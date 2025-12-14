Acesse sua conta
Jade Picon leva recebe nota 0 de colunista por atuação em ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’: ‘É nítida a dificuldade’

Influenciador e atriz vive vilã Soraia em primeira novela vertical da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14:49

Jade Picon vive vilã em novela
Jade Picon vive vilã em novela Crédito: Reprodução | TV Globo

Desde o lançamento de “Tudo Por Uma Segunda Chance”, primeira novela vertical da TV Globo, além de quase todos olhares estarem voltados para o lançamento inovador, com inspiração estadunidense da emissora, mas também para a atuação de Jade Picon, que já tinha gerado polêmica por sua interpretação de Chiara, em “Travessia” (2022), novela das nove.

A coluna Play, de O Globo, criou um quadro em que a jornalista Anna Luiza Santiago dá notas para novelas, programas e outras produções lançadas recentemente. Para Jade Picon, que vive a vilã Soraia em “Tudo Por Uma Segunda Chance”, a colunista deu nota 0. “Fica nítida a dificuldade de expressar as emoções que o texto pede”, criticou Anna Luiza.

A narrativa acompanha Lucas Trajano (Daniel Rangel), jovem empresário e herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo. No entanto, prestes a casar com a doce e talentosa designer Paula Magalhães (Débora Ozório), ele se vê diante de um obstáculo inesperado: Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal, nutre uma paixão secreta por Lucas e está disposta a tudo para conquistá-la e herdar sua fortuna.

O microdrama inovador acende um debate crucial sobre o futuro das novelas. Com a chegada das plataformas de streaming, a TV aberta passou a disputar espaço e perdeu parte da audiência com a mudança nas dinâmicas de entretenimento. Por isso, a TV Globo, responsável por produzir grandes obras da teledramaturgia, tem se adequado aos novos tempos e buscado dialogar com o novo público, até mesmo nos assuntos abordados como homoafetividade, racismo, equidade de gênero, entre outros.

Além disso, acompanhando uma tendência internacional, a Globo aposta na construção de uma linguagem própria, integrando sua expertise em dramaturgia à lógica de consumo digital. A proposta é explorar novas formas de contar histórias, com foco na complementaridade entre telas, na agilidade de produção e na conexão com diferentes públicos.

