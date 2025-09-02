Fruta comum no café da manhã alivia a constipação e melhora o trânsito intestinal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 21:05
Para quem busca uma rotina digestiva mais equilibrada, o kiwi verde emerge como um verdadeiro aliado natural. Recentemente, ele se tornou o primeiro fruto fresco a obter uma alegação oficial de saúde da União Europeia, confirmando sua eficácia no trânsito intestinal e na prevenção da constipação.
Essa conquista destaca a fruta não apenas por seu sabor refrescante, mas também pelos benefícios cientificamente comprovados. Assim, a comunidade médica e nutricional ganha uma nova ferramenta poderosa para recomendar aos seus pacientes.
Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular
Além de ser acessível e fácil de incluir no dia a dia, o kiwi verde oferece uma combinação ideal de fibras, antioxidantes e enzimas. Todos esses componentes colaboram para a saúde digestiva de forma completa e promovem um bem-estar geral.
O reconhecimento oficial da União Europeia demonstra a importância do kiwi verde como alimento funcional. Após uma análise científica rigorosa, iniciada em 2018, o fruto conquistou um espaço de destaque entre os alimentos que realmente trazem benefícios comprovados à saúde.
Estudos clínicos mostram que o consumo regular de duas unidades de kiwi verde ao dia é suficiente para promover um aumento significativo na frequência das evacuações. Esta prática melhora o conforto abdominal e não causa efeitos colaterais relevantes para a maioria das pessoas.
Um ensaio multicêntrico de 2023 comparou o consumo de kiwi ao uso de fibras tradicionais, como o psyllium. Os participantes que ingeriram kiwi apresentaram melhora no número de evacuações semanais e desfrutaram de maior conforto abdominal, confirmando sua eficácia.
Embora o foco principal seja o combate à constipação, o kiwi verde traz mais vantagens. Pesquisas apontam que seu consumo regular ajuda a reduzir desconfortos gastrointestinais, como indigestão, refluxo e a incômoda sensação de estufamento após as refeições.
Esta fruta é rica em vitamina C, antioxidantes e minerais essenciais. Esses nutrientes contribuem para fortalecer o sistema imunológico e melhorar a qualidade de vida. Assim, o kiwi verde se torna uma opção completa para quem busca saúde e bem-estar de forma natural.