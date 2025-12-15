TELEVISÃO

Zezé Di Camargo pede que SBT retire especial de Natal após presença de Lula na emissora

Cantor diz que nova postura do canal não reflete suas convicções e faz apelo público nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:34

Zezé Di Camargo pede cancelamento de especial e critica postura recente do SBT Crédito: Reprodução/Instagram

Zezé Di Camargo usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (15) para fazer um pedido direto ao SBT. Em vídeo publicado no Instagram, o cantor solicitou publicamente que a emissora cancele a exibição de seu especial de Natal, programado para ir ao ar no próximo dia 17.

O sertanejo demonstrou incômodo com a atual postura do canal, especialmente após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, realizada na última sexta-feira (12). Segundo Zezé, o momento marcou uma mudança de linha editorial que não dialoga com suas convicções pessoais.

Mesmo já gravado e contando com participações especiais, o projeto passou a não fazer mais sentido para o artista. “Se vocês puderem fazer um favor pra mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso”, afirmou no vídeo.

Zezé também declarou que se sentiu desconfortável com decisões recentes tomadas pela emissora. “Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias. Juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento”, disse, ao reforçar que discorda do caminho adotado.

Sem citar nomes diretamente, o cantor fez críticas às filhas de Silvio Santos, fundador do canal, ao relacionar as mudanças à memória do empresário. “Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe”, declarou.

O sertanejo ainda afirmou temer decepcionar parte do público que o acompanha há décadas. “A maneira como vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro, e eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente”, afirmou.