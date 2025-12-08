Acesse sua conta
Pedro Bial revela climão após gafe em entrevista com cantor famoso: 'Levantou e foi embora'

Apresentador fez pergunta 'proibida' e causou a irritação de artista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:18

Pedro Bial
Pedro Bial Crédito: TV Globo/Reprodução

Pedro Bial revelou um climão que passou ao entrevistar o tenor Andrea Bocelli. O apresentador lembrou o dia em que fez uma pergunta 'proibida' para o cantor, tocando justamente no assunto que o italiano se recusa a falar. O artista acabou abandonando a conversa, que acontecia de forma digital.

"É chato porque eu vou contar e vou dizer não foi culpa minha. A gente combinou uma entrevista com o Andrea Bocelli. E ele não gosta de falar da questão dele ser cego. E... E tinham combinado de não ser falado e tudo. Mas, ao mesmo tempo, não me avisaram disso", iniciou Bial, em entrevista ao Fim de Expediente, da rádio CBN.

"E aí...Não é que eu fui direto nesse assunto, mas... Ele adora futebol. E aí eu fiquei interessado. Você viu futebol e você hoje continua vendo futebol, mas sem usar... Alguma coisa assim. Cara, ele levantou e foi embora. Desligou, porque era remoto, ele estava na Itália", completou.

Segundo Bial, a conversa acontecia com a ajuda de outra pessoa, o que pode ter contribuído para o climão. "Isso é o desastre anunciado. Ele não ouvia a minha voz. Eu falava, uma tradutora traduzia, ele ouvia a tradutora e falava de volta, e a tradutora traduzia… Receita do desastre! Estava na cara que ia dar caca e deu!".

Andrea Bocelli nasceu com glaucoma, doença causada pelo aumento da pressão ocular e que pode levar à cegueira. Ele enxergava até os 12 anos, quando sofreu um acidente durante, justamente, um jogo de futebol. 

"Um dia jogando futebol, eu era o goleiro. Não tenho ideia do porquê, nunca tinha jogado no gol antes. E nunca mais poderia ser o goleiro de novo. A bola me acertou bem no rosto. Daquela bolada, veio uma hemorragia, e o resto é história", disse o italiano no documentário Andrea Bocelli: Because I Believe.

Bocelli passou por cerca de 13 cirurgias antes mesmo de completar 3 anos, para tentar corrigir o glaucoma. Devido à deficiência, precisou ir para um internato de crianças com problemas de visão aos 7 anos, já que nenhuma escola tradicional o aceitava como aluno. A perda de visão total aconteceu nesse colégio.

"Quando era criança, era considerado extremamente míope. Conseguia enxergar, mas só muito de perto. Eu me lembro muito bem do mundo que via, as cores e tudo mais. Como poderia me esquecer dessas memórias?", afirmou.

