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Claudia Leitte abre o jogo sobre Ivete Sangalo e fãs pedem reconciliação: ‘Façam acontecer’

Cantora falou sobre influências da cantora em sua carreira artística

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:02

Fãs pediram paz entre Claudia Leitte e Ivete Sangalo
Fãs pediram paz entre Claudia Leitte e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução | Instagram

Citada constantemente como rival de Ivete Sangalo, sobretudo após polêmicas recentes, Claudia Leitte deixou de lado as especulações criadas por seguidores e fãs, e rasgou elogios a Ivete Sangalo, e revelou em entrevista ao podcast DesculpIncomodar, que se inspirou na na cantora da Axé Music para construir sua trajetória na música. Além disso, também fez questão de exaltar o legado de Daniela Mercury para a música baiana.

“Daniela Mercury, Ivete Sangalo, elas abriram e fizeram um misancene no Brasil abriram um espetáculo e depois eu fui inspirada pelo movimento pop, por elas, porque a música da Bahia é pop pra caramba, então eu já peguei algo mais fácil assim”, disse.

Claudia Leitte

Claudia Leitte por @daniivalverdee/Divulgação
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
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Claudia Leitte por @daniivalverdee/Divulgação

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Os fãs elogiaram a postura da artista e exaltaram a união feminina na música. “Sempre enaltecendo quem veio antes dela”, comentou um seguidor. “Ela falando de Ivete, não vejo a hora dessa reconciliação! Ivete Sangalo e Claudia Leitte, façam acontecer”, escreveu outra seguidora.

As especulações de suposta rivalidade entre Ivete Sangalo e Claudia Leitte existem desde o início do Babado Novo. Após alguns anos, as duas chegaram a gravar canções juntas como “Lambada” e elogiavam uma à outra nas redes sociais e em entrevistas.

Ivete Sangalo e Cláudia Leitte

Um dos episódios mais comentados envolveu Ivete Sangalo e Claudia Leitte, duas das maiores estrelas do Axé. O clima entre elas ficou ainda mais delicado após Ivete comentar, com emojis de aplausos, uma publicação do então secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, que exaltava as raízes afro-baianas do Axé Music. por Reprodução
O gesto foi interpretado como uma indireta a Claudia, que vinha sendo criticada por alterar a letra da música Caranguejo, substituindo a menção a Iemanjá por “Yeshua”. por Reprodução
A mudança gerou acusações de intolerância religiosa e abriu um debate nacional sobre apagamento simbólico das religiões de matriz africana, deixando evidente o distanciamento entre as duas artistas durante a festa. por Montagem sobre Reprodução (X) e Marina Silva/ CORREIO
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Um dos episódios mais comentados envolveu Ivete Sangalo e Claudia Leitte, duas das maiores estrelas do Axé. O clima entre elas ficou ainda mais delicado após Ivete comentar, com emojis de aplausos, uma publicação do então secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, que exaltava as raízes afro-baianas do Axé Music. por Reprodução

No entanto, após o Carnaval de 2025, quando Claudia Leitte esteve no centro de polêmicas envolvendo a troca de palavras de religiões de matriz africana por termos cristãos em músicas de Axé Music, as especulações sobre sua relação com Ivete voltaram.

Em janeiro de 2025, as cantoras deixaram de se seguir nas redes sociais, inclusive, Claudia Leitte teria bloqueado Ivete. A troca de unfollows aconteceu semanas após uma polêmica de possível ato de racismo religioso. Em dezembro de 2024, Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um inquérito civil para investigar Claudia Leitte por uma possível prática de racismo religioso, após a artista alterar a letra da música “Caranguejo” que, tradicionalmente, homenageia Iemanjá, orixá das religiões de matriz africana, durante uma apresentação.

No período, o Secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, também publicou um texto criticando a alteração de versos de músicas, e recebeu o apoio de Ivete Sangalo, que curtiu a declaração.

Na letra original, a canção diz: "Joga flores no mar. Saudando a rainha Iemanjá". No entanto, devido à sua religião, a artista passou a cantar: "Joga flores. Eu canto meu rei Yeshua".

Antes de seu show no Festival Virada Salvador, no final de 2024, Claudia Leitte se pronunciou sobre o inquérito. “Esse é um assunto muito sério. Daqui do meu lugar de privilégio, o racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial. "Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem jogá-los ao tribunal da internet. É isso", concluiu. ”, disse em coletiva de imprensa.

Outras especulações sobre o unfollow nas redes sociais relacionam a dança das cadeiras do empresário de Ivete Sangalo para Claudia Leitte. O atual empresário da cantora nascida no Rio de Janeiro, Fábio Almeida, foi empresário e sócio de Ivete Sangalo por 12 anos. Apesar das atitudes e especulações, as cantoras não se pronunciaram sobre o assunto de forma objetiva, apenas amenizaram os conflitos com algumas declarações. Claudia Leitte chegou a dizer que não gostaria de falar de ninguém, apenas fazer música.

Tags:

Claudia Leitte Ivete Sangalo

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