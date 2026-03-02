PRIMEIRO CANTOR DE TRIO ELÉTRICO

Salvador ganha estátua em homenagem a Moraes Moreira; saiba onde

Inauguração acontece no dia 12 de março com programação musical incluíndo show de Davi Moraes, filho do artista

Monique Lobo

Publicado em 2 de março de 2026 às 20:36

Moraes Moreira Crédito: Amanda Tropicana/Divulgação

O primeiro cantor de trio elétrico do país, o músico baiano Moraes Moreira vai ser eternizado em um ponto tradicional do Carnaval de Salvador: a praça Castro Alves. No dia 12 deste mês, uma estátua em sua homenagem será inaugurada em frente ao Hotel Fasano, no Centro de Salvador, a partir das 17h.

A inauguração da estátua marca o lançamento da programação comemorativa pelos 40 anos da Fundação Gregório de Mattos (FGM). Após a entrega da obra, um cortejo do bloco Moraes e Moreira seguirá até o Teatro Gregório de Mattos, onde será apresentada a agenda oficial da entidade para todo o ano de 2026.

Moraes Moreira vai ser eternizado no Centro de Salvador 1 de 6

A programação ainda inclui a abertura da exposição FGM 40+, que narra a trajetória da instituição, e o lançamento de uma revista histórica com entrevistas de nomes como Gilberto Gil e Mário Kertész. O evento vai ser encerrado com um show de Davi Moraes, filho de Moraes Moreira, no terraço do Cine Glauber Rocha. O evento é gratuito e aberto ao público, sujeito à lotação dos espaços fechados.

Um marco da folia baiana

Nascido em Ituaçu, na Chapada Diamantina, com o nome de Antônio Carlos Moreira Pires, Moraes aprendeu a tocar violão na adolescência, quando estudava em Caculé. Após mudar para Salvador, conheceu Tom Zé e formou o grupo Novos Baianos com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão.

Ao lado de Luiz Galvão, assinou a maioria das composições do grupo e é responsável por um dos discos mais importantes da música brasileira: Acabou Chorare, de 1972. Em 2007, o álbum foi eleito o melhor da música nacional pela edição brasileira da revista Rolling Stone.

Três anos após o lançamento do disco, iniciou a sua carreira solo, onde lançou mais de 20 discos. Foi o primeiro artista a cantar em trio elétrico no Carnaval, junto com o Trio Elétrico Armandinho, Dodô & Osmar. Esteve presente também no primeiro encontro de trios, na mesma praça Castro Alves que agora vai receber a sua estátua. Músicas como “Pombo Correio”, “Chame Gente” e “Eu Sou o Carnaval” se tornaram trilhas sonoras de muitas folias baianas.