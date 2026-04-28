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Zé Felipe detona Luana Piovani após ‘maldição’ contra seus filhos: ‘Sua suja’

Cantor não poupou palavras ao falar de atriz nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:46

Zé Felipe ficou revoltado com declaração de Luana Piovani
Zé Felipe ficou revoltado com declaração de Luana Piovani Crédito: Reprodução | Instagram

Zé Felipe fez mais uma publicação nesta terça-feira (28) após Luana Piovani ter “amaldiçoado” sua ex esposa, Virginia, e seus filhos, Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo.

Nos Stories do Instagram, Zé Felipe repostou uma publicação em que Luana Piovani também repostou uma publicação de uma pessoa no X, antigo Twitter, falando sobre o fato de Virginia ter comparecido à CPI das Bets usando uma camisa com a imagem de uma das filhas. Na época, Virginia foi duramente criticada por usar óculos, copo rosa e outros itens que remeteram a uma imagem infantil.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
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Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

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No Story, Zé Felipe comentou: “Justifica você desejar a maldição na vida das crianças? Sua suja!”. Na última semana, Luana Piovani compartilhou o relato da advogada Juliana Prates, que contou ter perdido o irmão após ele acumular dívidas em plataformas de apostas online. Sensibilizada com o caso, a atriz marcou a rede social de Virginia e fez duras críticas.

“Virginia, a maldição vai colar com você! Resvalar nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”, escreveu Luana. No domingo (26), Virginia Fonseca afirmou que processará Luana Piovani após a publicação. A influenciadora apareceu chorando nos Stories do e afirmou que não consegue imaginar como um ser humano pode desejar mal a crianças. Nesta segunda-feira (27), Zé Felipe afirmou que o caso será resolvido na justiça.

Na tarde desta terça, Zé Felipe usou as redes sociais para abrir o jogo sobre a hipocrisia nas redes sociais e sobre a divulgação de jogos de azar. “A internet é uma hipocrisia do tamanho de um elefante. Meu amigo, é cheio de falso moralista nessa porra aqui mano, diz que é cheio de amor e é porra nenhuma, falso pra k@r9lho. Ativista na causa das mulheres e das crianças, ativista é a minha chib@t?. Gente que acha que é o dono da razão, gente que se diz culta, que é fod@, e é ignorante, tem quase 200 anos e não aprende e fala merda”, disse o cantor, logo após a publicação sobre Luana Piovani.

“Um assunto, jogo de azar, bet, eu fiz, não faço mais, duas na verdade, tem uns cinco aqui faz, quando eu estava pra entrar, negociando, que defende, e tava lá também, só que o povo… hipocrisia. Cheio de falso moralista, lógico que não pode generalizar, mas tem, que povo seboso. Resumindo, cuidado com essa hipocrisia horrorosa, com pessoa falso moralistas, que se diz perfeita demais ou que às vezes usa a dor do outro pelo like, pelo engajamento e não pelo coração, e tem”, continuou.

“Vamos desejar o bem, fazer o bem, por nós, porque a energia mano, que volta, quando você manda uma coisa boa, volta, quando você manda uma coisa ruim, volta, e é escolha, é o que eu digo pra você, tá?”, concluindo, mandando uma mensagem para os fãs: “Deus abençoe”.

Tags:

zé Felipe Virginia Luana Piovani

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