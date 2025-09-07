Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia apreende mais de 18 quilos de drogas em casa na cidade de Juazeiro

Duas mulheres foram presas no local

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:14

Drogas apreendidas em Juazeiro
Drogas apreendidas em Juazeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Duas mulheres foram presas e mais de 18 quilos de drogas foram apreendidos em Juazeiro, no Norte do estado, no sábado (6).

Segundo a Polícia Civil, investigações apontaram que uma das mulheres teria recebido em sua residência uma remessa de entorpecentes que seria redistribuída para diversos pontos de venda da cidade.

Com isso, agentes foram até o local e flagraram a outra mulher saindo do imóvel com uma porção do material ilícito. Logo em seguida, eles entraram na casa e encontraram a suspeita.

"Ao realizar uma varredura no imóvel, encontraram expressiva quantidade de drogas, incluindo porções de maconha, cocaína e crack", revelou a Polícia Civil em nota.

As duas mulheres foram conduzidas ao Complexo Policial de Juazeiro. Uma delas foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, enquanto a outra foi ouvida e liberada.

Leia mais

Imagem - Grávida passa mal ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio e acaba se entregando

Grávida passa mal ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio e acaba se entregando

Imagem - Suspeito de gerenciar tráfico de drogas em Cruz das Almas é preso

Suspeito de gerenciar tráfico de drogas em Cruz das Almas é preso

Imagem - Drogas e cigarros eletrônicos são apreendidos na sede dos Correios em Salvador

Drogas e cigarros eletrônicos são apreendidos na sede dos Correios em Salvador

Mais recentes

Imagem - Mulher é presa após dirigir carro embriagada, desacatar policiais e oferecer suborno

Mulher é presa após dirigir carro embriagada, desacatar policiais e oferecer suborno
Imagem - Veja as melhores proteínas para ganhar massa muscular sem engordar

Veja as melhores proteínas para ganhar massa muscular sem engordar
Imagem - Pescadores e criança em canoa são atropelados por embarcação em Madre de Deus

Pescadores e criança em canoa são atropelados por embarcação em Madre de Deus

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade
01

Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade

Imagem - Galvão Bueno expõe mágoa com Globo e chama proposta de 'desaforo'
02

Galvão Bueno expõe mágoa com Globo e chama proposta de 'desaforo'

Imagem - Justiça Federal na Bahia abre seleção pública com bolsa de R$ 3 mil; veja quem pode participar
03

Justiça Federal na Bahia abre seleção pública com bolsa de R$ 3 mil; veja quem pode participar

Imagem - Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96
04

Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96