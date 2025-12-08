TELEVISÃO

Pedro Bial revela climão após gafe em entrevista com cantor famoso: 'Levantou e foi embora'

Apresentador fez pergunta 'proibida' e causou a irritação de artista

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:18

Pedro Bial Crédito: TV Globo/Reprodução

Pedro Bial revelou um climão que passou ao entrevistar o tenor Andrea Bocelli. O apresentador lembrou o dia em que fez uma pergunta 'proibida' para o cantor, tocando justamente no assunto que o italiano se recusa a falar. O artista acabou abandonando a conversa, que acontecia de forma digital.

"É chato porque eu vou contar e vou dizer não foi culpa minha. A gente combinou uma entrevista com o Andrea Bocelli. E ele não gosta de falar da questão dele ser cego. E... E tinham combinado de não ser falado e tudo. Mas, ao mesmo tempo, não me avisaram disso", iniciou Bial, em entrevista ao Fim de Expediente, da rádio CBN.

"E aí...Não é que eu fui direto nesse assunto, mas... Ele adora futebol. E aí eu fiquei interessado. Você viu futebol e você hoje continua vendo futebol, mas sem usar... Alguma coisa assim. Cara, ele levantou e foi embora. Desligou, porque era remoto, ele estava na Itália", completou.

Segundo Bial, a conversa acontecia com a ajuda de outra pessoa, o que pode ter contribuído para o climão. "Isso é o desastre anunciado. Ele não ouvia a minha voz. Eu falava, uma tradutora traduzia, ele ouvia a tradutora e falava de volta, e a tradutora traduzia… Receita do desastre! Estava na cara que ia dar caca e deu!".

Andrea Bocelli nasceu com glaucoma, doença causada pelo aumento da pressão ocular e que pode levar à cegueira. Ele enxergava até os 12 anos, quando sofreu um acidente durante, justamente, um jogo de futebol.

"Um dia jogando futebol, eu era o goleiro. Não tenho ideia do porquê, nunca tinha jogado no gol antes. E nunca mais poderia ser o goleiro de novo. A bola me acertou bem no rosto. Daquela bolada, veio uma hemorragia, e o resto é história", disse o italiano no documentário Andrea Bocelli: Because I Believe.

Bocelli passou por cerca de 13 cirurgias antes mesmo de completar 3 anos, para tentar corrigir o glaucoma. Devido à deficiência, precisou ir para um internato de crianças com problemas de visão aos 7 anos, já que nenhuma escola tradicional o aceitava como aluno. A perda de visão total aconteceu nesse colégio.