TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte

É tempo de sorte e oportunidades rápidas

Fernanda Varela

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A terça-feira (16) vem com a energia vibrante da carta O Trevo, símbolo da sorte, das pequenas vitórias e das oportunidades que aparecem de repente. Ela indica um dia leve, dinâmico e com chances de boas surpresas, especialmente para quem estiver atento aos sinais do destino.

O Trevo fala sobre coincidências positivas, encontros inesperados e situações que se resolvem de forma melhor do que o previsto. É o momento de agir com espontaneidade e aproveitar o que o universo oferece, mesmo que pareça algo simples.

No amor, a carta traz leveza e diversão. Novos romances podem surgir de maneira despretensiosa, e relacionamentos já existentes ganham um ar mais alegre.

No campo profissional, O Trevo favorece soluções rápidas, boas notícias financeiras e pequenas conquistas que somam no longo prazo.

Espiritualmente, esta carta lembra que a gratidão atrai ainda mais sorte. A energia positiva abre caminhos e multiplica oportunidades.