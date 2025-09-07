TRÁFICO

Polícia apreende mais de 18 quilos de drogas em casa na cidade de Juazeiro

Duas mulheres foram presas no local

Monique Lobo

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:14

Drogas apreendidas em Juazeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Duas mulheres foram presas e mais de 18 quilos de drogas foram apreendidos em Juazeiro, no Norte do estado, no sábado (6).

Segundo a Polícia Civil, investigações apontaram que uma das mulheres teria recebido em sua residência uma remessa de entorpecentes que seria redistribuída para diversos pontos de venda da cidade.

Com isso, agentes foram até o local e flagraram a outra mulher saindo do imóvel com uma porção do material ilícito. Logo em seguida, eles entraram na casa e encontraram a suspeita.

"Ao realizar uma varredura no imóvel, encontraram expressiva quantidade de drogas, incluindo porções de maconha, cocaína e crack", revelou a Polícia Civil em nota.