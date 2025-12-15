A Fazenda coloca Dudu, Fabiano, Mesquita, Kathy e Walério na roça especial; vote em quem deve ficar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06:56
O clima de decisão tomou conta de A Fazenda 2025. Faltando menos de uma semana para a grande final, o reality da Record definiu uma nova roça e colocou cinco participantes em situação delicada, ampliando a tensão nesta fase decisiva do jogo.
Dudu, Fabiano, Mesquita, Kathy e Valério agora disputam a preferência do público em uma berlinda formada após uma dinâmica especial, criada para movimentar a casa e testar os limites dos peões na reta final.
Expulsões de "A Fazenda"
Entre os indicados, Fabiano não teve chance de se defender. Fora da prova por recomendação médica, ele acabou sendo enviado diretamente para a roça, sem possibilidade de escapar da votação.
Com o fim da temporada cada vez mais próximo, a disputa promete ser acirrada e mobilizar torcidas nas redes. A votação já registra alto engajamento e deve influenciar diretamente o desenho da final do reality.
VOTE NA ENQUETE E ESCOLHA QUEM FICA!