Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de criança em cidade baiana

De acordo com a polícia, o estupro foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 16:49

Polícia Civil
Homem já estava com a prisão preventiva decretada Crédito: Divulgação/PC-BA

Um idoso de 73 anos foi capturado pela polícia, neste domingo (7), suspeito de ter estuprado uma criança, em Juazeiro, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já estava com a prisão preventiva decretada. Ainda segundo as informações, o abuso sexual foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar.

O idoso foi preso por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Juazeiro). A Polícia Civil acrescentou que a Deam "iniciou diligências e reuniu elementos probatórios que corroboraram a solicitação de prisão preventiva do suspeito, decretada pela Vara da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Juazeiro".

O suspeito está detido e vai ser encaminhado para o sistema prisional. Denúncias de abuso sexual podem ser feitas através do telefone 180 ou diretamente na sede das DEAMs em todo o estado.

Tags:

Violência Doméstica Idoso Violência Juazeiro Estupro Criança Abuso

