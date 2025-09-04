DICAS DE CASA

Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha

Saiba como fazer isso gastando pouco

Agência Correio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10:00

Você provavelmente tem papel-manteiga em casa, mas não sabia que ele é um aliado poderoso na limpeza do banheiro. Crédito: Imagem gerada por IA

Um item comum na cozinha está se mostrando um aliado inesperado na limpeza do banheiro: o papel-manteiga. Esse material é a chave de um truque eficaz para remover as manchas de calcário do box do chuveiro de forma rápida e segura.

O calcário, formado por sais minerais da água e resíduos de produtos de higiene, deixa o vidro com uma aparência suja e opaca. Felizmente, esta técnica simples consegue eliminar a sujeira sem o risco de arranhar a superfície.

Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica 1 de 5

A dica se tornou popular nas redes sociais por sua funcionalidade e por usar um produto acessível que muitas pessoas já têm em casa. Portanto, é uma solução perfeita para uma limpeza de última hora ou para facilitar a faxina semanal.

Utilizando o papel-manteiga na limpeza

Para realizar a limpeza do box, você precisará apenas de uma folha de papel-manteiga e, se preferir, um pouco de água. O papel pode ser usado tanto seco quanto levemente umedecido, dependendo da sua preferência pessoal.

Passe o papel-manteiga por toda a extensão do vidro, esfregando com um pouco mais de atenção onde as manchas de calcário são mais visíveis. O material é capaz de remover a sujeira mais persistente sem causar danos ao vidro.

Após esfregar, use um pano seco para finalizar e polir o vidro, removendo qualquer partícula de sujeira que tenha se soltado. O resultado é um box com vidro transparente e brilhante, com aparência de que acabou de ser instalado.

Prevenção é a melhor solução

A ventilação é fundamental para evitar a umidade excessiva no banheiro, o que ajuda a prevenir o acúmulo de sujeira. Manter portas e janelas abertas após o banho é uma prática simples, mas que se mostra muito eficaz.

Prefira usar sabonetes líquidos, pois os produtos em barra ou em pó tendem a deixar mais resíduos no vidro. Essa troca simples no dia a dia facilita bastante a manutenção da limpeza e evita a formação de manchas difíceis.