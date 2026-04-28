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Líder do Stray Kids reage a músicas brasileiras, elogia Marina Sena e diz que português é ‘sexy’

Bang Chan interagiu com fãs em plataforma coreana e demonstrou entusiasmo com a cultura nacional antes de show no Rock in Rio 2026

K Kamila Macedo

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15:39

Bang Chan, artista coreano e líder do Stray Kids, citou Marina Sena em rede social Crédito: Reprodução

Uma das atrações confirmadas para o Rock in Rio 2026, o grupo de k-pop Stray Kids já demonstra proximidade com o público brasileiro. Recentemente, o líder do grupo, Bang Chan, compartilhou o interesse em descobrir mais sobre a cultura local por meio de comentários no Bubble. Na plataforma coreana, o artista solicitou recomendações de faixas brasileiras do gênero R&B, explicando que está estudando variações do estilo ao redor do mundo em busca de inspiração.

“Vocês podem me recomendar músicas brasileiras, por favor? Tipo umas meio R&B. Tô tentando estudar músicas de R&B de diferentes países pra fins de pesquisa. O português é uma língua muito sexy. Te faz sentir coisas, se é que vocês sabem do que eu tô falando”, escreveu o cantor no Bubble, aplicativo pago desenvolvido pela JYP Entertainment para interação direta entre ídolos e fãs.

O artista acatou sugestões dos “stays”, como é denominada a base de fãs do grupo, e comentou suas impressões em tempo real. Entre os destaques, Bang Chan elogiou o trabalho da cantora Marina Sena. “Uau, a artista Marina Sena é ótima. Oooh, estou adorando a Marina Sena!”, declarou.

Stray Kids 1 de 9

Além da mineira, ele ouviu a faixa "ResenhaDaBlakk" e "VÊ SE NÃO DEMORA", parceria entre Dcan, Kiaz, Nith e Agnes Nunes. Após a reação positiva, o integrante solicitou mais indicações semelhantes. Agnes Nunes, por sua vez, utilizou o X, antigo Twitter, para comentar a interação: “Adorei o Bang Chan curtindo minha música! Não conhecia o divo e agora tô cheia de mensagem linda de gente descobrindo minha música, brigada amigo. Já tô me sentindo íntima. Ouve tudo, que você vai gostar”.

adorei o bang chan curtindo minha música

não conhecia o divo e agora tô cheia de mensagem LINDA de gente descobrindo minha música ?????? brigada amigo já tô me sentindo íntima

ouve tudo, que vc vai gostar ???? — Agnes :) (@AgnesNunes14) April 28, 2026

O Stray Kids retornará ao Brasil para o Rock in Rio 2026 após sua primeira passagem pelo país, ocorrida em abril de 2025 com a turnê mundial dominATE. Com o show agendado para o dia 11 de setembro no Palco Mundo, o octeto fará história como o primeiro grupo de k-pop a se apresentar como headliner no festival.