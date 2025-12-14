Esteja atento: Universo abre caminho para uma semana de avanço para 5 signos hoje (14 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 20:20
Se você quer começar a próxima semana com o pé direito, hoje é o dia ideal para isso. O domingo traz uma energia forte para estrutura, trabalho e organização, nada de procrastinar.
Capricórnio, Virgem, Touro, Aquário e Leão são os mais beneficiados, mas todos os signos recebem uma oportunidade de colocar a vida nos trilhos.
É como se o Universo dissesse: “arrume agora o que você quer ver funcionando depois”.
Planejar, revisar metas, ajustar horários, resolver pendências… tudo flui melhor.
É um dia mais racional, mas extremamente produtivo e necessário. Aproveite a clareza mental e prepare terreno para o seu futuro próximo.