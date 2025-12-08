SUSTO

Urso ataca tratador durante apresentação em zoológico; veja

O cheiro dos petiscos que estavam com o profissional teria provocado o animal

Monique Lobo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:28

Urso atava tratador em zoológico Crédito: Reprodução

Um urso-negro atacou um tratador do Parque Safari de Hangzhou, localizado na província de Zhejiang, no leste da China, no último sábado (6). O ataque aconteceu durante um espetáculo em que o urso participaria.

Imagens registradas por visitantes do parque mostram o momento em que o urso é conduzido ao palco e inicia o ataque. De acordo com informações locais, o cheiro de petiscos que o funcionário carregava teria provocado o animal.

Quando o tratador é derrubado pelo urso, outros funcionários tentam separá-los. Alguns usam materiais improvisados como um banco de plástico, uma tabela de basquete e uma vara de bambu.

Ainda nas imagens, em meio a confusão, é possível ver quando uma arara pousa no braço de um dos tratadores que tentava ajudar no resgate. Cerca de 40 segundos depois do início do ataque, o animal consegue ser contido.

O animal ainda tentou atacar o tratador mais uma vez, mas foi novamente contido.

A shocking 46 seconds: At Hangzhou Safari Park, a black bear unexpectedly attacked its keeper during a show. The zoo confirms the keeper is safe, the bear has been removed from shows, and officials suggest the smell of treats may have triggered the bear's food drive. pic.twitter.com/pZSM5tr25J — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 7, 2025