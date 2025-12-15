CONFIRA

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Jornalista foi demitida da emissora que já estava há quase cinco anos

Felipe Sena

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 16:23

Tainá Reis foi demitida nesta segunda-feira (15) Crédito: Reprodução | Instagram

A repórter Tainá Reis, demitida da Record por justa causa na manhã desta segunda-feira (15), publicou um texto emocionado nas redes sociais, e abriu o coração sobre seus “sonhos” e a trajetória que tem percorrido no jornalismo.

Tainá que costuma compartilhar a vida profissional através das redes sociais, postando stories as 4h da manhã, percorrendo seu trabalho até a noite, numa rotina exaustiva, afirmou que seus “sonhos nunca foram planos distantes ou meras fantasias”.

“Sempre foram o combustível que me fez acordar cedo, atravessar cidades, abdicar de muita coisa e viver histórias que pediam para ser contadas com respeito”, escreveu na legenda do texto publicado em que Tainá aparece segurando um microfone com o símbolo da Record.

“Foi sonhando que escolhi a televisão e, depois, o jornalismo. E o jornalismo nunca foi só uma profissão. É missão, vocação, responsabilidade e compromisso com as pessoas. Ser repórter é estar onde muitos não podem, ouvir quando ninguém quer ouvir, dar voz sem gritar e informar sem ferir. O verdadeiro jornalismo se constrói com ética, sensibilidade e humanidade, nunca explorando a dor alheia”, desabafou a jornalista.

