A Fazenda coloca Dudu, Fabiano, Mesquita, Kathy e Walério na roça especial; vote em quem deve ficar

Reta final esquenta e coloca cinco nomes em risco de eliminação

Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06:56

Dudu, Fabiano, Kathy, Mesquita e Walério disputam a permanência em A Fazenda 2025 Crédito: Reprodução

O clima de decisão tomou conta de A Fazenda 2025. Faltando menos de uma semana para a grande final, o reality da Record definiu uma nova roça e colocou cinco participantes em situação delicada, ampliando a tensão nesta fase decisiva do jogo.

Dudu, Fabiano, Mesquita, Kathy e Valério agora disputam a preferência do público em uma berlinda formada após uma dinâmica especial, criada para movimentar a casa e testar os limites dos peões na reta final.

Entre os indicados, Fabiano não teve chance de se defender. Fora da prova por recomendação médica, ele acabou sendo enviado diretamente para a roça, sem possibilidade de escapar da votação.

Com o fim da temporada cada vez mais próximo, a disputa promete ser acirrada e mobilizar torcidas nas redes. A votação já registra alto engajamento e deve influenciar diretamente o desenho da final do reality.