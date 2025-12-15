Zezé Di Camargo pede que SBT retire especial de Natal após presença de Lula na emissora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:34
Zezé Di Camargo usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (15) para fazer um pedido direto ao SBT. Em vídeo publicado no Instagram, o cantor solicitou publicamente que a emissora cancele a exibição de seu especial de Natal, programado para ir ao ar no próximo dia 17.
O sertanejo demonstrou incômodo com a atual postura do canal, especialmente após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, realizada na última sexta-feira (12). Segundo Zezé, o momento marcou uma mudança de linha editorial que não dialoga com suas convicções pessoais.
Mesmo já gravado e contando com participações especiais, o projeto passou a não fazer mais sentido para o artista. “Se vocês puderem fazer um favor pra mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso”, afirmou no vídeo.
Inauguração do SBT News
Zezé também declarou que se sentiu desconfortável com decisões recentes tomadas pela emissora. “Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias. Juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento”, disse, ao reforçar que discorda do caminho adotado.
Sem citar nomes diretamente, o cantor fez críticas às filhas de Silvio Santos, fundador do canal, ao relacionar as mudanças à memória do empresário. “Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe”, declarou.
O sertanejo ainda afirmou temer decepcionar parte do público que o acompanha há décadas. “A maneira como vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro, e eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente”, afirmou.
Ao concluir o desabafo, Zezé ressaltou que mantém carinho pelo SBT, mas deixou clara a ruptura simbólica com o momento vivido pela emissora. “Acho que vocês estão se prostituindo. Então, não faço parte disso”, finalizou.