘A frente do seu tempo’

Mariana Kupfer lamentou a morte da mãe nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:58

Giovanna foi criadora de marca icônica Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Mariana Kupfer, de 51 anos, anunciou a morte da mãe, Giovanna Kupfer, fundadora da marca Giovanna Baby, em sua rede social nesta segunda-feira (27). A causa da morte não foi divulgada.

“É assim que vou lembrar de você. Linda, a frente do seu tempo, forte e maravilhosa. Você criou 3 filhas lindas, perdeu sua mãe aos 13 anos e passou a vida dedicada a criar uma marca e mudar o mundo. Sou muito grata por todos os seus ensinamentos, por tudo que fez pelas filhas. Seguiremos unidas e honraremos seu legado”, escreveu Mariana na legenda de uma publicação que traz duas fotos: uma de Giovanna e outra das mãos das duas entrelaçadas.

Mariana Kupfer, Giovanna, Karen e Helena 1 de 6

“Certa do nosso reencontro um dia. Agora com a certeza de que vc e o papai cuidarão da gente lá de cima. Te amo mãe. Te amo demais. Estou dilacerada, coração destroçado. Mas faremos de tudo pra honrar sua memória. Descanse em paz ❤️”, concluiu. A empresária de 79 anos deixou três filhas. Além de Mariana, ela teve Karen e Helena, todos do casamento com Luiz Kupfer, falecido em decorrência de um câncer no pâncreas, em 1995.