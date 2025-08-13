Homem morre esmagado por companheira que pesa 100 kg em acidente doméstico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:44
Um homem de 59 anos morreu asfixiado depois de ser esmagado pela companheira, que pesa 100 kg, durante um acidente doméstico. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (11), na cidade do Porto, em Portugal.
Segundo informações do jornal britânico The Sun, o homem estava deitado no chão quando a mulher perdeu o equilíbrio ao se levantar da cama e caiu sobre ele. Com a queda, ela ficou presa entre a cama e a parede, ficando impossibilitada de se mover.
Ao ouvir os gritos da mulher, vizinhos correram para tentar ajudar. Ela conseguiu ser retirada de cima do marido após o esforço de cinco pessoas, mas o homem não resistiu. Quando o socorro chegou, ele já estava inconsciente e, mesmo com as tentativas de reanimação, ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.
De acordo com as autoridades portuguesas, o caso foi investigado como acidente e foi descartada a possibilidade de qualquer ação criminosa. A causa da morte foi asfixia acidental.