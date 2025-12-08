Presente do Universo: Áries e mais 3 signos recebem um avanço profissional inesperado hoje (8 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:00
Se você está planejando mudar algo no seu trabalho nesta segunda (08), este é o momento. A energia do dia é direta, objetiva e extremamente produtiva.
Áries
Uma porta se abre. Reconhecimento ou oportunidade de avanço chegam agora.
Leão
Um talento seu chama atenção. Seu nome é citado no lugar certo.
Virgem
Você organiza, planeja e faz tudo fluir. Um novo método destrava resultados.
Capricórnio
Liderança ativa: suas decisões definem o rumo dos próximos meses.
Os demais signos também avançam, mas esses quatro brilham mais na área profissional.