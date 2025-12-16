Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 00:15
A terça-feira (16) vem com a energia vibrante da carta O Trevo, símbolo da sorte, das pequenas vitórias e das oportunidades que aparecem de repente. Ela indica um dia leve, dinâmico e com chances de boas surpresas, especialmente para quem estiver atento aos sinais do destino.
O Trevo fala sobre coincidências positivas, encontros inesperados e situações que se resolvem de forma melhor do que o previsto. É o momento de agir com espontaneidade e aproveitar o que o universo oferece, mesmo que pareça algo simples.
Tarot Cigano
No amor, a carta traz leveza e diversão. Novos romances podem surgir de maneira despretensiosa, e relacionamentos já existentes ganham um ar mais alegre.
No campo profissional, O Trevo favorece soluções rápidas, boas notícias financeiras e pequenas conquistas que somam no longo prazo.
Espiritualmente, esta carta lembra que a gratidão atrai ainda mais sorte. A energia positiva abre caminhos e multiplica oportunidades.
Nesta terça-feira, mantenha o coração aberto e o olhar atento. A sorte estará nas pequenas coisas, e pode mudar o rumo do seu dia.