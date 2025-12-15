Acesse sua conta
A Fazenda coloca Dudu, Fabiano, Mesquita, Kathy e Walério na roça especial; vote em quem deve ficar

Reta final esquenta e coloca cinco nomes em risco de eliminação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06:56

Dudu, Fabiano, Kathy, Mesquita e Walério disputam a permanência em A Fazenda 2025
Dudu, Fabiano, Kathy, Mesquita e Walério disputam a permanência em A Fazenda 2025 Crédito: Reprodução

O clima de decisão tomou conta de A Fazenda 2025. Faltando menos de uma semana para a grande final, o reality da Record definiu uma nova roça e colocou cinco participantes em situação delicada, ampliando a tensão nesta fase decisiva do jogo.

Dudu, Fabiano, Mesquita, Kathy e Valério agora disputam a preferência do público em uma berlinda formada após uma dinâmica especial, criada para movimentar a casa e testar os limites dos peões na reta final.

Expulsões de "A Fazenda"

A lutadora sérvia Duda Yancovitch foi expulsa de "A Fazenda 4" após ter dado um tapa na cabeça do ator Thiago Gagliasso durante um jogo na piscina por Record/Reprodução
Nadja Pessoa foi expulsa de "A Fazenda 10" após chutar a perna de Caique Aguiar por Record/Reprodução
A ex-paquita Cátia Paganote foi expulsa de "A Fazenda 10" após agredir Evandro Santo durante uma atividade na piscina por Record/Reprodução
Phillipe Haagensen foi expulso de "A Fazenda 11" após beijar a ex-BBB Hariany sem consentimento por Record/Reprodução
O cantor Nego do Borel foi expulso de "A Fazenda 13" após ser acusado de abusar sexualmente de uma participante, a modelo Dayane Mello por Record/Reprodução
Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos de "A Fazenda 14" por agressão que incluiu empurrões, cotoveladas e ameaças com uma garrafa por Record/Reprodução
Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" após uma briga com a influenciadora Jenny Miranda por Record/Reprodução
Gaby Spanic foi expulsa de "A Fazenda 17" após dar um tapa na cara de Tamires Assis e pedir para sair por Record/Reprodução
Martina Sanzi foi expulsa de "A Fazenda 17" após atirar um copo de vidro em uma festa por Record/Reprodução
Creo Kellab também foi expulso de "A Fazenda 17" após atingir com um soco o rosto de Fabiano Moraes por Record/Reprodução
Carol Lekker foi expulsa de "A Fazenda 17" após aplicar um 'mata-leão' em Duda Wendling por Record/Reprodução
1 de 11
A lutadora sérvia Duda Yancovitch foi expulsa de "A Fazenda 4" após ter dado um tapa na cabeça do ator Thiago Gagliasso durante um jogo na piscina por Record/Reprodução

Entre os indicados, Fabiano não teve chance de se defender. Fora da prova por recomendação médica, ele acabou sendo enviado diretamente para a roça, sem possibilidade de escapar da votação.

Com o fim da temporada cada vez mais próximo, a disputa promete ser acirrada e mobilizar torcidas nas redes. A votação já registra alto engajamento e deve influenciar diretamente o desenho da final do reality.

VOTE NA ENQUETE E ESCOLHA QUEM FICA!

