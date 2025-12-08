Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Urso ataca tratador durante apresentação em zoológico; veja

O cheiro dos petiscos que estavam com o profissional teria provocado o animal

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:28

Urso atava tratador em zoológico
Urso atava tratador em zoológico Crédito: Reprodução

Um urso-negro atacou um tratador do Parque Safari de Hangzhou, localizado na província de Zhejiang, no leste da China, no último sábado (6). O ataque aconteceu durante um espetáculo em que o urso participaria.

Imagens registradas por visitantes do parque mostram o momento em que o urso é conduzido ao palco e inicia o ataque. De acordo com informações locais, o cheiro de petiscos que o funcionário carregava teria provocado o animal.

Veja o momento em que o urso-negrou atacou o tratador

Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução
1 de 22
Urso atava tratador em zoológico por Reprodução

Quando o tratador é derrubado pelo urso, outros funcionários tentam separá-los. Alguns usam materiais improvisados como um banco de plástico, uma tabela de basquete e uma vara de bambu.

Ainda nas imagens, em meio a confusão, é possível ver quando uma arara pousa no braço de um dos tratadores que tentava ajudar no resgate. Cerca de 40 segundos depois do início do ataque, o animal consegue ser contido.

O animal ainda tentou atacar o tratador mais uma vez, mas foi novamente contido.

De acordo com parque, em nota oficial, o tratador quanto o urso não sofreram ferimentos e que ambos “já se reconciliaram”. No comunicado também foi informado que os espetáculos com ursos-negros foram cancelados em definitivo. A administração do local também se desculpou com os visitantes e informou que realizará uma revisão interna para melhorar seus protocolos de resposta a emergências.

Leia mais

Imagem - Leoa que matou jovem em zoológico volta ao recinto após período de isolamento; veja

Leoa que matou jovem em zoológico volta ao recinto após período de isolamento; veja

Imagem - Transtorno mental, sonho de ir à África e passagem pela polícia: quem era o jovem morto por leoa

Transtorno mental, sonho de ir à África e passagem pela polícia: quem era o jovem morto por leoa

Imagem - Homem invade jaula e é morto por leoa em zoológico

Homem invade jaula e é morto por leoa em zoológico

Tags:

Ataque Zoológico Urso Urso-negro Tratador

Mais recentes

Imagem - Paramount tenta atravessar acordo entre Netflix e Warner com 'oferta hostil'

Paramount tenta atravessar acordo entre Netflix e Warner com 'oferta hostil'
Imagem - Explosão de gás de cozinha e incêndio em boate deixam mais de 20 mortos

Explosão de gás de cozinha e incêndio em boate deixam mais de 20 mortos
Imagem - Carlos Burle cai em onda gigante, quase se afoga e é resgatado por surfista brasileiro; veja

Carlos Burle cai em onda gigante, quase se afoga e é resgatado por surfista brasileiro; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador
01

Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador

Imagem - 3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)
02

3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
03

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
04

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro