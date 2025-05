POLÊMICA

Namorada de Belo manda 'indireta' após Gracyanne dizer que quer voltar com o cantor

Rayane Figliuzzi postou vídeo se produzindo para noite romântica com o artista

A influenciadora Rayane Figliuzzi postou um vídeo nas redes sociais, na última segunda-feira (12), se produzindo para uma noite romântica com o cantor Belo. Não demorou para os seguidores apontarem uma suposta 'indireta' para Gracyanne Barbosa. Afinal, a publicação veio poucas horas depois de a musa fitness dar uma entrevista e dizer que gostaria de voltar com o cantor .>

"Oi, amigas, escolhi esse pretinho nada básico pra jantar com o boy. Vamos dar um toque de Ray neste look?", disse Rayane, mostrando o vestido recortado e decotado até o umbigo. Ela também detalhou os itens que optou para a produção.>

"O look que escolhi foi essa sandália preta, com detalhe em dourado, igual ao que tem no vestido. Agora vamos colocar uns acessórios em dourado pra combinar. [Bolsa] escolhida pro date foi essa, e como não pode faltar, um perfuminho", completou.>