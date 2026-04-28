REALITY

Boninho corta oração de participante da Casa do Patrão: ‘É um jogo, não reunião’

Diretor do reality chamou atenção de participantes da casa

Felipe Sena

Publicado em 28 de abril de 2026 às 19:52

Participantes oravam antes de refeição no Casa do Patrão Crédito: Reprodução | Disney Plus

Após ter dado uma bronca em Sheila Barbosa, policial militar baiana, desta no Casa do Patrão, quem levou o esporro foi Nataly Silva, enquanto fazia uma roda de oração na casa.

Antes do almoço desta terça-feira (28), a participante decidiu agradecer pela refeição. “Transmitir a minha fala contigo neste momento, te pedir perdão pelas minhas falhas”, começou a ambulante, quando foi logo interrompida em seguida.

Casa do Patrão 1 de 17

“Senhores, é um jogo, não é uma reunião, acabou o papo”, avisou o diretor. “Foi aqui ou lá [na Casa do Trampo]?”, perguntou um competidor. “Vocês não acham que é em lugar nenhum, é recado para todo mundo”, respondeu Boninho.

“Vai ser só o último aviso: vocês todos têm crenças, ideias, posições e vidas diferentes. Não entrem na onda do outro, sejam vocês”, completou Boninho.

Na madrugada desta terça, Boninho perdeu a paciência mais uma vez com Sheila. “E aí produção, o que fazemos agora?”, perguntou a confinada, referindo-se ao cardápio da Casa do Trampo.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

“Primeiro que a senhora não fala com a produção, a senhora fala sua vida que está aí. Eu vou explicar mais uma vez e não vou explicar a próxima vez. Vocês tem uma quantidade exata de cada prato. Se a senhora pegar sete de alguma coisa, os outros ficam sem. A senhora faz a conta, cada um pega o seu para a quantidade de dias que está aí”, disse o diretor.

Antes mesmo da estreia ao vivo do reality, Boninho advertiu a participante Sheila durante sua apresentação. “Atenção, senhora, acabou o papo. A gente não brinca aqui, não. Ok? Muito obrigada”, ressaltou.

Em seguida, Sheila correu para o sofá e brincou com a situação. “Tomei esporro que até gelei”, comentou Sheila, que disse ter ficado nervosa após a bronca.

Ainda hoje, o elenco participou de uma brincadeira da dança das cadeiras que valia prêmios em dinheiro.

O criador do reality ainda advertiu bagunça, e o que os participantes deveriam explorar apenas a sala e estariam mexendo no restante da casa.