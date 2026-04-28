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A Fórmula 1 está mudando, e o que está acontecendo nas pistas pode surpreender fãs de velocidade

A velocidade já não é o único fator decisivo nas corridas

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:31

Gestão de energia e estratégia estão transformando a forma de pilotar
Gestão de energia e estratégia estão transformando a forma de pilotar Crédito: Pexels

Durante décadas, a Fórmula 1 foi sinônimo de velocidade máxima, motores potentes e pouca preocupação com eficiência.

Mas esse cenário começou a mudar, e hoje, o que acontece dentro das pistas vai muito além de acelerar o carro no limite.

Cada vez mais, a categoria incorpora elementos que antes eram associados à Fórmula E, como gestão de energia e estratégia de consumo.

A nova lógica das corridas

O piloto brasileiro Felipe Drugovich explicou ao portal UOL que existe uma diferença importante entre as categorias, mas também uma aproximação crescente.

Na Fórmula E, economizar energia sempre fez parte da corrida. Já na Fórmula 1, isso passou a ganhar espaço nos últimos anos, influenciando até o desempenho durante as classificações e provas.

Isso muda completamente a forma de pilotar: não basta ser rápido, é preciso saber quando acelerar e quando economizar.

Automobilismo

Pilotos agora precisam pensar tanto quanto acelerar por Pexels
A gestão de energia está mudando o jeito de correr por Pexels
Ser rápido já não é suficiente, saber economizar virou essencial por Pexels
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Pilotos agora precisam pensar tanto quanto acelerar por Pexels

Tecnologia mudou o jogo

A evolução dos carros também ajuda a explicar essa transformação.

Com motores mais eficientes e regras voltadas para sustentabilidade, a Fórmula 1 passou a valorizar não apenas potência, mas também inteligência no uso de energia.

Enquanto isso, a Fórmula E evolui rapidamente em desempenho. Com a chegada de novas gerações de carros, a categoria elétrica está cada vez mais rápida e competitiva, se aproximando do nível de outras categorias tradicionais.

O piloto virou estrategista

Esse novo cenário exige mais dos pilotos.

Hoje, além da habilidade ao volante, é preciso:

  • controlar o consumo de energia
  • adaptar o ritmo durante a corrida
  • tomar decisões estratégicas em tempo real

A corrida deixou de ser apenas uma disputa de velocidade e passou a ser também um jogo de estratégia.

O impacto para quem assiste

Essa mudança também altera a experiência do público.

Para alguns fãs, a gestão de energia pode tirar a sensação de velocidade constante. Para outros, adiciona uma camada extra de emoção, já que o resultado depende de decisões estratégicas ao longo da prova.

Duas categorias, caminhos diferentes, mas cada vez mais próximas

Mesmo com diferenças importantes, Fórmula 1 e Fórmula E começam a compartilhar conceitos.

De um lado, a Fórmula 1 busca eficiência sem perder a essência. Do outro, a Fórmula E ganha desempenho e se aproxima do nível das grandes categorias.

O resultado é um cenário onde as duas competições seguem caminhos próprios, mas cada vez menos distantes entre si.

Tags:

Fórmula 1 Curiosidades

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