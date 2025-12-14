Acesse sua conta
Esteja atento: Universo abre caminho para uma semana de avanço para 5 signos hoje (14 de dezembro)

A energia de Saturno favorece foco, disciplina, decisões, organização e metas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 20:20

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

Se você quer começar a próxima semana com o pé direito, hoje é o dia ideal para isso. O domingo traz uma energia forte para estrutura, trabalho e organização, nada de procrastinar.

Capricórnio, Virgem, Touro, Aquário e Leão são os mais beneficiados, mas todos os signos recebem uma oportunidade de colocar a vida nos trilhos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

É como se o Universo dissesse: “arrume agora o que você quer ver funcionando depois”.

Planejar, revisar metas, ajustar horários, resolver pendências… tudo flui melhor.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O dia de hoje (14 de dezembro) traz uma calmaria poderosa que realinha emoções e aproxima as pessoas certas

Uma virada poderosa mexe com todos os signos nesta semana (de 8 a 14 de dezembro)

Prepare-se: esta semana (entre 8 e 14 de dezembro) fecha ciclos e abre caminhos inesperados para todos os signos

Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora

Carta do Baralho Cigano deste domingo (14 de dezembro) é A Estrela: tempo de esperança e proteção divina

