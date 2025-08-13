TRAGÉDIA

Homem morre esmagado por companheira que pesa 100 kg em acidente doméstico

Caso aconteceu na cidade de Porto, em Portugal

Larissa Almeida

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:44

Porto, em Portugal Crédito: Freepik

Um homem de 59 anos morreu asfixiado depois de ser esmagado pela companheira, que pesa 100 kg, durante um acidente doméstico. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (11), na cidade do Porto, em Portugal.

Segundo informações do jornal britânico The Sun, o homem estava deitado no chão quando a mulher perdeu o equilíbrio ao se levantar da cama e caiu sobre ele. Com a queda, ela ficou presa entre a cama e a parede, ficando impossibilitada de se mover.

Ao ouvir os gritos da mulher, vizinhos correram para tentar ajudar. Ela conseguiu ser retirada de cima do marido após o esforço de cinco pessoas, mas o homem não resistiu. Quando o socorro chegou, ele já estava inconsciente e, mesmo com as tentativas de reanimação, ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.