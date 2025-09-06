Grávida passa mal ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio e acaba se entregando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:07
Uma mulher grávida tentou entrar no Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS) com droga escondida nas partes íntimas, nessa sexta-feira (6), mas passou mal e acabou se entregando. De acordo com informações dos polícias penais de plantão, a mulher entrou na sala de inspeção já apresentando dificuldades para caminhar e relatando dores e mal estar. Imediatamente, a visitante foi conduzida para o atendimento médico dentro da própria a Unidade e lá, espontaneamente, confessou que introduziu nas partes íntimas um invólucro de maconha, que seria entregue ao companheiro custodiado no CPFS.
A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que, após o atendimento inicial, a médica requisitou escolta externa para levar a gestante a um hospital, em razão do seu estado de saúde. Chegando a unidade de saúde, a mulher foi prontamente atendida, porém os médicos não conseguiram retirar no pronto atendimento o objeto introduzido, pelas fortes dores que ela apresentava, sendo necessário encaminhar a paciente para o centro cirúrgico, onde sob sedação foi feita a retirada do material introduzido. A mulher passa bem e depois de liberada do hospital foi encaminhada à delegacia especializada para medidas cabíveis.