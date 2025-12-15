Tainá Reis deixa a Record Bahia após quase cinco anos na emissora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:19
A jornalista Tainá Reis não faz mais parte do quadro de repórteres da Record Bahia. A saída aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), quando ela foi informada do desligamento logo após chegar à emissora para iniciar a rotina de trabalho.
Segundo informações que circulam nos bastidores da emissora, o desligamento teria ocorrido após a jornalista apresentar um atestado médico e, ao mesmo tempo, estar atuando em outra emissora de rádio. A decisão foi comunicada nas primeiras horas do dia e encerra um ciclo de quatro anos e oito meses da profissional na empresa.
Tainá Reis
Além da atuação como repórter na Record, Tainá havia sido anunciada no início deste ano como um dos novos nomes da grade da Salvador FM, onde também exercia a função de apresentadora.
Antes de integrar a equipe da Record Bahia, a jornalista acumulou experiências em outros veículos locais. Ela trabalhou por dois anos na TV Aratu e também esteve à frente de um programa na Rádio Metrópole, construindo uma trajetória marcada pela presença no jornalismo e no rádio baiano.
Até o momento, a emissora não se manifestou oficialmente sobre os motivos do desligamento.