Hora de celebrar: tire a sua sorte do dia para esta terça (16)

Elis Freire
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia especial de celebração das conquistas de 2025. Nesta terça (16), você precisará parar para refletir sobre o ano de uma forma mais positiva, enxergando as pequenas vitórias que viveu. O dia será propício para estar ao lado de quem se ama e olhar para o outro com carinho e leveza, ficando alegre também pela evolução daquela pessoa que é importante para você.
A sorte do dia te mostra ainda que a arte de curtir e comemorar é gostosa demais e que deixar a mente leve para a chegada de um novo ciclo é possível. Sem neura: vamos celebrar!
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Sua determinação é sua maior força. Parabéns pela vitória!
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.