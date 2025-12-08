Urso ataca tratador durante apresentação em zoológico; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:28
Um urso-negro atacou um tratador do Parque Safari de Hangzhou, localizado na província de Zhejiang, no leste da China, no último sábado (6). O ataque aconteceu durante um espetáculo em que o urso participaria.
Imagens registradas por visitantes do parque mostram o momento em que o urso é conduzido ao palco e inicia o ataque. De acordo com informações locais, o cheiro de petiscos que o funcionário carregava teria provocado o animal.
Veja o momento em que o urso-negrou atacou o tratador
Quando o tratador é derrubado pelo urso, outros funcionários tentam separá-los. Alguns usam materiais improvisados como um banco de plástico, uma tabela de basquete e uma vara de bambu.
Ainda nas imagens, em meio a confusão, é possível ver quando uma arara pousa no braço de um dos tratadores que tentava ajudar no resgate. Cerca de 40 segundos depois do início do ataque, o animal consegue ser contido.
O animal ainda tentou atacar o tratador mais uma vez, mas foi novamente contido.
De acordo com parque, em nota oficial, o tratador quanto o urso não sofreram ferimentos e que ambos “já se reconciliaram”. No comunicado também foi informado que os espetáculos com ursos-negros foram cancelados em definitivo. A administração do local também se desculpou com os visitantes e informou que realizará uma revisão interna para melhorar seus protocolos de resposta a emergências.