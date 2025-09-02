ALIMENTAÇÃO

Fruta comum no café da manhã alivia a constipação e melhora o trânsito intestinal

Estudos robustos validam o poder do kiwi verde para um trânsito intestinal regular e sem esforço

Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 21:05

Conheça a base científica que fez do kiwi verde o primeiro fruto fresco com selo europeu de saúde. Crédito: Freepik

Para quem busca uma rotina digestiva mais equilibrada, o kiwi verde emerge como um verdadeiro aliado natural. Recentemente, ele se tornou o primeiro fruto fresco a obter uma alegação oficial de saúde da União Europeia, confirmando sua eficácia no trânsito intestinal e na prevenção da constipação.

Essa conquista destaca a fruta não apenas por seu sabor refrescante, mas também pelos benefícios cientificamente comprovados. Assim, a comunidade médica e nutricional ganha uma nova ferramenta poderosa para recomendar aos seus pacientes.

Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular 1 de 10

Além de ser acessível e fácil de incluir no dia a dia, o kiwi verde oferece uma combinação ideal de fibras, antioxidantes e enzimas. Todos esses componentes colaboram para a saúde digestiva de forma completa e promovem um bem-estar geral.

A união europeia apoia o kiwi

O reconhecimento oficial da União Europeia demonstra a importância do kiwi verde como alimento funcional. Após uma análise científica rigorosa, iniciada em 2018, o fruto conquistou um espaço de destaque entre os alimentos que realmente trazem benefícios comprovados à saúde.

Estudos clínicos mostram que o consumo regular de duas unidades de kiwi verde ao dia é suficiente para promover um aumento significativo na frequência das evacuações. Esta prática melhora o conforto abdominal e não causa efeitos colaterais relevantes para a maioria das pessoas.

Mais saúde digestiva sem desconforto

Um ensaio multicêntrico de 2023 comparou o consumo de kiwi ao uso de fibras tradicionais, como o psyllium. Os participantes que ingeriram kiwi apresentaram melhora no número de evacuações semanais e desfrutaram de maior conforto abdominal, confirmando sua eficácia.

Embora o foco principal seja o combate à constipação, o kiwi verde traz mais vantagens. Pesquisas apontam que seu consumo regular ajuda a reduzir desconfortos gastrointestinais, como indigestão, refluxo e a incômoda sensação de estufamento após as refeições.