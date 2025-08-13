Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem morre esmagado por companheira que pesa 100 kg em acidente doméstico

Caso aconteceu na cidade de Porto, em Portugal

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:44

Porto, em Portugal Crédito: Freepik

Um homem de 59 anos morreu asfixiado depois de ser esmagado pela companheira, que pesa 100 kg, durante um acidente doméstico. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (11), na cidade do Porto, em Portugal.

Segundo informações do jornal britânico The Sun, o homem estava deitado no chão quando a mulher perdeu o equilíbrio ao se levantar da cama e caiu sobre ele. Com a queda, ela ficou presa entre a cama e a parede, ficando impossibilitada de se mover.

Ao ouvir os gritos da mulher, vizinhos correram para tentar ajudar. Ela conseguiu ser retirada de cima do marido após o esforço de cinco pessoas, mas o homem não resistiu. Quando o socorro chegou, ele já estava inconsciente e, mesmo com as tentativas de reanimação, ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.

De acordo com as autoridades portuguesas, o caso foi investigado como acidente e foi descartada a possibilidade de qualquer ação criminosa. A causa da morte foi asfixia acidental.

Mais recentes

Imagem - Governo Trump revoga visto de secretário do Ministério da Saúde por causa do Mais Médicos

Governo Trump revoga visto de secretário do Ministério da Saúde por causa do Mais Médicos
Imagem - Zambelli passa mal e recebe atendimento médico durante audiência na Itália

Zambelli passa mal e recebe atendimento médico durante audiência na Itália
Imagem - Famosa rede de varejo fecha as portas após 80 anos de operação

Famosa rede de varejo fecha as portas após 80 anos de operação

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta