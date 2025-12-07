DIA DE FOLGA

Veja as 59 cidades da Bahia que têm feriado neste 8 de dezembro

Entre elas, o maior destaque é Salvador, onde a data tem grande importância histórica e cultural

Carol Neves

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 05:08

Vista área da região da Barra, em Salvador Crédito: GOVBA

O dia 8 de dezembro será de feriado municipal em 59 cidades baianas, todas incluídas na lista de municípios que celebram a Imaculada Conceição, tradição religiosa profundamente enraizada em diversas regiões do estado.

Entre elas, o maior destaque é Salvador, onde a data tem grande importância histórica e cultural. A capital baiana é considerada oficialmente “Terra da Imaculada Conceição”, título que remonta ao período colonial. A devoção é uma das mais antigas do país, marcada por missas, cortejos e celebrações populares que mobilizam milhares de fiéis todos os anos.

O feriado homenageia a crença católica na Imaculada Conceição de Maria, dogma que afirma que a mãe de Jesus foi concebida sem pecado original. Em Salvador, essa fé ganhou força desde o século XVI, influenciando tradições, irmandades e parte da formação religiosa da cidade. Por isso, o 8 de dezembro é uma das datas de maior intensidade espiritual no calendário soteropolitano.

Nas demais cidades baianas, o feriado também mantém forte ligação com a cultura local. Cada município organiza sua própria programação, que pode incluir novenas, procissões, missas, apresentações culturais e atividades comunitárias, refletindo a continuidade da fé e a importância histórica da padroeira ao longo das gerações. Veja a lista: