Clínica chama de ‘pontual’ mais de 30 denúncias de problemas de visão após cirurgias em Salvador

Local foi interditado após denúncias; Clivan diz que segue protocolos de segurança

Maysa Polcri

Publicado em 2 de março de 2026 às 21:00

Clínica Clivan Crédito: Reprodução/TV Bahia

A Clivan, clínica oftalmológica localizada na Avenida Garibaldi, em Salvador, classificou como “pontual” o episódio envolvendo pacientes que relataram complicações após um mutirão de cirurgias de catarata realizado na última semana. Ao menos quatro pessoas perderam a visão de um dos olhos depois do procedimento.

Outros 34 pacientes também teriam apresentado problemas no pós-operatório, segundo informações da TV Bahia. Diante das denúncias, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou a interdição da clínica e informou que o convênio com a Prefeitura foi suspenso. A pasta municipal destacou que a clínica está devidamente licenciada junto à Vigilância Sanitária Municipal, com alvará sanitário vigente.

Em nota, a Clivan afirmou que todos os protocolos clínicos, técnicos e de biossegurança foram rigorosamente seguidos, desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-cirúrgico dos pacientes. A unidade ressaltou ainda que realiza mais de oito mil cirurgias por ano e mantém “um histórico sólido de segurança, qualidade e excelência”, o que, segundo a direção, reforça o "caráter pontual do episódio".

Relatos de pacientes

Pacientes relataram perda de visão e outras complicações após as cirurgias. A advogada Eveline Santos, que representa um dos atingidos, afirmou que o estado de saúde de ao menos um deles é grave. Segundo ela, o paciente realizou a primeira cirurgia sem intercorrências e retornou na quinta-feira (26) para a segunda etapa do procedimento durante o mutirão. No dia seguinte, começou a apresentar problemas.

Ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) no domingo (1º). De acordo com a advogada, os médicos utilizaram antibióticos para conter a bactéria diagnosticada, mas o paciente perdeu a visão de um dos olhos devido ao risco de a infecção se espalhar e causar lesão cerebral.

O que diz a clínica

"A Clínica de Oftalmologia esclarece as informações relacionadas a intercorrências registradas no pós-operatório de cirurgias de catarata realizadas na última semana.

Ressaltamos que todos os protocolos clínicos, técnicos e de biossegurança foram rigorosamente seguidos, desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-cirúrgico, em conformidade com as normas médicas vigentes.

A Clínica realiza mais de oito mil cirurgias por ano, mantendo um histórico sólido de segurança, qualidade e excelência, o que reforça o caráter pontual do episódio.

Reiteramos nosso compromisso com a saúde, o bem-estar e a transparência no atendimento aos pacientes, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e assegurando que todos continuem sendo acompanhados de forma responsável e humanizada.