ÍNDIA

Explosão de gás de cozinha e incêndio em boate deixam mais de 20 mortos

Acidente ocorreu durante a madrugada em um clube em Goa, na costa oeste da Índia

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 09:23

Incêndio e explosão em boate na Índia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um incêndio seguido da explosão de um cilindro de gás de cozinha deixou ao menos 25 pessoas mortas em uma boate na cidade de Arpora, em Goa, na costa oeste da Índia. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (7).

Além dos 25 mortos, outras seis pessoas ficaram feridas. De acordo com uma publicação do Ministro-Chefe de Goa, Pramod Sawant, no X (antigo Twitter), os feridos estão em estado de saúde estável e recebem cuidados médicos. “Ordenei uma investigação magistral sobre todo o incidente para identificar a causa e atribuir responsabilidades”, escreveu o líder.

Segundo Sawant, as investigações irão apurar a causa exata do incêndio e se as normas de segurança contra incêndio e as regras de construção foram devidamente seguidas. “Estou profundamente consternado e ofereço minhas sinceras condolências a todas as famílias enlutadas neste momento de perda inimaginável.”

De acordo com informações da BBC, o acidente ocorreu por volta da meia-noite, no horário local. Um cilindro de gás de cozinha explodiu e fez com que as chamas se espalhassem mais rapidamente pelo imóvel. O chefe de polícia afirmou que a maior parte dos corpos foi encontrada na cozinha, o que pode indicar que as vítimas eram, majoritariamente, funcionários do empreendimento.