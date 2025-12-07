CRIME

Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de criança em cidade baiana

De acordo com a polícia, o estupro foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar

Monique Lobo

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 16:49

Homem já estava com a prisão preventiva decretada Crédito: Divulgação/PC-BA

Um idoso de 73 anos foi capturado pela polícia, neste domingo (7), suspeito de ter estuprado uma criança, em Juazeiro, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já estava com a prisão preventiva decretada. Ainda segundo as informações, o abuso sexual foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar.

O idoso foi preso por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Juazeiro). A Polícia Civil acrescentou que a Deam "iniciou diligências e reuniu elementos probatórios que corroboraram a solicitação de prisão preventiva do suspeito, decretada pela Vara da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Juazeiro".