ASTROLOGIA

5 signos que vão atrair sorte no amor durante toda a semana (entre 8 e 14 de dezembro)

Uma semana que reacende a fé no amor e abre portas para conexões verdadeiras

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 15:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 8 e 14 de dezembro, cinco signos entram em uma fase de sorte afetiva. É uma semana que favorece encontros significativos, decisões claras e uma nova forma de enxergar o amor. Quando você acredita que o amor pode ser leve e verdadeiro, tudo se alinha para que isso aconteça. Esses signos recebem exatamente essa abertura emocional, e o coração agradece. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Esta semana traz diálogos que clareiam o que você realmente deseja no amor. A comunicação flui, e você sente que pode expressar suas intenções com mais segurança e profundidade. Conversas importantes definem rumos, seja para assumir algo novo ou fortalecer um vínculo já existente. E quando você fala com verdade, as conexões certas respondem.

Dica cósmica: verbalize seus desejos amorosos; isso abre caminhos.

Características do signo de Gêmeos 1 de 8

Leão

A semana favorece planos e decisões a dois. Você sente mais confiança no futuro das relações e enxerga com clareza o que quer construir. Conversas profundas aproximam, revelam afinidades e fortalecem compromissos. Se estiver solteiro, alguém com potencial real pode surgir, trazendo perspectiva de algo duradouro.

Dica cósmica: permita-se sonhar junto; isso fortalece laços.

Características do signo de Leão 1 de 8

Virgem

Sua visão sobre o amor passa por um realinhamento importante. É como se o universo te lembrasse de que você merece viver exatamente aquilo que imagina. Questões antigas se resolvem, medos perdem força e você se abre para experiências afetivas mais equilibradas e maduras. Para alguns virginianos, encontros decisivos acontecem.

Dica cósmica: confie na sua sensibilidade, ela está guiando você.

Características do signo de Virgem 1 de 8

Escorpião

Você percebe quanto evoluiu emocionalmente. A semana traz clareza sobre o que faz sentido e o que não tem mais espaço na sua vida. Isso abre portas para relações mais verdadeiras, onde você pode ser quem realmente é. Se já está em uma relação, decisões importantes podem ser tomadas. Se está solteiro, um novo capítulo pode começar.

Dica cósmica: escolha o que te fortalece, e o amor te encontra.

Características de Escorpião 1 de 6

Peixes

A semana te convida a soltar expectativas rígidas e se conectar com o amor de forma mais leve. Ao confiar mais em si, você percebe que não precisa controlar tudo; basta permitir que as coisas fluam. Isso atrai encontros especiais, reconexões equilibradas ou um novo romantismo dentro da relação.

Dica cósmica: suavize o coração; a sorte entra quando você relaxa.