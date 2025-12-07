Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de criança em cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 16:49
Um idoso de 73 anos foi capturado pela polícia, neste domingo (7), suspeito de ter estuprado uma criança, em Juazeiro, no norte da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil, o homem já estava com a prisão preventiva decretada. Ainda segundo as informações, o abuso sexual foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar.
O idoso foi preso por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Juazeiro). A Polícia Civil acrescentou que a Deam "iniciou diligências e reuniu elementos probatórios que corroboraram a solicitação de prisão preventiva do suspeito, decretada pela Vara da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Juazeiro".
O suspeito está detido e vai ser encaminhado para o sistema prisional. Denúncias de abuso sexual podem ser feitas através do telefone 180 ou diretamente na sede das DEAMs em todo o estado.