Namorada de Belo arma confusão com policial em festa promovida por Romário: ‘Amante’

Cantor não teria comparecido ao evento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:04

Rayane Figliuzzi e Belo Crédito: Reprodução | Instagram

Uma festa promovida pelo ex-jogador Romário para comemorar o aniversário de um amigo terminou em confusão no Rio de Janeiro. Tudo começou após um desentendimento da influenciadora Rayane Figliuzzi com uma policial que estava no evento.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, fontes próximas relataram que a confusão teria começado “do nada”, surpreendendo a todos. Em meio à confusão, a influenciadora teria se exaltado, e chamou a mulher de “amante de Belo” teria partido para cima dela.

Rayane teria ficado alterada após consumir bebida alcoólica e chegou a ofender a policial de “puta” e “piranha” durante o bate-boca. Ainda segundo a coluna, Romário teve que intervir para encerrar a confusão. Após o episódio, Rayane teria deixado o local.

Belo não estava presente na festa, pois cumpria agenda de shows em Uberlândia, interior de São Paulo. A coluna descobriu que a policial já teria vivido um affair com o cantor no passado. De acordo com a coluna, a assessoria de Romário negou a confusão.

