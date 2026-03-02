Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador ganha estátua em homenagem a Moraes Moreira; saiba onde

Inauguração acontece no dia 12 de março com programação musical incluíndo show de Davi Moraes, filho do artista

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de março de 2026 às 20:36

Moraes Moreira
Moraes Moreira Crédito: Amanda Tropicana/Divulgação

primeiro cantor de trio elétrico do país, o músico baiano Moraes Moreira vai ser eternizado em um ponto tradicional do Carnaval de Salvador: a praça Castro Alves. No dia 12 deste mês, uma estátua em sua homenagem será inaugurada em frente ao Hotel Fasano, no Centro de Salvador, a partir das 17h.

A inauguração da estátua marca o lançamento da programação comemorativa pelos 40 anos da Fundação Gregório de Mattos (FGM). Após a entrega da obra, um cortejo do bloco Moraes e Moreira seguirá até o Teatro Gregório de Mattos, onde será apresentada a agenda oficial da entidade para todo o ano de 2026.

Moraes Moreira vai ser eternizado no Centro de Salvador

Moraes Moreira por Amanda Tropicana/Divulgação
Moraes Moreira por Amanda Tropicana/Divulgação
Moraes Moreira por Jeferson Peixoto/Divulgação
Moraes Moreira por Amanda Tropicana/Divulgação
Moraes Moreira por Jeferson Peixoto/Divulgação
Moraes Moreira por Amanda Tropicana/Divulgação
1 de 6
Moraes Moreira por Amanda Tropicana/Divulgação

A programação ainda inclui a abertura da exposição FGM 40+, que narra a trajetória da instituição, e o lançamento de uma revista histórica com entrevistas de nomes como Gilberto Gil e Mário Kertész. O evento vai ser encerrado com um show de Davi Moraes, filho de Moraes Moreira, no terraço do Cine Glauber Rocha. O evento é gratuito e aberto ao público, sujeito à lotação dos espaços fechados.

Um marco da folia baiana

Nascido em Ituaçu, na Chapada Diamantina, com o nome de Antônio Carlos Moreira Pires, Moraes aprendeu a tocar violão na adolescência, quando estudava em Caculé. Após mudar para Salvador, conheceu Tom Zé e formou o grupo Novos Baianos com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão.

Ao lado de Luiz Galvão, assinou a maioria das composições do grupo e é responsável por um dos discos mais importantes da música brasileira: Acabou Chorare, de 1972. Em 2007, o álbum foi eleito o melhor da música nacional pela edição brasileira da revista Rolling Stone.

Três anos após o lançamento do disco, iniciou a sua carreira solo, onde lançou mais de 20 discos. Foi o primeiro artista a cantar em trio elétrico no Carnaval, junto com o Trio Elétrico Armandinho, Dodô & Osmar. Esteve presente também no primeiro encontro de trios, na mesma praça Castro Alves que agora vai receber a sua estátua. Músicas como “Pombo Correio”, “Chame Gente” e “Eu Sou o Carnaval” se tornaram trilhas sonoras de muitas folias baianas.

Moraes morreu em 13 de abril de 2020, após um infarto agudo do miocárdio.

Leia mais

Imagem - Herdeiros do trio elétrico, Armandinho, Dodô e Osmar 'chamam gente' e homenageiam Moraes Moreira

Herdeiros do trio elétrico, Armandinho, Dodô e Osmar 'chamam gente' e homenageiam Moraes Moreira

Imagem - Saiba quem é Ari Moraes, o filho baiano pouco conhecido de Moraes Moreira

Saiba quem é Ari Moraes, o filho baiano pouco conhecido de Moraes Moreira

Imagem - Moraes Moreira é homenageado com lançamento de 11 álbuns no streaming

Moraes Moreira é homenageado com lançamento de 11 álbuns no streaming

Tags:

Carnaval Música Salvador Homenagem Folia Estátua Hotel Fasano Moraes Moreira

Mais recentes

Imagem - Homem é preso com 26 aves silvestres e dois jabutis em gaiolas na Bahia

Homem é preso com 26 aves silvestres e dois jabutis em gaiolas na Bahia
Imagem - Clínica chama de ‘pontual’ mais de 30 denúncias de problemas de visão após cirurgias em Salvador

Clínica chama de ‘pontual’ mais de 30 denúncias de problemas de visão após cirurgias em Salvador
Imagem - Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador

Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Adriana Araújo não resiste e morre aos 49 anos: 'Iluminava todos ao seu redor'
01

Adriana Araújo não resiste e morre aos 49 anos: 'Iluminava todos ao seu redor'

Imagem - Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador
02

Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
03

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão
04

Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão