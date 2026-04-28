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Boninho corta oração de participante da Casa do Patrão: ‘É um jogo, não reunião’

Diretor do reality chamou atenção de participantes da casa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de abril de 2026 às 19:52

Participantes oravam antes de refeição no Casa do Patrão
Participantes oravam antes de refeição no Casa do Patrão Crédito: Reprodução | Disney Plus

Após ter dado uma bronca em Sheila Barbosa, policial militar baiana, desta no Casa do Patrão, quem levou o esporro foi Nataly Silva, enquanto fazia uma roda de oração na casa.

Antes do almoço desta terça-feira (28), a participante decidiu agradecer pela refeição. “Transmitir a minha fala contigo neste momento, te pedir perdão pelas minhas falhas”, começou a ambulante, quando foi logo interrompida em seguida.

Casa do Patrão

Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação
Boninho, Leandro Hassum e equipe em coletiva de imprensa do novo reality 'Casa do Patrão' por Divulgação
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Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação

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“Senhores, é um jogo, não é uma reunião, acabou o papo”, avisou o diretor. “Foi aqui ou lá [na Casa do Trampo]?”, perguntou um competidor. “Vocês não acham que é em lugar nenhum, é recado para todo mundo”, respondeu Boninho.

“Vai ser só o último aviso: vocês todos têm crenças, ideias, posições e vidas diferentes. Não entrem na onda do outro, sejam vocês”, completou Boninho.

Na madrugada desta terça, Boninho perdeu a paciência mais uma vez com Sheila. “E aí produção, o que fazemos agora?”, perguntou a confinada, referindo-se ao cardápio da Casa do Trampo.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

“Primeiro que a senhora não fala com a produção, a senhora fala sua vida que está aí. Eu vou explicar mais uma vez e não vou explicar a próxima vez. Vocês tem uma quantidade exata de cada prato. Se a senhora pegar sete de alguma coisa, os outros ficam sem. A senhora faz a conta, cada um pega o seu para a quantidade de dias que está aí”, disse o diretor.

Antes mesmo da estreia ao vivo do reality, Boninho advertiu a participante Sheila durante sua apresentação. “Atenção, senhora, acabou o papo. A gente não brinca aqui, não. Ok? Muito obrigada”, ressaltou.

Em seguida, Sheila correu para o sofá e brincou com a situação. “Tomei esporro que até gelei”, comentou Sheila, que disse ter ficado nervosa após a bronca.

Ainda hoje, o elenco participou de uma brincadeira da dança das cadeiras que valia prêmios em dinheiro.

O criador do reality ainda advertiu bagunça, e o que os participantes deveriam explorar apenas a sala e estariam mexendo no restante da casa.

O criador do programa também chamou atenção dos confinados por causa do uso de microfones. “Senhores, microfone na cintura!”, avisou Boninho.

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