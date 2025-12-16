Acesse sua conta
Hora de celebrar: tire a sua sorte do dia para esta terça (16)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia especial de celebração das conquistas de 2025. Nesta terça (16), você precisará parar para refletir sobre o ano de uma forma mais positiva, enxergando as pequenas vitórias que viveu. O dia será propício para estar ao lado de quem se ama e olhar para o outro com carinho e leveza, ficando alegre também pela evolução daquela pessoa que é importante para você. 

A sorte do dia te mostra ainda que a arte de curtir e comemorar é gostosa demais e que deixar a mente leve para a chegada de um novo ciclo é possível. Sem neura: vamos celebrar!

Sorte do dia

1 de 5
Sorte do dia por FreePik

LEIA MAIS 

Hora de abrir mão: tire a sua sorte do dia para esta domingo (14)

Hora de acelerar: tire a sua sorte do dia para esta segunda (15)

Hora de dar um tempo: tire a sua sorte do dia para este sábado (13)

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Hora de parar e pensar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (11)

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Sua determinação é sua maior força. Parabéns pela vitória!

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

