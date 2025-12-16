Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa

É um tempo de entender que nem tudo precisa ser resolvido agora

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira (16), o Anjo da Guarda surge com uma presença suave, quase imperceptível, mas profundamente transformadora. Ele chega para lembrar que a leveza é um estado de alma e que o descanso do coração também é uma forma de força. Depois de um período de ansiedade, cobranças e expectativas, este é o momento de respirar, soltar o que pesa e deixar que a vida volte a fluir naturalmente.

A energia do dia favorece o equilíbrio emocional, as reconciliações e os gestos simples que trazem conforto e harmonia. É um tempo de entender que nem tudo precisa ser resolvido agora, algumas coisas se ajeitam sozinhas, quando há fé e paciência. O Anjo da Guarda pede apenas isso: menos controle, mais confiança.

Quatro signos, em especial, sentirão o toque dessa energia luminosa, como se o universo enviasse um abraço invisível e silencioso, lembrando que a paz começa de dentro para fora.

Gêmeos

O anjo se aproxima com a vibração da clareza e da calma. Você começa a perceber que o que antes te angustiava já não tem mais o mesmo peso. O universo está reorganizando seus caminhos, e o alívio virá quando você deixar de insistir no que não depende só de você. Uma boa notícia pode chegar de forma discreta, mas suficiente para devolver o brilho ao seu dia.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Leão

O anjo te envolve com luz e descanso emocional. Nos últimos tempos, você deu demais, se cobrou demais, e agora é hora de respirar e permitir que a vida te abrace de volta. Uma conversa sincera ou um reencontro pode curar o que ficou mal resolvido. A leveza chega quando o orgulho dá espaço à ternura.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Libra

O anjo traz harmonia, equilíbrio e a vontade de recomeçar com o coração mais leve. Situações de desgaste tendem a se acalmar, e pessoas queridas podem se aproximar novamente. É um dia para deixar o silêncio falar, para perdoar e para entender que a paz interior é o maior sinal de maturidade.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Peixes

O anjo chega em forma de alívio e compreensão. Você aprenderá que não precisa carregar o mundo nas costas nem resolver tudo sozinho. A energia do dia favorece o descanso da alma e o renascimento da fé. Sonhos, intuições e coincidências podem trazer respostas que você esperava há tempos.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

O Anjo da Guarda deste 16 de dezembro traz um lembrete simples, mas poderoso: a vida não precisa ser uma batalha constante. Quando o coração se aquieta, o universo age. A leveza é o sinal de que você está no caminho certo, e hoje, ela se tornará sua melhor companhia.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

