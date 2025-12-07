Acesse sua conta
Veja as 59 cidades da Bahia que têm feriado neste 8 de dezembro

Entre elas, o maior destaque é Salvador, onde a data tem grande importância histórica e cultural

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 05:08

Vista área da região da Barra, em Salvador
Vista área da região da Barra, em Salvador Crédito: GOVBA

O dia 8 de dezembro será de feriado municipal em 59 cidades baianas, todas incluídas na lista de municípios que celebram a Imaculada Conceição, tradição religiosa profundamente enraizada em diversas regiões do estado.

Entre elas, o maior destaque é Salvador, onde a data tem grande importância histórica e cultural. A capital baiana é considerada oficialmente “Terra da Imaculada Conceição”, título que remonta ao período colonial. A devoção é uma das mais antigas do país, marcada por missas, cortejos e celebrações populares que mobilizam milhares de fiéis todos os anos.

O feriado homenageia a crença católica na Imaculada Conceição de Maria, dogma que afirma que a mãe de Jesus foi concebida sem pecado original. Em Salvador, essa fé ganhou força desde o século XVI, influenciando tradições, irmandades e parte da formação religiosa da cidade. Por isso, o 8 de dezembro é uma das datas de maior intensidade espiritual no calendário soteropolitano.

Nas demais cidades baianas, o feriado também mantém forte ligação com a cultura local. Cada município organiza sua própria programação, que pode incluir novenas, procissões, missas, apresentações culturais e atividades comunitárias, refletindo a continuidade da fé e a importância histórica da padroeira ao longo das gerações. Veja a lista: 

Cidades da Bahia que têm feriado no 8 de dezembro

Antas, na Bahia por Reprodução
Aporá, na Bahia por Reprodução
Araci, na Bahia por Divulgação
Aramari, na Bahia por Reprodução
Baixa Grande, na Bahia por Reproduçõa
Barra do Mendes, na Bahia por Divulgação
Banzaê, na Bahia por Divulgação
Brejões, na Bahia por Reprodução
Cabaceiras do Paraguaçu, na Bahia por Reprodução
Cachoeira por Divulgação
Cafarnaum, na Bahia por Divulgação
Capim Grosso por Reprodução
Castro Alves, na Bahia por Reprodução
Conceição de Feira por Divulgação
Conceição do Almeida por Divulgação
Conceição do Coité por Reproduçaõ
Conceição do Jacuípe por Divulgação / PMCJ
Euclides da Cunha por Samory Pereira Santos
Gavião. na Bahia por Reprodução
Governador Mangabeira, na Bahia por Reprodução
Guaratinga, na Bahia por Reprodução
Ibiassucê por Reprodução
Inhambupe, na Bahia por Divulgação
Itatim por Reprodução
Itiúba, na Bahia por Reprodução
Ituberá, na Bahia por Divulgação
Jacobina por Reprodução/Prefeitura de Jacobina
Jitaúna, na Bahia por Reprodução
Laje, na Bahia por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Licínio de Almeida, na Bahia por Reprodução
Macaúbas por Reprodução
Medeiros Neto por Reprodução
Miguel Calmon, na Bahia por Reprodução
Mundo Novo por Reprodução/Facebook
Nova Canaã por Reprodução
Nova Soure, na Bahia por Reprodução
Nova Viçosa por Reprodução
Olindina, na Bahia por Reprodução
Ouriçangas, na Bahia por Reprodução
Paratinga por Reprodução
Paripiranga, a Paris da Bahia por Fernando Silva/Sufotur
Pedro Alexandre, na Bahia por Reprodução
Pintadas, na Bahia por Divulgação
Presidente Dutra por Reprodução
Riachão do Jacuípe por Reprodução
Salinas da Margarida por Reprodução
Salvador por GOVBA
Santa Cruz Cabrália por Reprodução / Prefeitura de Santa Cruz Cabrália
São Gabriel, na Bahia por Divulgação
Sapeaçu por Reprodução
Seabra por Divulgação
Simões Filho  por Reprodução
Tabocas do Brejo Velho por Reproduçõa
Tapiramutá por Divulgação
Ubatã, na Bahia por Divulgação
Uibaí, na Bahia por Divulgação
Ururuca, na Bahia por Reprodução
Xique-Xique por Edson Nogueira/Divulgação
1 de 59
Antas, na Bahia por Reprodução

